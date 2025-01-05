即将卸任的美国总统拜登（Joe Biden）正在加快速度赶在候任总统特朗普（Donald Trump）1月20日就职前发布禁令，阻止美国开发近海的原油和天然气，而且要确保未来的政府无法解除这一禁令。

路透社星期六（1月4日）报道说，拜登将于下周一正式对外宣布他的相关行政命令。禁令涉及的水域包括美国东西两大洋--大西洋和太平洋-的部分濒海水域、以及墨西哥湾东部的部分水域。

但拜登并不禁止在墨西哥湾中部和西部海域出售新油气开采权的可能性。墨西哥湾生产的油气目前约占美国能源总产量的14%左右。

路透社曾联络白宫，寻求对彭博社报道的评论，但是没有收到立即的回应。

彭博社在周四发出的报道援引不具名知情人士的消息报道说，拜登未来几天内将发布行政命令，禁止出售美国濒海大陆架部分水域的油气开采权。

路透社指出，拜登这样做的目的是要加强自己在应对气候变化和在2050年之前实现美国碳中和目标的立场，并希望在这个方面给美国留下自己的印记。

拜登的努力将给特朗普扩大美国能源产能的宏伟计划增加更多的困难。总统的行政命令通常很容易被后任总统废除。华尔街日报周六报道说，美国总统拜登计划援引已有72年历史的《外大陆架土地法》，禁止在大西洋和太平洋的某些联邦水域进行油气钻探。这条该法没有明确规定总统有权撤销禁令，因此有可能会让特朗普难以推翻拜登颁布的禁令。这也就是说，特朗普很难直接用总统令的方式废除拜登的禁令，他要达到这个目的就必须先要经过国会的同意。

路透社报道说，拜登、特朗普、奥巴马（Barack Obama）总统都曾援引这一法律，禁止出售美国部分濒海海域的油气开采权。

美国国会民主党人和美国的环保团体一直在游说拜登，希望他对美国近海的油气开采权实施“最大限度的永久保护”，强调此举对保护脆弱的海岸沿线社区、保护海洋生态系统免遭石油泄漏污染、以及抵御气候变化至关重要。

彭博社指出，拜登决定就此发布行政命令，就是对这方面施压的政治人物和团体作出积极的回应。

彭博社还指出，拜登政府官员实际上过去两年多时间里一直在考虑采取这一步骤，不过，在特朗普去年赢得大选后，加快了行动的步伐。这一措施也与拜登最近采取的禁止在部分山区开矿或进行能源开发的行动是一致的。

美国有线电视新闻网（CNN）援引海洋保护组织Oceana活动主任约瑟夫·戈登（Joseph Gordon）的话说，希望拜登禁令涉及的是非常大的海域。

“（拜登行动）将扩大受保护区域，并将这些保护永久化，”CNN援引戈登的话说。

环保组织“地球正义”副总裁德鲁·卡普托（Drew Caputo）也发表声明，赞扬拜登的行动。

“本世纪每一位总统都意识到大洋的某些水域如果开采的话风险太大，也太敏感，”CNN援引卡普托的话说。