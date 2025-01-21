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（中央社記者林長順台北21日電）寶林中毒案，北檢今天依違反食安法等罪起訴5人。檢察官在被害人檢驗出邦克列酸中毒後，確認來源為寶林茶室A13店的粿條，並查出被告將未冷藏冰存、交叉污染的粿條製造餐點，導致悲劇。

台北地檢署偵辦寶林茶室食物中毒案，今天偵查終結，依違反食品安全衛生管理法、刑法過失致死、過失傷害等罪起訴寶林茶室負責人黎仿軒、店長王順德、主廚周日豪及代班廚師胡清富、阮姓實習生等5人。

檢方指出，寶林茶室A13店去年3月24日起陸續出現疑似食物中毒個案，北檢獲悉後隨即指派民生專組檢察官偵辦，指揮警方到場查扣證物，並會同衛福部食藥署、台北市衛生局等相關單位進行蒐證。檢察官傳喚被告、證人並逐日勘驗監視錄影影片，清查被害人用餐情形。

檢方表示，本案被害人數共33人，其中不幸有6名被害人陸續死亡，檢察官逐一傳訊被害人及家屬，並完成相驗、解剖、鑑定程序，確定死因均為邦克列酸中毒。

根據疫調資料，顯示共33名邦克列酸檢驗結果均呈陽性的被害人，共通點為均曾在案發期間到寶林茶室A13店內食用以粿條製作的餐點，檢方認定本案引起食物中毒的原因食品即為寶林茶室A13店用以備製餐點的粿條。

檢方調查，寶林茶室A13店販售的餐點「馳名炒粿條」、「寶林滑蛋河」等，名稱雖然不同，原料均為由「益弘食品有限公司」製造、以大粄城食品有限公司名義販售。大粄城食品經下游盤商「天璽麵店」供應給寶林茶室A13店與饒河店。

檢方全面清查粿條的上下游供應鏈，包括益弘食品公司、天璽麵店、大粄城食品公司的其他7間下游廠商，以及到寶林茶室饒河店及廚師住處等採檢相關食材檢體、環境檢體，均未檢出唐菖蒲柏克氏菌椰毒病原型或邦克列酸。

檢方指出，寶林茶室A13店進貨的粿條，外包裝標示保存方式為「常溫保存（開封後請立即冷藏保存）」，在未拆封情況下可以常溫保存。寶林茶室饒河店所使用粿條來源及運送方式均與寶林茶室A13店相同，卻未檢出邦克列酸 ，因此排除排除粿條在運送過程中遭受污染的可能。

檢方表示，經過檢驗，僅在寶林茶室A13店代班廚師胡清富手部及糞便檢出邦克列酸陽性反應，足以認定本案粿條是在寶林茶室A13店內受邦克列酸污染。

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檢方調查，被告等人至少自去年3月16日起，即未依照標示方式冷藏保存粿條。遠東百貨信義A13於每日營業時間結束後即關閉空調系統導致室溫升高，且被告每日晚間下班前，均會以水柱沖洗廚房地面，造成廚房環境因而悶熱潮濕，符合唐菖蒲柏克氏菌椰毒病原型菌株生長並產生邦克列酸毒素的有利環境。

檢方查出，周日豪、胡清富及阮姓實習生於去年3月17日至19日都是使用「同一包」已拆封且持續置於常溫未冰存的粿條製備餐點。胡清富重複使用同1只1斤塑膠袋充作手套，抓取不同時間拆封的粿條，也將新拆封粿條放入已使用過的塑膠袋，讓不同批次的粿條，受到邦克列酸毒素相互污染，而將這些粿條製作的餐點，提供予消費者食用而導致傷亡結果。（編輯：張銘坤）1140121