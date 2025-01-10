【時事金掃描】朝俘虜現基輔 洛杉磯大火追責

【新唐人北京時間2025年01月12日訊】大家好，歡迎收看「時事金掃描」。我是金然。請訂閲我們的頻道，支持我們，點贊、留言並且轉發推薦。

今天焦點：大明星指加州政府縱火 罷免市長請願高升；洛杉磯政壇甩鍋大戰 紐森擺下「鴻門宴」？以色列救火隊被拒 大火中的豪宅奇跡；朝鮮俘虜驚現基輔 烏軍無人機炸俄空天軍油庫。

天災之外的人禍

四天過去了，洛杉磯大火還在燃燒，如果說過火面積有多少萬英畝您可能沒有概念到底有多大面積，但如果我告訴你洛杉磯地區著火的面積已經相當於舊金山市的面積你就知道有多大影響了。有人說因爲這場大火，可能會讓很多美國人重新思考對未來政治走向的選擇，咱們先不説的那麽遠，如今，洛杉磯大火的起因，越來越讓人懷疑天災之外，人禍的程度。

洛杉磯大火中，人們在居民拍攝的視頻中，發現更多的人禍因素，有人沿著山林邊走邊扔汽油瓶，還有人甚至在逃出洛杉磯的路上四處丟汽油瓶。

而昨天一個手拿噴燈在街區點火的人被居民發現，之後，被憤怒的當地居民合力制服，並且交給了警察，不過，洛杉磯警察局倒是行動迅速，今天就表示，沒有理由指控這名在洛杉磯拿著大型噴燈四處走動的男子犯下縱火罪。但是卻説明不了爲什麽這名嫌犯身上帶著5部手機和一張聯合國的借記卡。

隨著洛杉磯大火的蔓延，人們對現任洛杉磯市長的不滿程度越來越大，有人在網絡上發起立即罷免市長凱倫‧巴斯的投票，結果不到一天已經有近6萬人簽名支持罷免。有人在開車時錄下的一段視頻，表明洛杉磯的主要電台頻道也在呼籲罷免市長。

此時，洛杉磯政壇也開啓了甩鍋大戰，據報導：洛杉磯市長巴斯已經開始打種族牌，表示：人們不喜歡她並且要求她現在辭職，是因為她是黑人女性；還因爲消防局長責怪她去年削減了1700萬美元消防預算，就把消防局長叫到市長辦公室訓了一頓，結果，被逼急了的消防局長在接受記者采訪時直接就公開認可大火救援失職就是上頭的錯。

不過，當地居民對洛杉磯消防局更是怨聲載道，有人翻出了洛杉磯消防局副局長之前的視頻講話，她居然對著鏡頭表示：救火和救人都應該派跟被救者身分相似的人去，讓對方更安心，意思是説在火場如果有同性戀就需要由同性戀的救火隊員去救。而且還說如果被救者需要有人扛他出火場，那是他自尋死路。

如今，連好萊塢明星也開始直指當地政府的失職，拍過奧斯卡最佳影片的大明星梅爾‧吉布森在電視采訪中直接指責加州政府可能是有意在縱火以達到某種目的。吉布森表示，他知道在洛杉磯大火發生之前，加州政府正在擾亂洛杉磯的供水系統。

消防車援救被拒 理由很「燒腦」

有意思的是媒體查證：加州州長紐森在去年6月份剛剛簽署法律，從七個專門用於預防和對抗加州野火的計劃中撤銷了撥款預算。而紐森此時卻要求對有關洛杉磯大火所謂「錯誤資訊」進行審查。同時，在被川普指責後，紐森1月10號表示要調查「為何當地消防栓的水壓損失以及聖塔耶內斯水庫無法供水」的問題。然後話鋒一轉他邀請川普來加州，說受災群眾希望看到他們倆攜手解決問題。

請問現在美國的總統是誰呢？如果要攜手解決的話難道不是應該邀請拜登總統和他攜手解決問題嗎？目前大致統計，洛杉磯大火的損失應該高達幾千億美元。不怪有網絡評論：現在紐森邀請誰來「攜手」都屬於「甩鍋」性質的鴻門宴。

更有意思的是，洛杉磯大火後，附近的俄勒岡州派出了60輛消防卡車緊急救援洛杉磯，但這些救火車開到半路上，卻在加州的舊金山因「廢氣排放測試」而被截停了，洛杉磯大火隨時都在形成巨量的所謂影響「氣候變遷」的一氧化碳和其它空氣污染，而來救火的救火車輛卻被截停去做加州要求的「廢氣排放測試」，這種左出了天際的邏輯是不是很燒腦？

還有更更有意思的事，有媒體報導：以色列消防局副局長表示，以色列提出派遣一支消防團隊協助洛杉磯處理野火，就像以色列曾協助佛羅里達州上次救災滅火一樣，但卻被加州政府拒絕了。

要知道：以色列與加州氣候相似，以色列旱季也會爆發山火 ，對付這類山火有豐富的經驗，人家要來幫你搞定你現在明顯搞不定的災難，你爲什麽要拒絕呢？難道是怕再出現所謂對自己不利的「錯誤資訊」嗎？

在加州大火讓無數人變成了災民的時候，外界大多數人當然都是表示同情，而美國著名喜劇演員亞當‧卡羅拉在媒體上卻毫不客氣地反問加州居民：這些官員不就是你們選擇的嗎？

大火中的奇跡和令人感動的人和事

在這場洛杉磯大火中，也出現了一些奇跡和令人感動的人和事兒，一張大火過後的照片讓很多人驚歎不已，加州馬里布富豪區的一排海邊豪宅幾乎都被焚燒殆盡，但只有其中一家完好無損，注意看兩邊豪宅都成了廢墟，只有這一棟建築安然無恙，怪不得被媒體稱為「馬里布奇蹟」。

而這兩天有一側推文火爆網絡，太平洋海岸公路的一位餐館老闆發聲明表示：因大火離開洛杉磯並向南行駛的難民，可以停在我們餐廳的大停車場，你想呆多久就呆多久，甚至可以在此露營。我們餐廳將為所有受火災影響的人提供免費餐食。

越是在危難之時，人們越珍惜所能看到感受到的美好，我想看到這則推文的人，如果以後有機會去洛杉磯路過的話，一定會去那裡停下吃一頓，吃的不僅僅是美食，還有一份可以感知的美好。

朝鮮俘虜驚現基輔 烏軍無人機炸俄空天軍油庫

在洛杉磯大火的同時，俄羅斯最大的一家煉油廠也發生了大火，當然點燃它的是烏克蘭的無人機。

而1月8日凌晨烏軍無人機遠程奔襲了俄羅斯空天軍的超級特種航空油庫，之後大火瘋狂燃燒了近4天還無法熄滅，當地居民表示，城市裡都煙霧彌漫、呼吸困難。

最近，烏克蘭的空襲戰術又有新的發展，往往是先使用無人機對付俄軍的防空系統，然後跟著用導彈摧毀目標。1月10日凌晨烏軍派出無人機飛向俄羅斯羅斯托夫州的一處目標，在干擾摧毀了俄軍在當地的防空導彈系統後，緊接著發射自製的海王星導彈炸毀了俄軍的一處彈藥庫和無人機倉庫。

1月11號，烏克蘭總統澤連斯基表示，烏軍在俄羅斯庫爾斯克戰區俘虜了兩名朝鮮士兵。兩人已被帶到了基輔。烏克蘭安全局首度公布了審訊朝鮮戰俘的視頻，並且表示正在和韓國情報部門合作，通過韓語口譯員與朝鮮士兵進行溝通。這也是朝鮮士兵作爲俘虜第一次出現在烏克蘭官方拍攝的視頻裡。

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新唐人《時事金掃描》製作組

（責任編輯：李紅）

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