為求心中有一片淨土 大學生欣然退黨

來自黑龍江化名「求得心中一片淨土」的大學生發表退黨聲明：「我是一名就讀在被邪黨包圍的大學裡的學生，每天都要接受各種各樣的洗腦。接受這個世界的虛偽和共產黨的歹毒。學會和他們一樣說謊，歪曲事實，顛倒黑白，裝作一個聾子，一個瞎子。做一個能喘息的行屍走肉罷了。」

他說在中國的大學裡， 學術論文造假。「那些論文都是抄來的，查重率高達百分之八十。」此外，人品還極度敗壞！

「大學裡的醜聞就沒斷過！還在拚命的掩蓋！那些老師除了巴結領導，念PPT，還會幹什麼？在這麼『優良』的教育下，他們算個什麼大學生？不過是群精緻的利己主義者罷了。」

「每個人都只在乎自己的利益，中國就是一座人間煉獄！如果你不同流合污，自命清高，那就是不成熟，『政治覺悟』不夠高，黨性不夠堅定！可作為一個人的人性又在哪？」

「在共產黨的領導下，中國人的道德完全的敗壞了！在這個社會你如果想不受傷，就要小心的避開重重的危險。如果你想飛黃騰達，那你就得心狠手辣。我覺得活在中國太累，因為你喘不過氣，到處都有要害你的人！」

「在我們大學，今年已經有3個跳樓的了，太壓抑！學校裡極力掩蓋！不讓說，為了領導們的政治前途和我們的畢業證、學位證，只能裝作不知道了！抬出的屍體卻被說成了低血糖！事後，作為封口費，他們寢室的同學都保研了，這就是中國！」他說放眼這個社會，看到的都是麻木不仁的一群人在自相殘殺，互害！

「同時，中國人在得不到真實的信息以外，他們還被嚴密的控制輿論！無論這個政府有多麼的不人道，多麼的歹毒，無論發生的事情有多過分。都會在正確的輿論引領下形成正確的集體記憶。」

「細思恐極，共產黨又在學校裡大行洗腦之道，從此紅色基因便深入人心了。共產黨的歹毒之處就在於狠狠的抽你一鞭子，還要你真情流露出歌功頌德！」

「父母辛辛苦苦的供我上學，只能堅持下去。但在此鄭重聲明，退出在大三加入的這個邪黨，還內心的一份釋然！」

中共治下學術腐敗 專家學者也造假

《九評共產黨》之一揭露：「欺騙和謊言，是共產黨的另一遺傳基因」。

中共治下，中國學術界造假問題早已成為普遍現象。維基百科揭露，中國大陸學術不端問題包括論文抄襲、洗稿、代寫、造假、買賣、學歷學位認證失信行為、掠奪性開放獲取出版、批量引進海外『速成博士』等。出現的原因包括了科研人員在晉升職稱的巨大壓力之下而萌生投機取巧的想法、評價體系不完善等。雖然109位教授於2006年聯名公開呼籲抵制學術腐敗，但亂象沒有改善。

據英國科學週刊《自然》（Nature）報導，在2023年一年時間裡，所有出版商發布了近14,000份撤稿聲明，創下最新紀錄，其中約四分之三涉及中國學者。

據大紀元報導，首都醫科大學校長饒毅去年中在其個人公眾號『饒議科學』發表文章，揭露一些中國專家花300萬至800萬元人民幣，收買評審，在國際頂級期刊發表論文以換取更大的功名利祿。

旅澳歷史學者李元華還揭露中國大陸另一學術腐敗現象。他說，一些歸國學者利用中共投入的數百萬元甚至數千萬元科研經費，找海外團隊完成自身的課題，本人只出錢不做事。他認為，整個學術界也是中國社會的縮影，中共把學術腐敗產業化，像病毒一樣在污染世界。

大學教師張磊聲明退出中國共產黨、共青團：「聽到解體黨文化，才明白從小自己是如何一步步被控制的，也明白為什麼大陸的教育為什麼這麼難，根本原因是邪黨的根就是邪惡的。」

中共利誘科技人才 滲透全球偷竊技術

據聯合新聞網去年轉載每日郵報(Daily Mail)報導，中國間諜在美國偷取科技情報，無論華爾街，大公司(如特斯拉、谷歌、蘋果及可口可樂等)，還是小企業乃至初創公司都遭鎖定。由農業、科技、製造業、醫藥到軍事領域，美國經濟沒有一個部門可稱安全。聯邦調查局(FBI)2023年指出，該局有關中國千方百計想『偷取資訊』的現行偵辦案件就有約2000宗。

硅谷工程師鐘山說：中共的殲20飛機，前面的小鴨翼長得跟以色列的幼師一模一樣，後面的尾翼跟F16是一樣的，哪有什麼獨立設計？還有中國大飛機技術哪有一件事情是自己能專門搞出來的？都是偷來的。

據新唐人亞太台去年中報導，加拿大最高情報官員日前警告，中共利用駭客手段竊取技術，已經從政府機構擴展到學術界和私營公司。

澳大利亞華裔學者張曉剛：「其實它的目的很明確，就是它要竊取各方面的信息，或者是盜取技術方面的，或者是軍事政治或各種情報。中共其實無所不收集了，包括一些個人的信息它也會收集。那麼手段其實有很多種，比如現在西方國家對一些中共IT公司的防範，包括華為，它們的產品裡面可能還有後門。」

除了駭客攻擊，中共還採用間諜手段竊取海外技術。台灣大學電機系教授 林宗男：「它會用像千人計劃，或者是透過華為資助國外的這些教授研究合作的（方式），建立起對外聯繫的管道，以及像中國的留學生，也被發現有從事間諜的行為。這已經是它（中共）行之有年的方針或者是政策。加拿大當局它可能也有發現，表面上跟中（共）國進行所謂正常學術交流的一個活動底下，都隱藏了資安風險 。」

近年來，中共偷竊韓國科技技術的醜聞也頻頻曝光。去年5月，韓國芯片巨頭SK海力士(SK Hynix) 一名中國籍女性前員工，涉嫌向華為泄露有關降低芯片不良率的核心技術，遭到警方逮捕。去年7月，三星顯示公司（Samsung Display）一名前研究員，向中共泄漏OLED面板的製造技術，被韓國法院判處6年有期徒刑。去年9月，前三星集團高管崔金錫（Choi Jinseog）因涉嫌竊取芯片處理技術被拘留。崔金錫在中國經營一家芯片製造工廠。韓國政府去年底公布一系列新措施嚴懲偷竊者，避免核心技術機密外泄。

台灣台積電的一款先進芯片，最近被發現出現在了華為的人工智能產品中。外界猜測，華為可能利用不同的公司名稱代為下單，通過中介公司規避美國的出口管制。

有網友說:「偷基本上就是用一些非法的手段，像是什麼商業間諜、千人計畫、國防間諜、強迫技術轉讓等等的，簡單來說就是偷搶拐騙，是非常不要臉的事情。」

中國大陸墨馨（Andy Charlie）發表退團退隊聲明：「正是這個黨一味堅持所謂偉光正形象，才會出現一系列諸如趕英超美、大練芯片、偷竊技術乃至釀成疫情遍地卻不允許普通群眾知情的荒謬場景。」

「值此大廈將傾、政權更迭的關鍵時刻，我鄭重宣布：退出中共所屬少先隊和共青團組織，轉變觀念，更好擁抱世界、接軌國際，用自己的真才實學為中華發展與世界進步貢獻綿薄之力。」

中共野蠻統治民不聊生 學生抑鬱跳樓頻傳

獨立電視製片人李軍在新唐人《精英論壇》節目中表示，2024年，網上不斷傳出學生自殺的消息。一名陳姓博士生導師在演講中說，深圳3個月就有100名學生跳樓。此外，網上還傳出蘇州有3名中學生，因為不堪忍受沉重的作業負擔，手拉著手跳樓；江蘇無錫市一所高級中學，也有5名中學生一起跳樓；還有山東省一所高級中學，在一個月內有4名學生跳樓；成都、重慶2024年年初開學那幾天，就有30多名孩子自殺等等，非常震驚。

苞米發表退團退隊聲明：「共產黨教育的人就是壞。先從學校說起，那些老師除了會點專業知識，人品道德極差，以分數衡量一切，隨意欺壓侮辱學生，逼迫學生補課買高價輔導書。走入社會工作後發現這個社會唯利是圖，假貨遍地，各種商業欺詐層出不窮。」

墨馨（Andy Charlie）說：「屢戰屢敗的考公考研、難得喘息的大量工作、爾虞我詐的人際關係……」他經由國際互聯網逐漸釐清真相：「正是這個黨為了維護特權、瘋狂鯨吞社會資源，才讓無數百姓在學習、工作和生活中拼盡全力、爭為『卷王』卻遍體鱗傷、僅能餬口」。

一位聲稱「被喝茶過」的網友表明自己退團的理由: 「這個黨是有多麼的極端，多麼的邪惡。年輕人在紅色的洗腦下連好壞都分不清。同時還喪失了人性。越來越極端，越來越無道德底線。再加上食品安全、暴力鎮壓、暴力執法等問題，越來越多。活在這樣的社會簡直就是慢性自殺。近期看到很多類似跳樓的事件，年輕人找不到工作無收入為了減輕家庭負擔選擇自殺……經濟蕭條，股價下跌等。原來這都是共產黨的問題。」

西安楊大鵬家屬代其發表退黨聲明。楊大鵬是一位在省政府工作30多年的機關幹部，平時待人誠實熱情，孝敬父母，熱愛家庭，工作有原則，積極認真，不行賄受賄，但被邪黨如黑社會般要求做偽證，經不住恐嚇、哄騙，膽小違心的簽字畫押了他人無中生有的犯罪材料。由於長期違心工作，良心譴責讓他得了重度抑鬱症。

陝西省官場整肅期間，辦案人用及其卑劣威脅利誘的手段讓他交代回憶受賄事實，使他的抑鬱症病情不斷加重，在精神崩潰的情況下被迫簽了一份他根本不認識的偽犯罪證詞。最後和家人哀嘆的說共產黨就是一黑社會，不久跳樓自殺了。家屬呼籲有良知和尊嚴的好人別給惡黨陪葬。

來自美國的胡馨在退黨聲明中提到，自己曾在大陸中央政府部門工作3年， 「每天說假話空話，奉承上級，很累，極不喜歡，對外和對老百姓粉飾太平，反正覺得自己的工作沒有意義，福利待遇還很好。」 為了尋找人生意義，辭掉工作，來美國求學。

他說：「出來後沒幾年，聽說當時的上司竟然在我曾經在的那個辦公樓跳樓自殺了，老大的一個官，竟這麼結束了自己的生命。」 「估計在那個體制活得不痛快。」他認識到: 「這個組織今天在很多方面如同黑社會一般作威作福，說一套做一套，沒有任何激勵人的正能量的品質。」

白文州聲明退出中共團隊：「35年前中共用坦克碾死中國人，35年後中共逼得中國人走投無路紛紛跳橋跳樓自盡！中共是中國人民的最大仇敵，欠下累累血債！這個惡黨必須要滅亡！」

陝西西安由灝楠聲明三退：「通過閱讀《九評共產黨》，我深刻認識到中共的歷史充滿了謊言、暴力和壓迫，其所宣揚的意識形態違背人性和普世價值。我不願再與這樣的組織為伍。」

中共打壓異己 控制輿論掩蓋事實

中國江西省女孩李宜雪，因為狀告公安輔警試圖強姦，被公安強制送入江西省精神病院。出院後，李宜雪又公開了這間精神病院的黑幕並狀告法庭。去年底，她被當局第二次送進精神病院，引發海內外輿論關注。大陸民眾對當局表達不滿，但這些聲音大多被官方壓制。

隨著「被精神病」事件持續發酵，江西南昌警方於1月11日通報，李宜雪患有 「嚴重精神障礙」，已由其父親接送出院。此消息引發網民質疑。有律師披露李父聲明表示，官方通報含大量不實信息，送診程序不合法，鑑定程序不合法，還偽造他的簽名。多位海內外律師和觀察人士認為，當局通報本身不合邏輯，是試圖將李宜雪污名化並洗白警方的迫害行徑。

今年初，陜西蒲城縣職業教育中心的一名17歲學生黨昶鑫，近日在校離奇死亡，引發了民眾大規模的抗議要求公布真相。官方聲稱黨昶鑫是自己跳樓，但據知情人士披露，黨昶鑫是在校被霸凌後，再被推下樓而去世的。而實施霸凌的學生家長是當地的官員。

死者家屬和民眾要求校方還原真相，卻遭到當局派出的大量警力暴力鎮壓，雙方發生激烈衝突，多位民眾被抓、被打傷，激起民憤。有傳聞說，有上萬人參與了抗議，真實情況不明。

時事評論員邢天行:「學校校方的遮掩，以及警方跟校方的某些人配合鎮壓，不是第一次看到，悲劇的背後呢，就是中（共）國的這種權力和制度。權力沒有約束，凌駕於百姓之上，沒有法治所導致的一個惡果。」

文明發表三退聲明，指中共是非法邪教組織，「在中國全域公開搶奪人民財產；通過大內宣控制輿論，樹立邪黨偉光正形象，控制、壓制事實真相；在國際上，通過大外宣控制主流媒體，進行輿論審核，幾乎打壓了所有真相的傳播。」

何璇：「從六四，到香港遊行，到武漢肺炎，他們用暴力封住人們的嘴，組織網絡水軍控制輿論，顛倒黑白。本人聲明自願退出中國共產黨，中國共青團，中國少先隊。」

楊春華在退團退隊聲明中表示：「中國共產黨禁止人民的言論自由，通過控制媒體，愚弄老百姓，我相信不消滅中國共產黨，不僅是中國人民會深受其害，世界人民也將深受其害。」

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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