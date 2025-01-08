农历春节将至，台湾军方按照惯例，从星期二(1月7日）起，展开为期三天的军事演习。首日由陆军进行“重要目标应援作战”实战化演练，展现春节期间的战备整备。

根据台湾国防部军事新闻社的报道，为让民众了解春节期间部队官兵的战备状态，位于台湾北部的第三作战区特别在新竹湖口营区举办2025年“春节假期战备媒体邀访活动”。活动由陆军装甲542旅主导，通过实战化的“重要目标应援作战”演练，展现各兵种协同作战的训练成果。

演练内容模拟敌军特攻对新竹地区重要目标的突袭，作战区启动应变机制，由地区战备部队进行应援作战任务，实施“先制战斗、攻击发起、包围攻击及战场追击”等课目演练，过程包括以无人机干扰枪干扰敌方无人机，再以战术型近程污染飞行载具进行对敌方侦察、判明敌军位置后以破击炮火力实施攻击前射击，再以陆航直升机及拖式导弹的活力摧毁敌方设施。

实战化演练协同作战能力

军闻社说，此一战备演练由装甲542旅担任战备部队、在装甲车载运部队抵达，黑鹰直升机载运特战官兵机降投入作战，掩护战车与机步排等主力部队发起攻击，地面部队再协同陆航分遣队击退敌军进行战场追击。

第三作战区指出，此次演练以“实战化训练”为核心，重点在于指挥管制、无人机应处、战场情监侦、火力追击及限制空间战斗等项目，目的在于“验证部队在现代化战争中快速应变与协同作战能力”，并展现近年来战备整备的优化成果。

担任战备部队长的542旅连长庄沅澂在接受媒体联访时表示，他带领官兵参与此次操演时，遵循实战化演练的指导方针结合想定设计，并运用情报、指挥与通信等方式在操演过程中进行验证，经由此一过程提升部队整体作战能力。

老旧战车将陆续替换

美联社报道说，此次陆军在新竹演习中使用的战车是老旧的CM-11坦克，这些旧坦克将陆续被台湾向美国采购的M1A2T替换，尽管新坦克的重量和其在阻止可能的中国登陆方面的有效性存在一些争议，但这一更换仍标志着一次巨大的升级。

报道也援引庄沅澂连长的话指出，台湾目前在陆军地面与航空部队的通联及协同作战方式是通过地面通讯官来协调空中行动，通过他们来引导直升机让地面与空中火力协同作战。

在第一天的演习后，台湾陆军星期三将进行爱国者三型反导弹系统的演练，这是对抗中国对台最大威胁的最有力装备；星期四的演练将是南部最大港口高雄举行的反舰演习。高雄被认为是中国如果在防御严密的区域建立滩头阵地后，最佳的后续部队补给通道。

解放军持续联合战备警巡

与此同时，台湾国防部发言人孙立方当天下午在台中清泉岗基地对媒体表示，当天中午开始军方陆续侦测到24架次中国军机进入台湾周边空域活动，其中有18架次越过台湾海峡中线，进入台湾北部、中部、西南部及东部空域,配合中国军舰进行“联合战备警巡”，台湾军方透过联合情、侦、监手段密切掌握相关动态。

台湾中央社报道，在台湾向美国采购的M1A2T及海马斯(HIMARS)多管火箭系统陆续运抵台湾后，孙立方在媒体采访清泉岗基地的IDF“经国号”战机紧急起飞及飞行训练任务后表示，军方目前正进入新装备接装的高峰期，陆续会有新的装备进入部队成为完整战力的一部分，目前这些新装备的接装都在按照程序稳健执行中。

中国政府强烈反对美国对台出售武器，近来更接连对洛克希德·马丁、雷神导弹系统及通用动力等参与对台军售的美国军工企业采取制裁行动。

12月26日，中国国防部发言人张晓刚针对台湾向美国采购的M1A2T战车运抵台湾后表示，中方要求美国“切实履行不支持‘台独’的承诺，立即停止武装台湾，停止破坏台海和平稳定的危险行径。”

对于台湾军方30年来首次获得这种新型坦克，张晓刚的评论是：“几件美制武器成不了救命稻草，不过是战场上的‘活靶子’而已”，解放军将全面加强练兵备战，坚决粉碎任何台独分裂图谋和外部势力干涉。