墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆(Claudia Sheinbaum)星期一(1月13日)公布一项经济计划，旨在减少从中国的进口。路透社报道，此举显然是因应美国候任总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)的指控，以向其示好。特朗普指控墨西哥是中国商品转道进入美国的后门。

辛鲍姆也在其演讲中为《美墨加协定》(USMCA)辩护。她说，这项贸易协定是与中国竞争的唯一途径。该协议将于2026年检视执行情形。

此举正值墨西哥与美国的贸易紧张局势加剧之际。美国是墨西哥最大的贸易伙伴，特朗普威胁加征关税，指责墨西哥是中国商品规避美国现行关税的渠道。

墨西哥否认这些指控，但自那以来一直在打击从亚洲进入墨西哥的违禁品，并对快时尚电商希音(Shein)和Temu(拼多多国际版)等中国电商巨头实施了针对性的关税措施。

辛鲍姆选在纪念上任100天的活动中公布政策路径图，提出促进墨西哥经济增长的广泛议程，目标是在卸任前使该国成为世界顶级经济体之一。

辛鲍姆表示，根据世界银行的数据，墨西哥目前位列第12大经济体，其目标是在2030年跻身前十。

“我们的目标是扩展到整个美洲大陆，这是我们的愿景，希望成为世界上最有潜力和发展的地区。”

她提出的计划包括，推动原依赖中国进口的纺织和汽车等行业增加本地采购；以及帮助墨西哥钢铁生产商发展，这些生产商长期指责中国的低价竞争削弱市场。

辛鲍姆还计划将投资额提高到GDP占比的28%，通过促进本地生产和减少繁文缛节来增加150万个制造业岗位。

这些有利于商业的议程，标志着辛鲍姆与前任墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔(Andres Manuel Lopez Obrador)的不同。奥夫拉多尔执政时与私营企业麻擦不断。

墨西哥政府简报显示，墨西哥计划通过强化贸易协定、调整关税政策和加强海关执法来提升自身贸易地位。

“这是一项集体工作，”墨西哥经济部长马塞洛·埃布拉德(Marcelo Ebrard)在发布会上说，并感谢私营部门代表帮助制定这份“新纪元的航图”。

身为气候科学家的辛鲍姆还做出了强而有力的环保承诺，她表示将努力使墨西哥能源网实现45%的可持续能源。不过，该承诺可能会受到污染严重且负债累累的墨西哥国有石油公司(Pemex)的挑战。

(此文依据了路透社的报道。)