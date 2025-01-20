川普就職首日簽數十行政令 出生公民權引關注

【新唐人北京時間2025年01月22日訊】川普上任第一天，火速簽署了數十項行政令，其中包括取消出生公民權。

川普總統在就職當天，簽署了數十項行政令，其中包括：下令美國退出《巴黎氣候協定》、世衛組織、並暫緩TikTok禁令75天等。

川普：「但我會立即退出不公平的、單方面的《巴黎氣候協議》的控制。美國不會破壞我們自己的工業，讓中（共）國肆意污染而不受懲罰。」

就職第一天，川普還做了一系列重要宣示，包括：從2月1日起，對墨西哥、加拿大徵收25%的關稅；儘快與普京會面，結束俄烏戰爭；終止多元性別，只承認男女兩種性別；重申收回巴拿馬運河；2029年1月卸任前，將美國人送上火星；重新命名美國地標，把墨西哥灣更名為美洲灣等。

川普的行政令還包括：終止自動出生公民權政策，向美墨邊境派遣軍隊駐守，宣布邊境進入國家緊急狀態，以及啟動立即驅逐程序，試圖終止邊境的庇護申請。

紐約律師（Neal Fellenbaum）：「有很多人來到這裡是為了躲避政治迫害，我不反對。我反對的是有人來這裡販毒。像社區有人被謀殺，這些罪犯不應該出現在街道上。」

紐約市議員帕拉迪諾（Vickie Paladino）：「在這座城市非法移民犯罪猖獗，這些需要清除掉。」

然而，十多名民主黨州檢察長在週二（1月21日）提起訴訟，反對川普提出的行政令。

新澤西州總檢察長Matthew J. Platkin：「今天我宣布新澤西州正帶領18個州、哥倫比亞特區和舊金山市提起訴訟，阻止川普總統取消許多美國人，出生公民權的行政命令。」

川普的所有行政令將在發布30天後生效。

新唐人電視台記者于良、尚敬紐約採訪報導

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