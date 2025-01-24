国际刑事法院（ICC）首席检察官宣布，已申请对两名塔利班领导人发出逮捕令，指控他们歧视与迫害已成年和未成年女性，犯下危害人类罪。阿富汗塔利班政府2021年8月夺取政权以来实施极端伊斯兰律法，广泛压制妇女权益，包括禁止年满12岁的女孩受教育。

国际刑事法院检察官卡里姆·汗(Karim Khan)办公室星期四(1月23日)发表声明称，他已请求法官批准对塔利班最高领袖海巴图拉·阿洪扎达(Hibatullah Akhunzada)及阿富汗最高法院院长阿卜杜勒·哈基姆·哈卡尼(Abdul Hakim Haqqani)发出逮捕令，指他们因为针对阿富汗女孩和女性“基于性别的迫害行为”而负有刑事责任。

塔利班2021年重新掌权以来严格限制女性权益，成年女性须穿着遮盖脸部的罩袍，不得在没有男性监护人陪同下出行，不得进入公共场所、游乐园、健身房等处所，不得接受中学与大学教育，禁止从事大多数工作，数百家女性美容院遭强行关闭。

阿洪扎达去年还下令，建筑物设置的窗户不得看到有女性站着或坐着的处所。

卡里姆·汗在声明中表示，阿富汗的妇女与多元性别(LGBTQI+)群体“正面临塔利班前所未见且情理难容的长期迫害”，这些情况至少自2021年8月15日塔利班攻占阿富汗首都喀布尔就开始，持续至今。

声明称，阿富汗女性和女孩当前的处境是不可接受的，而塔利班对伊斯兰教法(sharia law)的解释不能当作侵犯人权或犯罪的理由。

这是国际刑事法院首次将针对LGBTQ+群体的攻击视为危害人类罪。

检方提出的逮捕令申请，将由国际刑事法院三名法官组成的合议庭决定是否批准。批准程序没有明确期限，但通常需时三个月左右。

前阿富汗官员警告：恐成为塔利班宣传材料

对于国际刑事法院检察官申请逮捕令，塔利班领导层尚未有回应，人权团体则表示欢迎。阿富汗妇女正义与关注运动(Afghan Women’s Movement for Justice and Awareness)发表声明称之为“伟大的历史性成就”， 也是“阿富汗女性力量和意志的象征”，将开启国家问责和正义的新篇章，”该组织表示。

人权观察(Human Watch)国际司法专案副主任伊莉莎白·艾文森(Elizabeth Evenson)则表示，塔利班系统性迫害妇女权益，包括剥夺受教育的权利，以及打压为女性权益发声者，种种行径都在“完全逍遥法外”的情况下更加恶劣。“在阿富汗看不到任何正义的情况下，申请逮捕令是追究责任的重要途径”。

总部位于英国的慈善机构 Mosaic Afghanistan 创始人扎尔迈·尼沙特（Zalmai Nishat）表示，阿洪扎达很少出国旅行，国际刑事法院若批准逮捕令，应该对他影响不大，“但对于塔利班的国际声誉而言，这基本上表示他们在国际社会的合法性已完全摧毁，如果曾经有过的话”。

不过，西方支持的前阿富汗政府官员穆罕默德·哈利姆·菲代（Mohammad Halim Fidai）则在社交媒体X平台警告称，塔利班领导层可能借机进行宣传， “他们可能会告诉追随者，他们的信仰如此坚定强大，引发了全球势力的集体反对”。他警告，申请逮捕令可能无意间成为塔利班的“荣誉象征”。

尽管国际刑事法庭近来高调通缉国际领袖，但海牙的法庭几乎无人可审，而卡里姆·汗也因涉嫌在工作场所性骚扰，正接受调查，他则否认有任何不当行为。

国际刑事法院并无自己的警察部队，发出逮捕令后，须仰赖125个成员国进行逮捕。部分欧洲成员国已对拘捕内塔尼亚胡表达疑虑，义大利本周逮捕了一名国际刑事法院通缉的黎巴嫩籍嫌犯，却仅关押两天就将他释放回国。

(本文依据了路透社、美联社的报道)