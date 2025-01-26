在数星期干燥多风的天气后，干旱的南加州终于迎来降雨，预计这将有助于消防员扑灭多处野火。然而，在烧焦的山坡上，可能的强降雨恐会带来新问题，例如有毒灰烬的径流，造成环境隐患。

洛杉矶郡工作人员在过去一周的大部分时间里，都在帕利塞兹(Palisades)和伊顿(Eaton)火灾灾区清除植被、加固坡地和加强灾区道路。这两场大火于1月7日强风肆虐时爆发，将多个社区摧毁成一片废墟和焦土。

据预测，该地区大部分地区几天内将迎来约1英寸(约2.5厘米)的降水，美国国家气象局在社交媒体上表示，降雨基本上是有益的，但“威胁程度已高到需要为最坏情况做好准备”，因局部暴雨可能导致泥石流和碎屑滑坡。

“如果其中一场阵雨恰好落在一个火灾烧过的区域，就会出现问题，”气象学家 卡罗尔·史密斯(Carol Smith)说道，“这可能足以引发泥石流。”

预报员表示，星期六(1月25日)晚间开始的降雨预计会在星期日(1月26日)增加，并可能持续到星期二(1月28日)早上。一些遭受火灾的区域已发布洪水警报，山区可能出现降雪。

洛杉矶市长凯伦·巴斯(Karen Bass)上周发布了一项行政命令，以加快清理工作并减轻火灾相关污染物对环境的影响。洛杉矶郡监事会还批准了一项紧急动议，以安装防洪基础设施并加快清除灾区的沉积物。

消防队为社区填满沙袋，郡里的工作人员则安装屏障并清理排水管道和水池。

官员警告说，最近火灾区域的灰烬是汽车、电子产品、电池、建筑材料、油漆、家具和其他家居用品焚烧后的有毒混合物。灰烬中含有杀虫剂、石棉、塑料和铅。官员敦促居民在清理时穿戴防护装备。

2018年以后，人们对火灾后泥石流的担忧尤为严重。那年洛杉矶沿海城镇蒙特西托(Montecito)因一场暴雨引发的泥石流而遭受重创，暴雨袭击了因大火而变得光秃的山坡，数百座房屋受损，23人丧生。

尽管即将到来的潮湿天气结束了数周的危险阵风和低湿度，但星期六南加州仍有几场野火在燃烧。帕利塞兹和伊顿大火这两场火灾已造成至少28人死亡，超过14000座建筑物被毁。帕利塞兹大火的控制率在星期六达到81%，伊顿大火的控制率则达到95%。

在洛杉矶郡北部，消防员在扑灭休斯大火(Hughes Fire)方面取得了显着进展，这场火灾星期三在卡斯泰克湖附近的山区爆发，导致数万人被迫撤离。

在圣地亚哥郡，边境2号大火(Border 2 Fire)仍未得到有效控制，火势蔓延至靠近美墨边境奥泰山荒野(Otay Mountain Wilderness)的偏远地带。

这场降雨预计将终结南加州近乎创纪录的干旱天气连续期。据《洛杉矶时报》(Los Angeles Times)报道，该地区大部分地区在本水文年度的降水量不到平均水平的5%。水文年自去年10月1日开始。

根据美国干旱监测中心的数据，目前南加州大部分地区处于“极度干旱”或“严重干旱”状态。

(此文依据了美联社的报道。)