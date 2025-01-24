空气监测机构资料显示，越南胡志明市、柬埔寨金边等城市名列全球空污最严重城市；泰国曼谷星期五(1月24日)更因为空气污染严重，超过350间学校被迫关闭。

泰国如同东南亚其他国家，经常发生季节性空污，特别是冬季来临时，寒冷而凝滞的空气中混合了汽车废气，以及农作物秸秆燃烧产生的烟雾。但本周的污染尤其严重，厚重雾霾笼罩了曼谷的天际线。

曼谷市政府星期五在社交平台LINE官方社群发布消息，宣布全市437间学校中，有352间学校“因空气污染”而关闭。这是自2020年以来，曼谷因空污而导致最多学校关闭的一天；此前一天则有250多间学校关闭，数以万计的学生受影响。

根据空气监测机构IQAir，曼谷周五一度高居全球空污最严重城市第四名，空气中的PM2.5浓度达到每立方米108微克(μg/m3)。PM2.5是足以致癌的细悬浮微粒，可经由肺部进入血液。

世界卫生组织（WHO）建议，PM2.5的24小时平均浓度在全年大多数日子应不超过15μg/m3。

大众运输未来一周免费

为了遏制污染，泰国交通部长苏里亚·节朗勒吉(Suriya Juangroongruangkit)表示，曼谷市将自周六起提供一周的免费大众运输，搭乘空铁、地铁、轻轨系统与公交车均无需付费，同时也限制重型车辆进入曼谷市区。

泰国内政部长阿努丁·查恩维拉库(Anutin Charnvirakul)星期四已下令禁止焚烧秸秆，违者将面临起诉。

泰国总理佩通坦·钦那瓦(Paetongtarn Shinawatra)周四已要求采取更严格的措施来应对空污，包括限制首都的房屋建设，并寻求与邻近国家合作。

佩通坦也在社交媒体发帖，要求企业和政府机关允许员工在家工作，以减少汽车使用；建筑工地则应使用防尘罩盖住施工造成的粉尘。

必须长时间在户外工作的劳动人口受害最深。55岁的曼谷摩托计程车司机素蓬·西蒂西里（Supot Sitthisiri）就表示，他经常鼻塞，“得不停地擤鼻涕。”

23岁曼谷市民光纳帕‧因塔里特(Khwannapat Intarit)则认为，政府“应该采取更多措施，不是只宣布空污数值后关闭学校就了事。他们得多做点事。＂

东南亚及南亚多座大城空污严重

不只是曼谷，邻近的越南胡志明市、柬埔寨金边市周五也一度高居IQAir全球污染最严重城市之列，前者第二名，后者第五名。

柬埔寨环境部周五发表声明，证实金边及其他三个省份的空气质量已达到“红色级别”，即高度污染。声明称，空污是因气候变化、废弃物焚烧和森林火灾所致，敦促公众关注健康，避免户外活动。

越南第一大城胡志明市，周五的PM2.5浓度也比世卫建议的最高水平高出11倍。越南首都河内的空污则在本月3日达到IQAir排行榜的首位，当局要求公众戴口罩并做好眼部防护。

为对抗空污，东南亚多国政府都在推动长期解决方案，包括征收碳税、加速推广电动车等。

除了东南亚以外，南亚的印度与巴基斯坦近期也曾因空污关闭学校。去年11月，新德里及周边地区近200万名学生被迫停课；巴基斯坦人口最多的旁遮普省也在去年11月关闭了主要城市的学校两周，成千上万人因空气污染住院，污染物浓度达到世卫可接受水平的30倍。

联合国儿童基金会（UNICEF）报告，2024年有2.42亿儿童的教育受到气候冲击影响。该报告指出，气候变化可能加剧空气污染问题。

(本文依据了法新社、路透社的报道)