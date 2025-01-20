請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北20日電）環境部今天發布「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」部分修正，4大重點包含針對具規模醫療院所及科學園區，分別增藥物、全氟及多氟烷基（PFAS）新興關注項目管理等。

環境部今天透過新聞稿表示，此次部分條文修正，扣合國際減碳與管制趨勢，推動廢水處理能源化，以節能創能；推動新興污染物檢測及削減管理，降低危害風險；並鼓勵廢水資源化，簡化檢測申報作業。

關於修法4大重點，環境部表示，第1，引導廢水處理節能創能。因厭氧處理高濃度有機廢水，可生產利用沼氣回收能源，且為國際處理趨勢，故對達一定規模具能源化潛勢的行業，如造紙、食品、醱酵、石化及公共污水廠等5種業別，增訂於申請、變更或展延許可時，優先評估採厭氧處理，並收集利用沼氣。

環境部表示，除修法外，亦同步規劃補助，有意願採行能資源化等技術且符合資格者，可提出示範案場補助申請。

第2，新興關注項目檢測及自主削減管理。環境部說明，鑑於抗生素等藥物排放於水體有危害風險；另全氟多氟烷基物質為持久性有機污染物，具危害性，國際斯德哥爾摩公約已將全氟多氟烷基物質限、禁用，國際趨勢已對藥物和全氟及多氟烷基物質採行廢水檢測及削減管理。

環境部指出，故對一定規模醫院及醫學中心、科學園區污水下水道系統及製程有使用全氟及多氟烷基物質事業等，新增每年檢測申報，連續2次不符監測值時，應提出執行自主削減措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第3，檢測申報簡化鼓勵資源循環。促進畜牧糞尿資源化，簡化申報行政作業；如畜牧糞尿再利用或作為農地肥分使用全量施灌，以及畜牧業將畜牧糞尿水全量送交資源化處理中心或資源化處理率逾75%，均可免檢測申報；且放寬沼液沼渣肥分使用計畫應檢附文件種類；另製程或污染防制設備回收水，免檢測申報。

第4，減少水質檢測活體試驗。放流水生物急毒性檢測原以鯉魚、羅漢魚等活體生物進行，此次修正增列斑馬魚胚胎為可採行測試物種，可減少活體試驗，符合替代（Replacement）、減量（Reduction）及精緻化（Refinement）的3R實驗動物使用原則及生物倫理。（編輯：張雅淨）1140120