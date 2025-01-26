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（中央社記者楊淑閔台北26日電）氣象署今天表示，26日水氣漸強，但上半天降雨不多，下午隨著寒流南下，基隆北海岸及北部山區有局部較大雨勢發生機率，入夜後台南以北、宜蘭及澎湖，氣溫會降到攝氏11至14度。

中央氣象署發布資訊指出，今天水氣漸增，台灣北部、東半部地區、中南部山區及馬祖有局部短暫雨，不過上半天降雨還不多。

氣象署說，下午開始隨著寒流南下，降雨將轉趨明顯，尤其北台灣降雨機率高，基隆北海岸及北部山區有局部較大雨勢發生的機率，提醒民眾留意並攜帶雨具備用，中南部平地及澎湖、金門，則為多雲。

氣溫方面，氣象署預測，中午以前北台灣及澎湖、金門高溫仍有18到20度，其他地區21至24度，馬祖15度。

下午開始寒流南下，各地氣溫將明顯下降，入夜後台南以北、宜蘭及澎湖氣溫會降到11至14度，其他地區約16、17度，金門及馬祖9到10度，需注意保暖。

氣象署也提醒，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。

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風勢方面，氣象署說，東北風增強，桃園至雲林沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風；晚起風力會再增強，強風區域也會擴大，相關活動要注意安全。

空氣品質部分，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，受東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物易累積；預測雲嘉南及高屏空氣品質為對敏感族群不健康的橘色提醒等級。（編輯：方沛清）1140126