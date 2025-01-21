美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)说，他将再次让美国退出具有里程碑意义的《巴黎气候协定》，这将打击全球应对全球变暖的努力，并再次使美国与其最亲密的盟友疏远。

白宫的这一声明是在特朗普星期一宣誓就任第二任期之际发布的，与特朗普2017年宣布美国将放弃全球巴黎协定一样。巴黎协定的目标是将长期全球变暖限制在比工业化前水平高出1.5 摄氏度以内，或至少将气温保持在比工业化前水平高出2摄氏度以下。

欧洲气候基金会首席执行官、巴黎协定主要设计人劳伦斯·图比亚纳(Laurence Tubiana)表示美国退出协定的计划令人遗憾，但减缓气候变化的行动“比任何一个国家的政治和政策都要强大”。

图比亚纳说，特朗普行动的全球背景“与2017年截然不同”，而且“全球转型背后有着不可阻挡的经济势头，美国从中获益并引领了这一势头，但现在却面临丧失的风险。”

她说，国际能源署预计，全球主要清洁能源技术的市场规模到2035年将增长两倍，达到2万亿美元以上。

图比亚纳说，“气候危机的影响也在不断恶化。洛杉矶发生的可怕山火再次提醒我们，美国人和其他人一样，也受到了日益恶化的气候变化影响。”

曾在民主党总统乔·拜登(Joe Biden)手下担任白宫气候顾问的吉娜·麦卡锡(Gina McCarthy)说，如果共和党人特朗普“真的希望美国引领全球经济、实现能源独立并创造高薪的美国就业机会”，他就必须“专注于发展我们的清洁能源产业。清洁技术正在降低全国人民的能源成本。”

全球气温目前比19世纪中期长期高出1.3摄氏度。大多数气候监测机构说，去年全球气温超过了2.7华氏度的升温标志，是有记录以来最热的一年。

退出巴黎协定的过程需要一年时间。特朗普此前的退出决定是2020年总统大选的第二天生效的，他在大选中败给了拜登。

欧洲智库E3G的长期气候谈判分析师奥尔登·迈耶(Alden Meyer)说，尽管特朗普首次领导退出具有里程碑意义的有196个国家通过的联合国协议令全球各国震惊和愤怒，但“没有一个国家跟随美国退出”。

迈耶和其他专家说，相反，其他国家与美国的投资者、企业、州长、市长等一起重新致力于减缓气候变化。

但他们仍对美国在全球减缓气候变化的努力中失去领导地位感到遗憾，尽管全球即将再创历史最热年份，并且经历了从干旱到飓风、从洪水到野火的转变。

气候活动家兼作家比尔·麦吉本(Bill McKibben)在正式宣布撤出之前说，“显然，美国不会在解决气候危机这一人类有史以来面临的最大难题上发挥主导作用，”“未来几年，我们只能希望华盛顿不会破坏其他国家的努力。”

中国几年前超过美国成为全球最大的年度二氧化碳排放国。全球碳项目(Global Carbon Project)跟踪排放情况的科学家说，美国是全球第二大年度碳污染国，2023年向空气中排放了49亿公吨二氧化碳，比十年前下降了11%。

虽然全球应对气候变化的努力在特朗普第一任期内仍在继续，但许多专家担心特朗普第二任期的破坏性将更大，美国将进一步退出气候努力，这可能会削弱未来总统的努力。特朗普对气候变化不以为然，他又执掌着世界领先的经济体，这些专家担心其他国家，尤其是中国，可能会以此为借口，放松自己遏制碳排放的努力。

(本文依据了美联社的报道。)