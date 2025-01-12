民眾退黨聲明：中共「毒害」了中國人的「靈魂」

「共產黨宣言說：『我是一個幽靈，遊蕩在歐洲上空。』邪黨自己都說的明明白白自己是鬼，我憑什麼做鬼的接班人。再說共產惡黨本身就是十足的惡棍，這是公開的祕密。」中國民眾亞軍宣誓：「退出邪黨的少先隊，不做馬列惡鬼流氓黨的子孫。」

目睹中國大陸的現狀，亞軍指出：「有毒的東西到處都是：毒水、毒糧、毒空氣、毒肉、毒酒、毒疫苗、毒米、毒油、毒蔬菜等等，無物不含毒。歸根結底就是被無神論、假惡鬥、進化論、金錢至上、性開放等這些邪惡的東西所毒害。」

他強調：「因為精神、靈魂被毒害了，人心也就變壞了，人心變壞了就是壞人，那麼壞人什麼壞事干不出來呢？不然中國大陸各種暴力、犯罪、和毒、假、黃能發展到不可收拾的地步嗎？」

陳牧石表示自願退出中國共產黨的所有組織，他說：「從小便接受著政治奴化，少先隊員，共青團員，再到大學的入黨。還好，無論走到哪一步，心底的良知依舊昭然。當聽到看到一幕幕上演的政治醜劇，一再發生的『圈地運動』，從未間斷的有毒食品，腐敗、醜惡、淪落、喪心病狂，對這片苦難土地愛得愈深，身心愈加沉重。」

整個民族道德淪喪到此等地步，陳牧石指出：「根源在於政治的扭曲勢必毒化經濟，而政治經濟的畸形最終扭曲了人民的心靈，最終導致了整個民族在罪惡的深淵中越墮越深，人民喪失了廉恥心，沒有了道德底線。」

原來這一切都來自於一黨專政，對過去的無知，陳牧石深表懺悔，他聲明：「從此刻起退出共產黨。並重新豎起『民主、民權、民生』的旗幟，為一個能夠被普世價值照耀的新世界而努力。」

民眾退出邪黨：人心險惡 大好河山一片狼藉

中國民眾小米表示：「當今社會當權者心術不正，致使社會道德品行敗壞，人心險惡，為著所謂的金錢致使國家大好河山一片狼藉，河流污染，空氣污染，土地污染，生不起，死不起。我願退出共產黨的一切組織。」

吉林省民眾清廉、德良、美玉 等17人一起聲明退黨，他們表示：「現在失業大增，性病泛濫，人們造假的污染食油、地溝油、毒米，超標增白劑麵粉。兩個月出欄的豬肉，假奶粉。共產黨的電視、報紙、廣播每天每時幾乎是每件事都在說謊、造假。中國的社會被共產黨惡邪毒的統治，人們已失去了道德良知，基本的人性。」

他們指出：「共產黨壞事做盡，其執政期間，是中華民族最黑暗的社會。共產黨統治中國人，壓迫中國人，殺害中國人，剝削中國人，掠奪人民的財富，控制人的自由思想。中共統治中國人民的幾十年，政治運動不斷，殺人不斷，次次運動都使人人自衛，相互攻擊、整人，家破人亡。」

他們強調：「共產黨垮台，中國社會才能太平，中國人的良知道德才能恢復，中華民族才能興旺。我們聲明：退出中國邪惡共產黨的一切組織，還我們自己的本性良知和清白。」

來自江蘇徐州的順利表示：「我曾加入過邪黨的組織共青團和少先隊，共產黨太壞了，搞『打土豪分田地』欺騙人民，收買了人心，而現在高房價、高醫療、高教育讓老百姓苦不堪言，搞強拆強征讓老百姓失去土地，盡失民心。」

說起層出不窮的食安問題，順利指證歷歷：「我所在的賓館，做甲魚湯、做烏雞湯就是用料調製，哪裡會熬？蛋炒飯都是炒一些雞蛋蔥花後，帶手套把米飯拌在一起就是蛋炒飯。酒店就是購買便宜的冷凍食材，根本不會選擇新鮮的食材，拿羊肉來說新鮮的羊肉一斤四十五元，而冷凍的只有二十多元，差不多便宜一半的價錢，而且是不是真的羊肉都很難說。」

不只如此，順利接著說：「一隻冷凍的鴨子只有九元錢，據說這樣的鴨子從孵出到宰殺連一個月都不到，鴨子連站都站不起來就被宰殺，完全是被激素催大的；最近市面上還流通病豬肉。」

目睹社會被共產黨搞成這樣，順利感嘆道：「我現在鄭重聲明退出邪黨的組織共青團和少先隊，做一個有希望的中國人！」

民眾退黨：食品安全沒保障 怪病頻發、癌症激增

祥雲、祥樂、祥語等4人表示：「共產魔教作惡多端，現在在連老百姓吃的食物都有毒素，癌症更是激增。食品安全都不能得到保障，言論自由受到鉗制，經濟上更是讓中小企業紛紛破產。生存很難。我們是有思想的人，怎能與魔教為伍。聲明退出小時候加入少先隊、共青團，讓心靈純淨。」

張智剛在退團聲明中表示：「本人自願退出邪惡的共產青年團。做為一名醫務工作者，在這個共產邪黨壓迫的國度裡我們沒有中國應有的禮儀社會秩序、甚至沒有了基本的食品安全保障，才導致現在人怪病頻發、身體混亂。只有大家都一致解體中共邪黨，我們的國家和社會才能恢復正常！ 」

朱平、張藝、玉香等 7人說：「我們中國人每天吃著有毒食品，吸著有毒空氣，還要養著大量貪官污吏，這一切都是因為中共這個邪教造成的。我們在此退出曾經加入過的少先隊。請大紀元為我們做證。」

民眾紛紛舉橫幅呼籲當局「嚴查食品安全」

據大紀元2024年12月30日報導，就在2024年接近尾聲之際，大陸全網展開食品安全的討論，除揭露食品行業採用各種科技狠活「毒害」國人外，更有一些民眾紛紛舉橫幅呼籲當局「嚴查食品安全」。12月23日，中共官方宣布「食品安全抽檢合格率達99.2%」，引發民眾質疑。

12月28日，湖南的網友「橙子哥說食品安全」打出橫幅「我個人建議嚴查食品安全，責任重於泰山」。

同日，廣東的女網友「富貴平安」街頭拉橫幅「強力呼籲：嚴查配料表、嚴查食品安全、食品安全重於泰山。」

12月26日，上海網友Mary發出一個視頻，上海一名社區食品中心的女官手舉橫幅，打出「食品安全人人有責、食品安全重於泰山、食品安全刻不容緩」的訴求。她在視頻旁白加註：「民以食為天，食品安全刻不容緩，為了子孫後代監控，食品安全從你我做起。」

12月25日，浙江的博主、民間食品安全聯盟創始人「老兵小亮哥」則在路上打出橫幅「我個人建議，嚴查食品安全，拒絕預製菜進校園。」

12月17日，湖南零食業的「辣嵐格」打出橫幅「呼籲：觸犯食品安全可判死刑，食品安全從我做起。」並附上文字說，「食品安全大於天，我為食品安全發聲。」

還有網友熱議：「支持！」 「中國人不害中國人。」 「上級領導該管管，這是民生頭等大事。」 「我有一種懷疑啊，就是全網都在呼籲食品安全問題。但為什麼沒有一個人敢站出來管一管？」

據12月23日黨媒報導聲稱， 從中共全國市場監管工作會議上了解到「三品一特」（食品、藥品、重點工業產品和特種設備）安全形勢總體穩定。「其中食品安全評價性抽檢合格率99.2%，畜禽肉、水產品、蔬菜等品類合格率進一步提升。藥品抽檢合格率保持在99%以上。 我國食藥品合格率均超99%。」

廣東網友評論區也回敬，「把標準拉到最低，那肯定合格啊。」

而移動營銷學科創始人華紅兵指出：「未來2040年中國因為食品安全問題，將有三分之一患癌症」 「今天到超市看一看，今天商場、超市、大街上人越來越少，醫院裡邊人山人海，為什麼？」

「因為麵包賣不動了、熟食賣不動了、啤酒也賣不動了、飲料也賣不動了、水果也賣不動了、零食也賣不動了、就連蒸饅頭的白面都賣不動了，裡邊全是科技與狠活。防腐劑、添加劑、激素、保鮮劑，我們防不勝防。」

美國華盛頓信息與戰略研究所學者李恆青認為：「因為整個中囯的經濟消費越來越下降，企業環境非常惡劣。在這種情況下，這些企業，無論是餐飲企業還是食品生產企業，它都需要降低成本。這時，企業會毫無底線。」

就中共當局日前公布的食品安全抽檢合格率為99.2%，李恆青分析，當局發布此數據的原因在於，中共當局要創造GDP，你們都不去消費了，都回家自己吃自己做的了，那麼那時社會怎麼辦，這是中國政府不能夠接受，不能允許的，那怎麼辦呢？它想個辦法，它告訴你，現在食品很安全，你們放心消費。

大陸河南一位維權律師表示，「中國的食品問題可能是全世界最糟糕的。很多食品廠，包括上游這些養殖業、種植業，使用農藥添加劑，各種激素都比較超標，包括食用油的運輸也出現了很大問題。」

他認為，「在中國空氣也污染，食品也糟糕，因為政治的不親民，腐敗問題導致各行各業都不會很健康。哪個行業估計都很難獨善其身。就是因為社會道德下滑，沒有了底線，唯利是圖導致全方位的，各行各業都呈現崩塌式的腐敗。」

中國老百姓很可憐，看的聽的是假新聞，吃的是有毒食品。

層出不窮的中國食安問題，存在已久，非但沒獲得改善，反而更加泛濫。百姓身受其害，網友也大聲疾呼，希望當局拿出解決辦法。可是中共當局日前公布的食品安全抽檢合格率卻高達99.2%，令民眾質疑。

毛朋、毛健福、振富等5人聲明三退，他們說：「我們都知道當今的中國老百姓都活的很可憐，看的聽到的是假新聞，吃的是有毒食品，不能有精神追求，而造成這一切的根源就是中共這個邪教的存在。我們特此聲明退出曾經加入過的黨團隊。做個自由人。」

阿克琉斯表示：「對共產黨失去信心了，對中國共產黨越來越失望，感覺根子已經爛掉了，最基層的黨組織黨員都在說假話、大話、空話，如果體制不變，整個社會的道德水準只會越來越差！有毒食品、有毒空氣、有毒的水源，貪腐等等都將一直持續下去。我對共產黨描繪的未來不抱希望了。也不甘於和一群說假話的人為伍，不真實！我自願退出共產黨！」

孟美表示當了一輩子單位書記，深受中共毒害。她說：「最近明白了真相，知道了中國社會人與人的勾心鬥角，市場上的食品安全問題都是中共邪黨導致的，決定退出邪黨組織。」

山東淄博的車成全、蔣心聲明退出中共黨團隊，他們說：「共產黨太貪污腐敗了，從大官小官，從交警到交通再到員警一個個就像吸血蟲，食品樣樣有毒。」

「今天我聽了一個大法弟子講的真相，明白了共產黨的真面目，我鄭重聲明退出共產黨團隊組織，不與中共為伍，做一個乾淨的中國人。」

江蘇的悠然、楊慧、施彩雲等3人表示：「我們都知道中國的現狀，共產黨邪惡的制度導致人人都毫無善念，食品安全問題層出不窮，哪裡是我們的家園，我們好期盼自己生存的地方有個好的環境！希望人人都重視信仰，無神論是導致我們自我毀滅的緣由，我們決定退出這個邪惡組織，為自己的未來做出選擇！」

吉林的楊方、效元2人一致表示：「當今天災人禍這麼多，特別是中國假疫苗、毒奶粉、空氣污染、環境被破壞等等，惡黨是罪魁禍首。誰也沒有辦法解決，只有解體邪惡的一黨專制，才能有希望和未來。過去稀裡糊塗入了邪黨組織，現在明白了，在此聲明退出曾經加入它的（團、隊）組織。做一個真正的人。」

曾緣、顧小帥、顧騰飛 等7人聲明三退，他們表示：「我們聽朋友講了『三退 』的消息，願意簽名退出共產黨，因為現在這個黨實在太壞了！物價飛漲、掙錢艱難，很多打工族或小單位或效益差的單位的工人根本買不起房子、有毒食品無所不在威脅著我們的生命、先哄騙後強制拆遷、老百姓有冤無處申，現在中國的一系列問題都是這個獨裁狠毒的共產黨造成的！」

天亮在三退聲明中表示：「本人在年少讀書時，先後加入了少先隊、共青團、共產黨，回想當年，這些都讓我無比光榮。後來，慢慢通過各類事件和網路發現了中共的邪惡本質，了解的越多，越能明白中共的無恥，無底線，它對人性的摧殘達到了人類的巔峰。」

「從國內的食品安全，兒童奶粉，環境空氣等等，問題一大堆，但他們從來不反省不解決，對中共已失去任何希望。特此聲明退出少先隊，共青團，共產黨。我們現在雖然沒有能力親手推翻它，但我堅信他倒台的那一天快來了，只為我們的下一代！」

三退民眾：中共腐敗已病入膏肓 食品安全問題從來沒有這麼嚴重

正毅、南明、明蘇等3人聲明三退，他們說：「放眼中國改革發展的現實，眼前的結果仍是『慘不忍睹』。腐敗問題已經病入膏肓；國有資源賤賣，資源性城市大量枯竭，環境污染，生態破壞，國未破山河已破；漢奸賣國賊滾滾當朝；『民以食為天』 ，食品安全問題從來沒有這麼嚴重，退出共青團少先隊。」

湖北當陽的馮鏡銨及夫人一致表示：「渴望像台灣之民主自由！痛心國人之冷漠，政治之腐敗專治，文明之倒退，民生之困苦，民權之喪失！」

他們指出：「今日之中國共產黨已腐朽不堪，早已不是人民之政黨，早已成為少數權利人謀利之工具，草菅人命，以權謀私，今日中國環境被破壞，人民民不聊生，道德淪喪，食品安全被拋棄，經濟泡沫越演越烈，共產黨早已不值得我們去追隨，只怕到時成為其替罪羊，故於今日網上聲明退出中國共產黨！」

他們說：「真正的民主、獨立、自由、民權、民生何時才會來到中國，其到來之日，將是中華民族真正崛起之時！」

署名愛國的中國民眾聲明退出中國共產黨，他表示：「我愛我的國家，希望我們的國家能夠富強、民主、文明，作為國家的執政黨，應該給人民一個安居樂業，自由富足的生活空間。」

他指出：「邪黨處處與民爭利，獨裁、腐敗，百姓住房、醫療、教育、就業、食品安全等問題得不到解決，官員只是一心想著自己如何升官發財，這樣的黨只能讓我們亡國，權利要有制約，人民要有自由，期待中國人民真正解放的日子快到來。」

山西的賈小強和陳如意聲明退隊，他們說：「中共邪黨不信神不信佛，不信善惡報應，把一個國家，一個民族引向腐敗、墮落。嚴酷鎮壓信奉『真善忍』的好人，使『假、惡、斗』泛濫盛行。」

「大官大貪，小官小貪，從上到下為了錢無惡不作。『毒奶粉』讓幾百萬民眾身受其毒其害，甚至危害終生，禍及子孫後代，這是中共極權統治，腐敗社會，敗壞道德，視民眾如草芥，一手釀造的滔天大罪、民族巨難。此邪惡政黨、政權，天不滅它，老天無眼，天理無存！我們曾無知的成了它的一員，在此聲明退出邪黨一切組織，贖回我們的良知。」

民以食為天，食品安全是民生的最基本要求，但在中共體制下，人民卻連吃得安心都是奢望。民眾指出有毒食品無所不在，可是當局還宣稱「食品安全評價性抽檢合格率99.2%」。中囯百姓唯有揭開騙局，明白真相，解體中共邪黨 ，才能杜絕其毒害。截至目前(北京時間1月5日)退出中共黨、團、隊總數，已達4億4,109萬4千多人。

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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