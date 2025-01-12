【希望的路】中共迫害法輪功 明真相民眾三退 ——第八十三集

【新唐人北京時間2025年01月13日訊】大家好！歡迎收看希望的路。自1999年中共全面鎮壓法輪功以來，這場對信仰團體的迫害持續至今。據明慧網報導，近幾個月來，大陸多省市法輪功學員遭中共大規模綁架。而在這場延續超過25年的迫害中，已有更多民眾看清中共政權的邪惡本質，聲明退出其黨、團、隊相關組織，即聲明「三退」。

迫害真善忍就是迫害善良

我來到海外，了解到中共活摘法輪功學員器官，中共真是太邪惡了，我要退出中共的共青團組織和少先隊組織。聲明人: 李陽

「我以前加入過共產黨及其附屬組織共青團和少先隊。現鄭重聲明全部退出這些組織，當時的宣誓全部作廢，與共產黨徹底劃清界線。共產黨的所作所為與它的宣傳完全相反，腐敗得根子都爛了。國家整個都被它毀了，道德、良心、傳統都沒有了，現在多數人都活得很累很難，不是為了生存累，就是為了逃避共產黨的整治累，私下沒有不罵共產黨的。我認識煉法輪功的，法輪功的思想信仰和信法輪功的人都好。迫害真善忍就是迫害善良、斷送民族前途。我今後也念法輪大法好、真善忍好，做個乾淨人，對得起自己，對得起良心。聲明人: 趙其 」

雖然一直都明白中共是一個一直以來迫害人民的組織，但最近聽說中共大規模活摘器官時還是震驚了。這種連恐怖片都不敢拍的情景，居然發生在21世紀的中共國。之前看到每年都有那麼多兒童失蹤後就下落不明了還感到奇怪，現在明白了這些可憐的孩子全都成了中共官員的器官庫！在中共的暴政下，不生孩子是一個人力所能及的範圍內最大的善良。與其讓孩子在獨裁中共國出生，從小被學業壓力壓迫、長大被生活壓力壓迫，一生活得不如奴隸，甚至還有可能還沒見到他們長大的樣子就莫名其妙地消失，然後器官被活摘給老幹部續命相比，既然無法逃離這恐怖的中共國，不讓下一代繼續受苦是最偉大的母愛。現在我鄭重聲明：退出邪惡的少先隊組織，不與邪黨有任何關係！聲明人: 李明雨

法輪功到底是什麼？

法輪功又叫法輪大法，是一個佛家修煉法門，由李洪志先生於1992年5月在中國公開傳出，因其在祛病健身、改善身心等方面的顯著成效，一經傳出就迅速受到廣大民眾的歡迎，不僅迅速提升了中國社會道德，還廣傳海外。儘管遭中共全力抹黑鎮壓，仍難掩法輪功被部分中國民眾視為正信的事實。

歷史上中國也是一個以佛教、道教為國教的國家，共產黨搞個無神論，把宗教毀了，把人心道德搞壞了，現在社會道德淪喪、天怒人怨，好人根本不好混。願共產黨這個邪教早日倒台，早日恢復傳統宗教信仰。我看過法輪功的書，自己雖然不信仰法輪功，但是很認可法輪功的真善忍理念。自古以來中國都是多元文化，多宗教並存的歷史格局。這些年也發現那些共產黨員沒好人 不要臉 無恥，一見面就打聽你利用價值，要是沒有翻臉無情。在沒有接觸大紀元前，通過自己的社會經驗以及讀書心得體會就知道共產黨不是啥東西。聲明人: 姜浩

我是一名基督徒，深知共產黨的邪惡，偶然得知更多中共迫害法輪功學員的真相，在此我選擇正義與善良，退出曾經加入的邪黨組織中的共青團和少先隊，做一個乾乾淨淨的中華兒女。聲明人: 陳善蓮

前兩年我出國待了一段時間，感覺到在國外經歷的很多事情和在國內宣傳的不太一樣，比如國外人和人相處都很善良、單純，人與人之間互相尊重、都很願意幫助別人。從大陸進口過來的蔬菜、食品都和國內市場上買到的不一樣，不但價格便宜、口感好，還沒有污染，能吃出食材本來的味道，真是沒有對比就沒有傷害。在國內我們普通老百姓吃的都是有毒的食物，喝的水，包括環境也都被污染。我家有套商品房有正規手續，被政府低價強制動遷，補償標準很低，找律師和政府打了幾年官司也打不贏。家裡投資的很多項目比如信託，p2p也相繼暴雷了，申訴無門，我很多朋友也和我家情況類似，中產變無產。結合在國外的親身經歷，和國內的宣傳完全相悖，種種事實面前，我已經意識到不對勁了，尤其是我在國外看到了法輪功的群體，他們人非常和藹、親和，身體都很健康，但我只是遠遠地看著，不敢靠前了解詳細情況，但我的內心還是打了一個大大的問號，為啥中國不讓煉啊？經歷的種種讓我的內心非常不理解國家的領導人為啥不為百姓做主，這面立法，那面又公然違法，讓百姓無處申訴，還用各種手段粉飾太平，這是要把這個國家和國民引向何處啊？回國後，有緣通過朋友的介紹和講解，我才明白中國的今天，和共產政權專制獨裁有關，我是在國內生活得太久了，被國內的媒體宣傳騙了。我逐漸認清中共是邪惡的政權，只是維護獨裁統治者的既得利益，維護所謂的穩定，根本不考慮老百姓的死活、生活的好壞。一位法輪功朋友給我講了很多共產黨做的壞事，特別是看了《九評》，使我更加清醒，我就希望共產黨早日垮台，老百姓早日不被奴役、不被洗腦，都能過上平安幸福的好日子。我家人原來是小粉紅，現在也逐漸清醒，當我看到身邊還有很多小粉紅，我真心希望她們早日清醒。我正式聲明退出曾經加入過的少先隊組織，擁抱光明！當我正式做出退出少先隊組織的這一刻，我感受到了大腦的清醒、透亮，就像內心深處生命的微觀被原子彈那樣威力的炸彈炸開了似的，類似層層包裹的外殼被炸開，無法形容的震撼，止不住地感動得眼淚奪眶而出，我感受到我獲得了新生，內心的喜悅和感動無以言表。感謝告訴我真相的法輪功朋友。聲明人: 明路

1999年7月，中共前黨魁江澤民因牴觸法輪功「真、善、忍」的道德準則，並恐懼修煉法輪功人數超過中共黨員人數的事實，對法輪功發起全面鎮壓。

中共炮製「自焚偽案」 明真相民眾三退

2001年1月23日，中共為了激化民眾對法輪功的仇恨，特意選中大年除夕這一天，在天安門廣場炮製漏洞百出的「自焚偽案」，對外宣稱有5個自焚者為法輪功學員，為其鎮壓找藉口。一些民眾因得知這一事件為國際社會公認的偽案，聲明退出中共組織。

我叫卓倫，曾經加入過共產黨及其附屬組織共青團和少先隊。現在正式聲明完全退出這些組織，當時加入這些組織時的宣誓全部作廢，擺脫共產黨的任何影響和干擾，做個乾淨人。共產黨爛透了，把中國帶入坑裡了，中國社會爛透了，沒啥好人了。我認識的好人就是法輪功，他們信的是真善忍。要是法輪功不能教中國好起來，中國就真沒戲了。聲明人: 卓倫

我們很同情法輪功，知道煉法輪功的人都是好人。共產黨太壞，我們也都知道。這幾年的疫情，我們也覺得也許真是天理報應，為此我們聲明退隊保平安。

聲明人: 田建平 張立軍 劉民 等15人

我是一名佛教徒，看到電視等宣傳法輪功天安門自焚事件，我對法輪功有所不解。今天聽到法輪功弟子給我講真相，才明白了，其實，中共從建政以來一直是對信仰打壓的，文化大革命砸廟、逼迫出家人還俗，這些我都是知道的。我知道砸廟、逼迫出家人還俗，他們做這些事情一定是沒有好下場的，老天一定會懲罰他們的。我自願退出中共邪黨的團隊組織，不與邪惡為伍，選擇自己美好光明未來！聲明人: 善緣

共產黨是腐敗透頂，迫害善良的佛法修煉的人，不得好報，早晚會遭報應的。所以我堅決退出加入過的黨、團、隊。聲明人: 劉善良

我好多朋友在體制內上班，他們也不信共產黨，只是當前經濟形勢不好，找工作不容易，他們說現在從老百姓到體制內上班的都罵共產黨，共產黨早已經喪失民心了，體制內信基督教、佛教、煉法輪功的大有人在，共產主義這個虛假的信仰早已經唬不住人了。現在的中國就是缺葉利欽那樣帶頭的人，只要有優秀的領袖振臂一呼，從體制內到老百姓，甚至軍隊裡都會反對共產黨。聲明人: 羅保中

2001年8月，「國際教育發展組織」在聯合國會議上，譴責中共自焚偽案、實施國家恐怖主義行為，中共代表團在確鑿的證據面前啞口無言。

2003年11月，新唐人電視台製作的影片《偽火》（False Fire），揭示了「自焚」案的諸多疑點，證實了整個事件是中共為栽贓法輪功而炮製的偽案，影片榮獲第51屆哥倫布國際電影電視節榮譽獎。

學生時代曾經加入過共產黨的附屬組織共青團和少先隊，現在正式聲明徹底退出這些組織，當時的宣誓完全作廢。今天了解到天安門自焚等真相，知道了法輪功是以真善忍為標準的，這個信仰非常好啊。共產黨對法輪功誣陷，把真善忍作為打壓迫害對像，真是太不可思議了，這是共產黨顛倒好壞、禍害人民的又一個例證。聲明人: 劉婷、隨立

在大陸生活的人，從讀書到工作無一不受邪黨控制，每個人都得被騙被迫加入它的政治性組織「黨團隊」等等。而今我們聞到了真理「法輪大法好！真善忍好！」我們堅信神佛指引的大道！時刻記住「法輪大法好！真善忍好！」成為信佛幸福的生命。

聲明人: 何一鳴 李國強

我曾經加入過共產黨及其附屬組織團、隊，現在聲明正式退出所有這些組織。共產黨無惡不作，把中國社會搞的一塌糊度，年輕人找不到工作，民眾生活壓力極大，不公平現象到處都是，共產黨還一味說謊、標榜自己、欺騙群眾。法輪功的真善忍這麼好，它卻要打擊、鎮壓。要是大家都信真善忍，中國該多好啊。聲明人: 吳玉

「我花了3萬元人民幣入了共產黨，覺得是一種有用的身分。今天我開出租車聽一位乘客告訴我，這個反神的組織是害人的，跟著它早晚得倒楣。現在我鄭重聲明：退出黨、團、隊組織，成為一個有神保護的人。聲明人: 金貴」

本人聲明退出中共少先隊。我相信法輪功學員是好人，相信他們告訴我的「法輪大法好，真善忍好」，我痛恨共產黨，特退出之前被動加入的少先隊，與邪惡中共一刀兩斷！聲明人: 五嫚

以前聽到過法輪大法的事情，但是一直沒有三退，看現在共產黨的種種滅絕人性的行為，感覺現在是時候退出邪黨的少先隊組織，為共黨的解體出一點力。聲明人: 李明

儘管中共25年來不遺餘力地迫害法輪功學員，仍一直有民眾因了解到中共污衊、迫害法輪功的真相，認清中共的虛偽與邪惡，選擇退出中共相關組織。觀眾朋友們，希望您在亂世中守住善良選擇三退。如果您覺得我們的節目能夠幫助國人擺脫中共，清醒處世，給您以希望，請幫助我們推廣轉發。除了在新唐人電視台的大陸頻道，每週一上午的12:30可以觀看我們的節目，在tuidang.org網站和乾淨世界也會同步更新，感謝您的收看，我們下期節目再見。

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/01/12/a103947586.html