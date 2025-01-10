王友群：盤點習二十大後查辦的18名將軍

1月6日，習近平在二十屆四中全會上講，「反腐敗是最徹底的自我革命」。

這個「自我革命」到底是革誰的命？這個「最徹底」到底怎麼個徹底法？這裡先不談。

我先盤點一下中共二十大後習查辦的18個軍隊高級將領的情況，然後再對習之「自我革命」「最徹底」的說法做一點探討。

從中共黨媒的公開報導看，2022年中共二十大以來，習查辦的軍隊高級將領，至少18人。其中上將6人、中將9人、少將3人。

六名上將

這六名上將包括海軍上將1人、陸軍上將1人、空軍上將1人、火箭軍上將3人。

2024年11月28日，中共國防部發言人吳謙在新聞發布會上宣布：中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華，涉嫌嚴重違紀，被「停職檢查」。

苗華是在2017年8月，他的前任軍委政治工作部主任張陽，因涉嫌嚴重違紀違法，被停職並接受「組織談話」後，擔任軍委政治工作部主任的。同年10月，在中共十九屆一中全會上，苗華成為中共中央軍委委員；2018年3月，在十三屆人大一次會議上，苗華成為國家中央軍委委員。

張陽2017年11月23日在家中上吊自殺。在張陽自殺後的7年裡，苗華成為中央軍委主席習近平在軍隊中的「組織部長」，負責全軍高級將領的選撥任用工作，同時也是習在軍隊中搞「政治建軍」，對軍事首長實施監督的「政委中的總政委」，被稱為習「親信中的親信」。

2023年8月31日，中央軍委委員、國務委員、國防部長李尚福，因涉嫌嚴重違紀違法，被中央軍委紀委監委立案審查。

同年10月24日，第十四屆全國人大常委會第六次會議決定，免去李尚福國家中央軍委委員、國務委員、國防部長職務。

2024年6月27日，中共政治局會議審議並通過中央軍委《關於李尚福問題審查結果和處理意見的報告》，決定給予李尚福開除黨籍處分，其涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關審查起訴。

經查，李尚福嚴重違反政治紀律、組織紀律；涉嫌犯賄賂罪、行賄罪；「嚴重污染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大」。

2018年9月20日，李尚福任軍委裝備發展部部長時，因在與俄羅斯的武器交易觸犯美國的禁令，而受到美國制裁。李尚福是被美國制裁的第一個中共高級將領。

2022年中共二十大上，經習近平「親自把關」，李尚福「當選」中共中央委員、中共中央軍委委員。

2023年，習頂著美國制裁的巨大壓力，提拔重用李尚福為國家中央軍委委員、國務委員、國防部長。

但是，李尚福上任國防部長僅5個多月就被查辦，成為中共建政75年來任職時間最短的國防部長。

三，魏鳳和（火箭軍上將）

2023年9月21日，原中央軍委委員、國務委員、國防部長魏鳳和，因涉嫌嚴重違紀違法，被中央軍委紀委監委立案審查。

2024年6月27日，中共政治局會議審議並通過中央軍委《關於魏鳳和問題審查結果和處理意見的報告》，決定給予魏鳳和開除黨籍處分，其涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關審查起訴。

經查，魏鳳和嚴重違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，收受巨額賄賂，「嚴重污染部隊政治生態，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大」。

2012年十八屆一中全會上，習近平成為中央軍委主席。魏鳳和成為以習為首的中央軍委中最年輕的也是唯一未晉升上將軍銜的中央軍委委員。

中共十八大結束僅10天，習近平專門為魏鳳和一個人舉行了晉升上將儀式。魏鳳和成為習任中央軍委主席後授予上將軍銜的第一人。

2015年習軍改後新成立了一個軍種——火箭軍，魏鳳和成為火箭軍第一任司令員。

2018年，魏鳳和被習提拔重用為國家中央軍委委員、國務委員、國防部長。

四，周亞寧（火箭軍上將）

2017年8月，周亞寧被習近平提拔重用為火箭軍第二任司令員。2019年12月，周亞寧被習親授火箭軍上將軍銜。

2023年3月周亞寧退役後，轉任第十四屆全國人大常委，兼全國人大外事委員會副主任委員。

2023年12月29日，全國人大常委會發布公告：終止周亞寧的全國人大代表資格。原因是，周亞寧因涉嫌嚴重違紀違法，已被火箭軍軍人代表大會罷免全國人大代表職務。

五，李玉超（火箭軍上將）

李玉超是習近平提拔重用的第三任火箭軍司令員。2022年1月，李玉超被習親授上將軍銜。2022年10月，經習親自把關，李玉超「當選」二十屆中央委員。

2023年6月26日，前海軍司令部中校參謀姚誠在美國社交媒體X上爆料：火箭軍司令員李玉超上將在辦公室開會途中被帶走調查。

2023年7月31日，習近平在八一大樓舉行晉升上將儀式，分別向火箭軍司令員王厚斌、火箭軍政委徐西盛頒發晉升上將的任命狀。這表明：李玉超已不再擔任火箭軍司令員。這間接證實李玉超被查的消息。

2023年12月29日，全國人大常委會發布公告：終止李玉超的全國人大代表資格。原因是，李玉超因涉嫌嚴重違紀違法，已被火箭軍軍人代表大會罷免全國人大代表職務。

2024年7月18日發表的中共二十屆三中全會公報稱，全會審議並通過中央軍委關於李玉超嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中共政治局之前作出的給予李玉超開除黨籍的處分。

六，丁杭來（空軍上將）

2017年8月，丁杭來被習近平提拔重用的空軍司令員。2019年7月，丁杭來被習授予空軍上將軍銜。

2023年3月，丁杭來退役後，轉任第十四屆全國人大常委，兼全國人大華僑委員會副主任委員。

2023年11月9日，有港媒報導，據傳前空軍司令、現任全國人大常委、人大華僑委員會副主委丁來杭也正接受調查。據消息指，丁來杭涉及北京西郊機場的工程貪腐案。

2023年12月29日，全國人大常委會發布公告：終止丁杭來的全國人大代表資格。原因是，丁杭來涉嫌嚴重違紀違法，已被空軍軍人代表大會罷免全國人大代表職務。

九名中將

九名中將分別是：張振忠（原火箭軍副司令、軍委聯合參謀部副參謀長）、李傳廣（原火箭軍副司令）、孫金明（原火箭軍參謀長）、張育林（原軍委裝備發展部副部長）、鞠新春（原軍委裝備發展部副部長、南部戰區海軍司令員）、尤海濤（原陸軍副司令）、李鵬程（原南部戰區海軍司令員）、鄧志平（原陸軍副司令）、李志忠（中部戰區副司令）。

2023年12月29日，全國人大常委會發布公告：終止張振中、張育林、鞠新春的全國人大代表資格。原因是：他們因涉嫌嚴重違紀違法，已分別被軍委聯合參謀部軍人代表大會、軍委裝備發展部軍人代表大會、海軍軍人代表大會罷免全國人大代表職務。

2024年2月27日，全國人大常委會發布公告：終止李志忠的全國人大代表資格。原因是，李志忠涉嫌嚴重違紀違法，已被陸軍軍人代表大會罷免全國人大代表職務。

2024年9月13日，全國人大常委會發布公告：終止鄧志平的全國人大代表資格。原因是，鄧志平涉嫌嚴重違紀違法，已被陸軍軍人代表大會罷免全國人大代表職務。

2024年12月25日，全國人大常委會發布公告：終止尤海濤、李鵬程的全國人大代表資格。原因是，他們因涉嫌嚴重違紀違法，已分別被陸軍軍人代表大會、海軍軍人代表大會罷免全國人大代表職務。

2024年7月18日，全會審議並通過中央軍委關於孫金明嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予孫金明開除黨籍的處分。

三名少將

三名少將分別是：呂宏（原火箭軍裝備部部長），饒文敏（原軍委裝備發展部副部長），李同建（原火箭軍裝備部副部長）。

呂宏、饒文敏2023年12月29日被終止全國人大代表資格。原因是，他們因涉嫌嚴重違紀違法，已分別被火箭軍軍人代表大會、軍委裝備發展部軍人代表大會罷免全國人大代表職務。

李同建2023年11月24被終止北京市人大代表資格。

據2023年11月29日的港媒報導，北京市人大常委會第十六屆駐京部隊代表李同建，因涉嫌嚴重違紀和職務犯罪，2023年8月28日，被駐京部隊軍人代表大會罷免人大代表職務。

對被查辦的18個將軍的四點分析

第一，二十大後被查辦的18個將軍基本處於黑箱操作中。

上述18個將軍因涉嫌嚴重違紀違法問題被查，理應由軍紀委或中紀委發布他們依法被查的消息。但是，至今為止，軍紀委、中紀委沒有發布他們依法被查的任何消息。如果他們不是全國人大代表、中央委員、中央候補委員，或副國級高官，中共可能不會公開發表他們被查辦的任何消息。

至今為止，中共僅在發布李尚福、魏鳳和開除黨籍的消息時，透露了他們什麼時間被立案審查，他們的主要違紀違法事實，以及他們被移送司法審查的信息。僅在二十屆三中全會公報中透露原火箭軍司令李玉超，原火箭軍參謀長孫金明被開除黨籍的信息。

對於其他14個將軍，什麼時間被軍紀委監委立案審查的？有哪些嚴重違紀違法問題？是否被開除黨籍？是否被移送司法審查？至今中共沒有對外透露任何信息。

李玉超、孫金明什麼時間被軍紀委監委立案審查的？有哪些嚴重違紀違法問題？是否被移送司法審查？至今中共也沒有對外透露任何信息。

反腐敗不是最徹底的自我革命嗎？怎麼不敢讓人民有充分的知情權、監督權？

第二，二十大後被查辦的18個將軍都是習近平提拔重用的。

六名上將都是習親自提拔重用的。其中，苗華、李尚福、魏鳳和都是中央軍委委員；李尚福、魏鳳和都是副國級，都屬於黨和國家領導人。

魏鳳和、周亞寧、李玉超分別是火箭軍第一任、第二任、第三任司令員。

火箭軍是習2015年軍改後成立的，是掌管可攜帶核彈頭的中程、遠程、洲際導彈的戰略軍種，涉太空、導彈、核武器等高、精、尖技術，是中共軍隊中技術含量最高、威懾力最大、破壞力也最大的軍種，是習打台灣、威懾美國的王牌軍。

火箭軍的三任司令員，無疑都是習精心挑選、親自把關後，獲得提拔重用的。

至於空軍司令員丁杭來。早在1991年習近平任福州市委書記時，就與時任空軍24師71團團長丁來杭有交集。中共十八大上習任中央軍委主席後，丁杭來獲得習一路提拔重用，理當歸類於「習家軍」。

但是，中共二十大不久，這些將軍一個接一個出事。習是否有識人不準、選人不對、用人不當的問題？

既然「反腐敗是最徹底的自我革命」，習對親自提拔重用這些將軍是否做過一點自我批評？

第三，還有多少將軍被查辦卻將中國人民蒙在鼓裡？

據「亞洲哨兵」（Asia Sentinel）2023年12月14日報導說，專注研究中國精英政治的諮詢公司、加拿大智庫Cercius Group的分析師表示，「到目前為止，在對（中共）火箭軍大範圍的調查中，我們已經追蹤到：大約有70人被帶走。」

中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華被「停職檢查」後，傳出一些與苗華關係密切的高級將領被查，包括東部戰區司令員林向陽（上將），武警司令員王春寧（上將），陸軍政委秦樹桐（上將），兩任海軍政委秦生祥（上將）、袁華智（上將），陸軍司令員李橋銘，前陸軍司令員韓衛國（上將）等。

這些消息只在海外媒體上傳播，中共沒有發布任何消息。

第四，習反腐打虎12年了為什麼還有這麼多「軍老虎」被抓？

根本原因在於：自我革命說起來容易做起來難。比如官員財產申報公示制度就是一個防治腐敗的一個治本之策。

早在1988年的中共「兩會」上，就有人大代表提出有關公務員財產申報的立法動議。1994年，八屆全國人大常委會將《財產申報法》正式列入立法規劃。但是，直到今天，中共的官員財產申報與公示法都沒有出台。

2019年12月22日，北京大學教授鄭也夫發表文章《財產公示，請自常委始》。

但是，革命革到中共政治局常委頭上，七常委的頭馬上就縮回去了。至今七位中共政治局常委不敢帶頭公示自己的財產，也不敢推進建立強有力的財產申報公示制度。

結語

綜上所述，中共的反腐敗根本談不上自我革命，更談不上徹底的自我革命。

中共的反腐敗不過了權力鬥爭的工具而已。現在中共經濟非常困難，反腐敗也成了中共收割官員韭菜的手段之一。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（轉自大紀元/責任編輯：劉明湘）

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