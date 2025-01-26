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（中央社記者楊淑閔台北26日電）食藥署今天表示，25日接獲台中市食安處通報轄內林酒店24日晚間承攬尾牙活動疑發生食品中毒事件，14人有疑似症狀，已抽驗檢體共8件，並令業者改善不符合食品衛生規範部分。

針對台中市林酒店疑似食品中毒事件，衛生福利部食品藥物管理署發布新聞說明，25日接獲台中市食品藥物安全處通報，轄內的林酒店24日晚間承攬尾牙活動，發生疑似食品中毒事件。

食藥署代理署長林金富並說，截至今天，共計通報14人有疑似症狀，已抽驗食餘及環境等檢體共計8件，正在台中市食安處檢驗中。

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他說，針對這家業者不符合食品良好衛生規範（GHP）準則部分，已責令業者28日前改善完竣，將擇日複查，食藥署持續與台中市食安處保持密切聯繫、釐清原因，以確保食安。

此外，食藥署提醒民眾，外出用餐 ，盡量選擇信譽及環境良好的餐飲場所，用餐前雙手務必清潔，以降低食品中毒風險 ；在家準備料理，也應將雙手洗淨，且生熟食材及刀具要分開使用，避免交叉污染，以及注意保存溫度。若有疑似食品中毒症狀，應及早就醫並保存相關用餐資料，以利後續追蹤調查。（編輯：方沛清）1140126