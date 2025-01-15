當塑料切板出現這種情況 烹飪作家：你該扔掉它

【新唐人北京時間2025年01月16日訊】塑料（塑膠）菜板因為價格便宜和耐用而被家庭廣泛使用，但它對健康的影響一直受到關注。 最近一名烹飪作家​​提醒人們，當家里的塑膠菜板磨損嚴重時，​​就該扔掉它。

食品和烹飪作家波洛克 (Adam James Pollock) 在X平台上附上照片，一張紅色塑膠菜板佈滿了刀印劃痕（點擊進入）。 他寫道：「友情提醒：如果你的菜板是這樣的，請立即扔掉」。

波洛克是一名木菜板提倡者。他在帖子裡以及最近接受《新聞週刊》採訪中談到，廚房裡的塑膠切菜板可能弊大於利。

塑料菜板上的細菌存活更長

人們常認為，木菜板容易滋生細菌，因此避免使用它。但波洛克說，木材有天生的抗菌性能——細菌會被吸入並死掉。

有研究進行對比實驗，發現塑膠菜板上的沙門氏菌和李斯特菌等細菌，過一夜之後大量繁殖。相較之下，同樣的細菌會在木製菜板上，3到10分鐘之內被吸收並死掉。

微塑料污染的擔憂

波洛克告訴《新聞週刊》， 塑膠菜板是一個經常被忽視的微塑膠攝取來源。

已有一些研究顯示，塑膠菜板上切菜時，會釋放出微塑膠，這些微塑膠可以粘附在人們吃的食物（包括肉類和蔬菜）上。

今年早些時候，《環境科學與技術》雜誌上發表一項研究說，在兩種類型（聚乙烯和聚丙烯）塑膠菜板上切蔬菜時，可能會在食物中產生大量直徑小於5毫米的微塑膠。

此前2022年的一項研究發現，在塑料菜板上切肉時，也會將微塑膠釋放到肉中。另一項研究也在魚和雞身上發現了微塑膠。

普通家庭如何選擇

波洛克對《新聞週刊》表示，選用什麼樣的菜板，就像所有事情一樣，這取決於人們認為什麼更重要，「如果消費者非常擔心微塑膠，應該盡量避免在生活的各個方面使用塑膠產品。」

波洛克建議普通家庭使用木製切菜板，並正確清洗它，將它放在露天風乾。每個月在木板上塗一層薄薄的食用油，可以更好地保養木菜板。

（記者金晶綜合報導/編輯：林清）

推薦閱讀：

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/01/15/a103948402.html