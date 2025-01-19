禽流感持續 吃雞蛋還安全嗎？營養師：避免溏心蛋

【新唐人北京時間2025年01月20日訊】美國禽流感仍在持續，禽流感的傳播也影響了雞蛋的供應。美國疾病控制與預防中心 (CDC) 最近發布了有關食品安全和禽流感的最新信息，指出吃未煮熟的家禽或牛肉，或飲用生牛奶可能讓你生病。那麼，美國雜貨店裡的雞蛋可以安全食用嗎？

據福克斯新聞報導，美國食品藥物管理局 (FDA)在一份聲明中說，透過適當的儲存和準備，雞蛋應該可以安全食用。

FDA此前在2024 年4月的通知稱，受感染家禽的雞蛋進入零售市場的可能性「很低」。

美國農業部在2010年做過一次聯合評估，對家禽、雞蛋和蛋製品的安全進行了風險評估，結論是，估計超過 95%的受禽流感污染的雞蛋不會上架，少量受禽流感污染的雞蛋可能會進入商店，但「如果烹調得當，風險可以忽略不計」。

美國農業部食品安全檢驗局表示，雞蛋完全煮熟後，應該不含有活性禽流感病毒。

如何安全吃雞蛋

根據美國疾病控制與預防中心，將家禽和雞蛋烹調至內部達到165 華氏度的溫度，可以殺死細菌和病毒，包括禽流感。

洛杉磯註冊營養師Ilana Muhlstein對福克斯新聞表示，她建議在禽流感持續期間不要吃半熟或「溏心」雞蛋。

「在確認禽流感得到控制之前，我在接下來的一個月左右不會做任何半熟、溏心蛋或軟荷包蛋」，她說， 「這可能有點過度反應，但我寧願持謹慎態度。」

美國農業部食品安全檢驗局，也建議民眾在吃雞蛋時注意以下：

– 將雞蛋煮至蛋白和蛋黃都熟透。

– 如果雞蛋用於燉菜和類似菜餚中，則應將其內部烹飪至160°華氏的安全最低溫度。

– 含有熟雞蛋的菜餚應在烹飪後立即食用，或快速冷卻並冷藏，然後在三至四天內食用。

疾病預防控制中心等衛生機構還建議，只飲用經過巴氏殺菌的牛奶，因為巴氏殺菌過程可以殺死任何可能存在的禽流感病毒。

（記者金晶綜合報導/編輯：林清）