農曆年即將到來，過年前大掃除、過年期間製造的垃圾需要清運，各縣市過年垃圾車時間為何？本文統整最新2025年過年期間各縣市垃圾清運時間和日期一次看。

2025過年垃圾車時間：各地垃圾車時刻查詢

點擊快速前往該縣市查詢春節清運時間表：

台北過年垃圾車時間表

過年垃圾清運時間：1月25日、1月27（小年夜）至28日（除夕）、2月1日（初四）及2月3日（初六）

過年垃圾停收時間：1月26日、1月29（初一）至31日（初三）、2月2日（初五）

過年資源回收時間：1月25日、1月27（小年夜）至28日（除夕）、2月1日（初四）及2月3日（初六）

如果要清運家中大型傢具，可上 台北市環保局 提早預約。 環保局於台北市各區設有 31個垃圾收受點 ，如果無法配合垃圾車清運時間，可把垃圾放在垃圾收受點。

其他注意事項：最新垃圾清運訊息請見：

新北過年垃圾車時間表

過年垃圾清運時間：1月21至25日、2月1日農曆初四恢復正常垃圾收運

過年垃圾停收時間：1月28日（除夕）提前收運至傍晚6點，1月29日（初一）至31日（初三）停止收運。

過年資源回收時間：1月21至25日、2月1日農曆初四恢復正常垃圾收運

如果要清運家中大型傢具，可上 新北市環保局 提早預約，1月20至1月28日預約的清運工作僅限於年後清運，如果想在年前清運完，建議1月19日前改僅預約。 環保局於新北市各區設有 70個垃圾收受點 ，如果無法配合垃圾車清運時間，可把垃圾放在垃圾收受點。

其他注意事項最新垃圾清運訊息請見：

基隆市過年垃圾車時間表

過年垃圾清運時間：尚未公布

過年垃圾停收時間：1月29、30、31日及 2月2日

過年資源回收時間：尚未公布

其他注意事項：巨大垃圾收集日為1月21至26日，可上「」預約。

最新垃圾清運訊息請見：環境部環境管理署

宜蘭縣過年垃圾車時間表

過年垃圾清運時間：1月25日、1月27日、1月28日、1月31日、2月2日後恢復正常收運時間。

過年垃圾停收時間：1月18日、22日、29日、30日和2月1日

過年資源回收時間：1月25日、1月27日、1月28日下午3點後僅收一般垃圾）、1月31日、2月2日後恢復正常收運時間

其他注意事項：巨大垃圾收集114年1月16日上午8點至1月24日下午4點止，可申請清潔隊載運（須付費），或自行運載（免費）

由於宜蘭各鄉鎮收垃圾時間不進相同，以下參考環境部環境管理署，整理宜蘭縣各鄉鎮的垃圾清運時間：

最新垃圾清運訊息請見：宜蘭縣政府環保局

桃園市過年垃圾車時間表

過年垃圾清運時間：除復興區外，1月26日（週日）依原時段加班收運，1月27日（小年夜）依原時段正常收運、1月28日（除夕）上午9點開始收運一趟(夜間停收)、2月1日（初四）上午9點起收運一趟(夜間停收)、2月2日（週日）定點收家庭垃圾、2月3日（週一）從上午10時開始加強垃圾收運（夜間依原時段正常收運）。

過年垃圾停收時間：除復興區外，1月29日（初一）至31日（初三）停止收運。

復興區停收時間：1月26日（週日）、1月29日（初一）至30日（初二）、2月1日（初四）至2日（週日）。

復興區停收時間：1月26日（週日）、1月29日（初一）至30日（初二）、2月1日（初四）至2日（週日）。 過年資源回收時間：尚未公布

桃園市除復興區外，大型廢棄物清運登記時間至1月23日（週四）下午5點截止，2月3日（週一）上午8點起恢復正常登記。 復興區大型廢棄物清運登記時間至1月17日（週五）下午5點截止，2月10日（週一）上午8點起恢復正常登記。

新竹市過年垃圾車時間表

過年垃圾清運時間：尚未公布

過年垃圾停收時間：1月29日至2月1日。

過年資源回收時間：尚未公布

其他注意事項：民眾若有大型廢棄物清運需求，請與在地清潔隊 申請 ，並依約定時間搬到指定地點交付清潔人員。最新垃圾清運訊息請見： 桃園市環保局官網

其他注意事項：

1月1日至27日大型家具清運服務，採「每日限量登記及清運」措施，可於上班日撥打電話（03-5388406）向清潔隊預約，1月28日至2月2日（除夕至大年初五）則暫停大型家具預約登記清運服務。 預約清運後，在指定時間將大型家具放置於住家門口或巷口，確保有足夠空間供8公噸清運車輛停放，並請民眾於家具上張貼告示，說明該家具已登記並將於指定日期由清潔隊派員清運 「大型家具」免費清運服務項目僅限一般家具及家電，不包括裝潢、訂製家具、滅火器及環境部公告應回收的廢棄物。家戶產生的按摩椅、健身器材等若屬一般廢棄物，15公斤以下應交付垃圾車處理，可回收物則交付資源回收車；超過15公斤需自行委託合法清運機構處理或繳納代清除費申請環保局派車清運。

最新垃圾清運訊息請見：新竹市政府環保局

新竹縣過年垃圾車時間表

過年垃圾清運時間：尚未公布

過年垃圾停收時間：

1月29日至2月2日：竹北市、新埔鎮、新豐鄉、芎林鄉、寶山鄉 1月29日至2月1日：竹東鎮、關西鎮、湖口鄉、北埔鄉、峨眉鄉 1月29日至1月31日：橫山鄉

過年資源回收時間：尚未公布

最新垃圾清運訊息請見：

苗栗縣過年垃圾車時間表

過年垃圾清運時間：尚未公布

過年垃圾停收時間：各鄉鎮時間不一，以下簡單整理各鄉鎮的垃圾停運時間：

1月29至2月2日：竹南鎮、苗栗市、頭份、 1月29至2月1日：卓蘭鎮、銅鑼鄉、三義鄉、獅潭鄉 1月29至1月31日、2月2日：造橋鄉、泰安鄉、通霄鎮、苑裡鎮、後龍鎮、頭屋鄉、西湖鄉、三灣鄉 １月29日至30日：大湖鄉 1月26日、1月29至31日、2月2日：公館鄉 1月26；29、30日、2月1日：南庄鄉

過年資源回收時間：尚未公布

最新垃圾清運訊息請見：環境部環境管理署

台中市過年垃圾車時間表

過年垃圾清運時間：台中市垃圾清運分成正常收運、定時定點收運跟加班沿街收運三種：

正常收運：1月27日、2月1日 沿街收運：1月26日、1月28日（白天） 定時定點收運：1月30日、1月31日

過年垃圾停收時間：1月29日、2月2日

過年資源回收時間：尚未公布

其他注意事項：巨大垃圾收集登記到1月25日為止。

最新垃圾清運訊息請見：台中市政府環保局

彰化縣過年垃圾車時間表

過年垃圾清運時間：彰化縣各鄉鎮收運和停收垃圾的時間不同，可參考下圖：

最新垃圾清運訊息請見：

雲林縣過年垃圾車時間表

過年垃圾清運時間：尚未公布

過年垃圾停收時間：雲林縣各鄉鎮時間不同，可參考下表：

最新垃圾清運訊息請見：環境部環境管理署

南投縣過年垃圾車時間表

最新垃圾清運訊息請見：

嘉義縣過年垃圾車時間表

嘉義市過年垃圾車時間表

過年垃圾停收時間：1月29日（三） 、1月30日（四）、1月31日（五） 、2月1日（六）。

過年資源回收時間：僅限1月31日（五）22時30分至凌晨1時30分。

其他注意事項：

1月28日：上午清運: 依原垃圾收運路線沿街清運（不提供回收服務），下午清運: 下午至夜間依原垃圾車收運路線沿街清運，下午回收清運:原周二及周五回收者。 2月2日： 依原垃圾收運路線沿街清運（不提供回收服務），下午清運: 下午至夜間依原垃圾車收運路線沿街清運，下午回收清運:原周一及周四回收者

最新垃圾清運訊息請見：環境部環境管理署

台南市過年垃圾車時間表

最新垃圾清運訊息請見：台南市政府環保局

高雄市過年垃圾車時間表

最新垃圾清運訊息請見：高雄政府環保局

屏東縣過年垃圾車時間表

最新垃圾清運訊息請見：環境部環境管理署

花蓮市過年垃圾車時間表

過年垃圾清運時間：1月27日、28日、2月1日，上午九點半起清運一次，2月3日恢復正常

過年垃圾停收時間：1月29日至1月31日、2月2日

過年資源回收時間：尚未公布

最新垃圾清運訊息請見：花蓮市公所臉書

花蓮縣過年垃圾車時間表

過年垃圾停收時間：花蓮縣各鄉鎮的垃圾停收時間不同，以下根據環境部環境管理署整理各區的詳細時間。

最新垃圾清運訊息請見：環境部環境管理署

台東市過年垃圾車時間表

過年垃圾停收時間：1月29日至2月1日

過年資源回收時間：尚未公布

巨大垃圾收集：

電洽清潔隊預約：089-322593 限一般家戶 1月6至1月17電話登記（8-12時、1330-17時） ，1月13至1月24分區清運 可自行載運進場時間：僅限一般家戶民眾：1月13至1月17（週一至週五）、上午8至11時、下午13至16時

最新垃圾清運訊息請見：環境部環境管理署

台東縣過年垃圾車時間表

過年垃圾停收時間：台東縣各鄉鎮的垃圾停收時間不同，以下根據環境部環境管理署整理各區的詳細時間。

澎湖縣過年垃圾車時間表

過年垃圾停收時間：澎湖縣各鄉鎮的垃圾停收時間不同，以下根據環境部環境管理署整理各區的詳細時間。

金門縣過年垃圾車時間表

過年垃圾停收時間：1月29至31日、2月2日

巨大垃圾收集：

體積較大之傢俱、家電，直接與所在地鄉鎮公所清潔隊聯絡，以安排車輛載運。 各鄉鎮公所聯絡電話：金城鎮325057、金湖鎮332528、金沙鎮352150、金寧鄉320715、 烈嶼鄉364508。

最新垃圾清運訊息請見：環境部環境管理署

連江縣過年垃圾車時間表

最新垃圾清運訊息請見：南竿鄉公所

過年垃圾車清運：如何準備家庭垃圾與回收？

過年期間垃圾車清運時間通常會改變，因此提前準備好家庭垃圾和回收工作是很重要的。以下提供過年期間垃圾整理的建議：

了解春節清運時間表

了解清運時間：清潔隊會在過年前公布垃圾車的清運時間表，可在環保局官網、社區公告或社群平台上找到。

注意休息日：垃圾車清運可能在除夕、初一或初二停止服務，要提早確認。

提早整理垃圾

避免堆積：過年前夕清運車次可能增加，但人流量也較大，提早整理可避免垃圾堆積過多。

將大件物品提前處理：如家具、家電等大件垃圾需提前聯絡清潔隊清除或送至回收站。

做好分類垃圾

一般垃圾：要使用專用垃圾袋，以免遭拒收

廚餘：廚餘、生鮮垃圾等要妥善包裝，避免氣味外洩，此外也要避免跟一般垃圾一起丟。

可回收物：如紙類、塑膠、金屬、玻璃等需分門別類整理，清潔後避免污染其他回收物。

特殊垃圾：如電池、燈泡、廢電子用品，應送至指定回收點處理。另外如具有氣壓的噴霧瓶，不能隨意丟棄在垃圾桶或當成一般垃圾丟棄，因為氣壓瓶在垃圾壓縮過程中會爆炸，建議單獨交給清潔隊或垃圾車隨車人員。

過年垃圾車常見問題解答

怎樣算是大型垃圾？

根據環境管理署的資料，大型垃圾或巨大廢棄物是指家庭或住戶產生的體積龐大、廢棄木質家具、樹枝等，或是裝潢修繕廢棄物，包括廢沙發、床鋪、桌椅、櫥櫃、腳踏車及修剪庭院的樹枝等等。所以如果是健身器材、鐵架等等物品則不能算是大型垃圾，而是資源回收或是一般垃圾。

過年期間回收站是否有固定開放時間？

過年期間的回收站，無論是私人或是公家回收站，都要看詳細的開放時間，一般來說，除夕、初一和初二多數情形夏是不會開放的。

如果有特殊需求（例如大量垃圾），是否能申請清潔隊特別收運服務？

一般來說沒辦法。垃圾清運人員也需要放過年放假，所以除非是公告的清運時間，否則即便是打電話到垃圾清運單位，也不會有人接聽。所以過年期間盡量減少垃圾，或某些城市（例如台北市、新北市）有垃圾收受點可以放垃圾，可以上各縣市公所或環保局查詢。

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