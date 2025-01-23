民眾黨北市議員林珍羽自曝罹患肺腺癌第一期，所幸早期發現手術順利。（記者陳逸寬攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾黨台北市議員林珍羽今（22）日在臉書自稱罹患肺腺癌第一期，所幸及早發現，手術相當順利且恢復良好；提醒大眾記得做低劑量斷層掃描，「疾病不挑人，需要定期健康檢查」。

林珍羽在臉書表示，一直以為，我是全家最健康的。大家要記得定期健康檢查，感謝低劑量斷層掃描（LDCT）。從來不抽菸的我，怎麼也沒想到會被確診肺腺癌1期。

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健檢結果出來當下接收到建議轉胸腔科，進一步檢查當下其實腦中瞬間空白，心裡充滿疑問：「我們沒有家族病史，平常作息勉強算正常、沒有抽菸，怎麼會有毛玻璃狀肺結節？」

但事實是，肺腺癌與吸菸的關聯並不如大家想像中那麼直接，空氣污染、基因、生活環境等因素，都可能讓我們成為高風險族群。幸好在健檢中心建議下做低劑量斷層掃描，在沒有任何不適症狀時就及時發現肺部有1.2公分的腫瘤。經過門診評估，醫生建議盡快手術治療。這一步，為我爭取了最寶貴的機會，也讓醫生告訴我：「妳很幸運，還好發現得早」這句話，經過手術化驗後，確診為肺腺癌第一期。

感謝台大醫師操刀手術以及台大癌醫院中心醫療團隊的細心照護，讓我能夠安心邁向康復之路。請大家放心手術相當順利，單孔胸腔鏡傷口小恢復狀況良好。

台北市衛生局表示，衛福部提出「肺癌早期偵測計畫」，提供肺癌高風險族群2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。LDCT是胸部電腦斷層檢查的一種，做為肺癌篩檢工具確實有機會早期發現肺癌，特別是用於偵測小於一公分的肺部結節，具有更高的敏感性。

同時，根據結節的大小和CT影像的型態特徵，評估良性和惡性的可能性，提供後續臨床處置建議，能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。臺灣是世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家。

北市衛生局表示，凡是符合下列任一肺癌高風險族群，可洽詢辦理LDCT醫院預約每2年1次胸部低劑量電腦斷層攝影檢查：

●具肺癌家族史：45至74歲男性或40至74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務。

●重度吸菸史：50至74歲吸菸史達20包-年以上，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務。

北市衛生局提醒攜帶健保卡等必要文件以外，有裝心臟節律器、有肺部其他疾病、身體狀況不佳或住院期間，請先諮詢醫師。孕婦、1年內做過胸部斷層掃描CT、疑似或罹患肺癌者不建議篩檢。最後強調，肺癌篩檢不能預防肺癌發生，吸菸仍是肺癌最主要的危險因子，有吸菸之民眾，應接受戒菸服務，找回自身的健康。

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