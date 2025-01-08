即便修護霜已是許多人肌膚敏弱時的急救首選，但仍有不少人對於修護霜是什麼？該怎麼使用？以及它的用途為何？感到一知半解。《美麗佳人》將在文章中一一解答，幫助你更好地瞭解修護霜的主要功效和正確用法，同時還整理了10款相關推薦，助你挑選出最適合自己的修護霜！

by 美麗佳人編輯部- 2025/01/08 更新

Edit／Rice Text／PeipeiWu Photo／DR

當肌膚因為季節變化影響，或是日常護膚步驟中的疏忽而導致脆弱敏感時，修護霜成為最佳急救守護者，它能幫助修復屏障、鎖住水分、有效舒緩敏感問題。

修護霜是什麼？

修護霜，也稱為修復霜，是專門設計用來修復和舒緩肌膚的保養產品，具有減緩肌膚異常狀況、提供進階保養防護的功效。

修護霜通常包含玻尿酸、神經酰胺、甘油等成份，能有效修復乾燥、受損的皮膚，並加強表皮屏障，減少發紅、乾裂等不適。其質地更為親膚保濕，成份趨於單純且溫和，比一般乳霜更適合用做修護，對大部分肌膚的異常狀況都有良好改善效果。

修護霜五大功效重點

1.保濕鎖水

修護霜是乳霜的一種，它能在肌膚表層形成保護膜，減少水分流失。許多修復霜還含有強效的保濕成份，像是玻尿酸從外界能吸取水分，使肌膚保持水潤，減少乾燥引起的緊繃感與不適，達到保濕鎖水的功效。

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2.舒緩敏感泛紅

當肌膚保濕度不足或防禦力下降時，容易出現泛紅和乾燥等不適感，部份修護霜含有蘆薈萃取、積雪草萃取等，能夠減緩肌膚發炎現象，舒緩紅腫、敏感的皮膚。修護霜的主要功效之一，也是有效鎮靜炎症並減少泛紅，讓肌膚得到舒緩和放鬆。

3.加速皮膚修復

有些修復霜含有促進細胞修復的活性成分，如維他命B5、維他命E等，能夠加速皮膚細胞的再生過程，有助於痘痘疤痕、乾燥引起裂紋等皮膚情況更快恢復健康。

4.減緩搔癢感

當肌膚隨著年紀增加， 皮膚保水能力會下降， 四肢軀幹的皮脂腺功能也會下降，一年四季都可能會發生乾燥性皮膚炎。這時在洗澡後使用修護霜，可以避免皮膚因乾燥而帶來的癢感，減少誘發因子。

5.修復肌膚屏障

肌膚是抵禦外界傷害的第一道防線，但紫外線、空氣污染、壓力、飲食與年齡增長等因素都會使肌膚防禦力下降、屏障受損，進而導致水分流失和外界有害物質的侵入。使用修護霜，有助於強化肌膚屏障，恢復其完整性，從而保護肌膚免受進一步損害。

修護霜的保養步驟

1.清潔皮膚

以成份溫和的洗卸產品清潔臉部，將髒污洗淨，以便後續修護霜的吸收。

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2.肌膚狀況穩定時使用化妝水

當肌膚狀況穩定時，可在塗抹修護霜前，使用化妝水或精華液，有助於提升修護霜的滲透效果。若有敏弱狀況，則建議將保養步驟簡化，不要讓肌膚負擔太大。

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3.輕柔塗修護霜

取適量修護霜，均勻塗抹於面部乾燥部位，輕輕塗抹，避免用力摩擦肌膚。

4.乾燥肌膚加強護理

若是乾燥問題嚴重、甚有破皮，建議可於夜間加厚塗抹修護霜，以促進皮膚修護。

讓修護霜發揮最大功效的使用方法！

1.粗糙肘、腳補水保濕

陽光曝曬、換季時指尖、手掌、手肘或腳後跟等部位，容易缺水進而導致粗糙，這時也能以修護霜快速補水與鎖水，減緩不適。

2.當成局部面膜厚敷

當雙頰或鼻翼兩側開始有脫屑或不適感時，這時可以將成份單純、質地滋潤的修復霜當成面膜，厚敷在不舒服的部位，既可快速安撫肌膚，保濕度也會立即提升。

3.乾燥性皮膚炎保養

當肌膚有乾燥性皮膚炎時，保濕相當重要。修護霜可以避免皮膚因乾燥而帶來的癢感，舒緩不適。

4.脫皮唇養護

許多人的唇部容易乾燥甚至乾裂脫皮，這時也能使用修護霜來保濕急救，讓唇部保持水潤舒適。

修護霜推薦1：La Roche-Posay 理膚寶水 B5+全面修復霜

核心成份為5%維生素原B5、積雪草葉萃取、TRIBIOMA三重益生精粹，能立即舒緩乾癢泛紅、全面修復各類肌膚不適，適合皮膚突發不適情況時使用。可以作為保濕乳霜薄塗於全臉天天使用。

修護霜推薦2：Avene雅漾 Cica修復霜

內含有獨特[C+-Restore]®、硫酸銅、硫酸鋅和氧化鋅，除了能提升防護力，加速修護乾癢搔抓、美容後肌膚不適等，還能在肌膚表面形成保護膜，避免外在刺激，特別適合乾性肌膚與敏弱肌膚在需要舒緩保護時使用。

修護霜推薦3：Cetaphil舒特膚 舒新雪潤B5安心霜

專為敏弱肌膚設計，乾敏肌專研配方除了達到快速退肌膚泛紅、48小時鎖水保濕的功效外。質地輕盈，溫和不刺激，一抹即開，不會讓肌膚感到粘膩或厚重，全方位改善敏弱肌問題。

修護霜推薦4：CeraVe適樂膚 長效潤澤修護霜

成份溫和，含有高效三重神經醯胺，修復肌膚屏障，並搭載獨家MVE技術，達到24小時長效保濕，無香精、酒精及Paraben類防腐劑，特別推薦給極乾燥肌和敏感肌使用。

修護霜推薦5：Curél珂潤 潤浸保濕深層乳霜

無香料、色素及酒精添加，專為乾燥敏感型肌膚設計，高含量潤侵保濕Ceramide成分讓滋潤深達角質層，有效提升肌膚保濕屏護力，使肌膚不易因外部刺激引起不適，同時預防乾燥問題。

修護霜推薦6：Aveeno艾惟諾 燕麥益敏修護保濕霜

含三重燕麥滋潤配方與神經醯胺，舒緩因乾燥引起的乾癢，預防肌膚乾燥引起的脫皮乾裂。深層滋養，長效保濕，適合每日使用，可修復極度乾燥肌膚，強化肌膚天然屏障，重現健康。

修護霜推薦7：d’program保濕修護霜

強化肌膚的鎖水防護力，為肌膚提供全方位的保護與滋潤。高效舒緩成份，緩解敏感和乾荒，並打造美肌屏障，有效中止敏感肌膚的惡性循環，讓肌膚立即感受到水潤滋養、恢復細緻。

修護霜推薦8：Eucerin 舒安特效修復霜

蘊含兩大成份：SymSitive和Licochalcone A，可高效鎮靜，從根源舒緩皮膚痕癢及刺痛等反應，即時舒緩肌膚敏感、紅腫症狀。

修護霜推薦9：Kiehl’s契爾氏 全面精準修復霜

採用專利「仿膚分層修復技術」能讓成份深入肌底、迅速吸收，提供肌膚修復保護，改善肌膚的發紅發癢，。

修護霜推薦10：LA MER海洋拉娜 經典乳霜

能立即深層滋潤保濕、舒緩修護乾燥膚質，使用後即可看見細緻潤嫩的效果，並煥發肌膚的修復潛力。經典乳霜釋放Miracle Broth™奇蹟活凝金萃，具有強效抗老、撫平細紋的功效，令肌膚重現潤亮活力，

修護霜不僅能有效舒緩乾燥、受損的肌膚，還能加速肌膚的自我修復過程，是護膚日常中重要的一環。選擇一款適合的修護霜來為肌膚提供深層滋養、增強屏障，不僅是對肌膚的呵護，更是長期維持健康肌膚的方法。

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。