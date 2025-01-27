编者按：这是孙韵为美国之音撰写的评论文章。这篇特约评论不代表美国之音的观点。转载者请注明来自美国之音或者VOA。

本月初, 中国外长王毅遵循35年来中国外长新年首访必为非洲的惯例, 访问了纳米比亚、刚果（布）、乍得、尼日利亚四个非洲国家。虽然对中国选择出访国的具体战略目标和逻辑有各种讨论，但时至今日，中国可说在所有非洲国家都具有战略利益。

新冠疫情对中非合作带来挑战

对中非关系的传统理解认为中国在非洲大陆的主要动因在于获取资源，但是获取资源的方式在过去20年已经发生变化。早期“资源换基建” 的安哥拉模式在非洲大陆遍地开花，利用中国贷款开发大型基础设施建设项目，贷款由非洲国家资源担保，项目由中国企业承建，促进中国建工行业的海外承包业务飞快增长。但是近年来，“资源换基建”模式由于成本收益核算已经难以为继，中非合作转向官方开发金融引导下的企业投资和经营模式。

新冠疫情对中非合作尤其带来了巨大的不确定性。由于疫情对非洲国家经济的影响，非洲债务问题凸显成为新冠疫情中最为重大的全球挑战之一。非洲国家无力偿还中国贷款的本金以及利息，造成的直接结果就是中国不得不同非洲债务国进行债务重组，延长贷款偿还期限。

在疫情结束以来的中非经济关系中，关键矿产投资合作一枝独秀，俨然已经成为中非经济合作的最大亮点。这一点同中国的经济增长战略息息相关。2023年，中国确定“新三样”为中国经济、尤其是外贸的增长点，“新三样”包括电动车、锂电池和太阳能电池，对应中国外贸中的“老三样”-“服装、家具、家电”。“新三样”本身也和中国的绿色转型密切联系。

中国聚焦非洲矿产投资

实现“新三样”不可或缺的正是关键矿产资源，包括铜、锂、钴等，非洲在关键矿产产业中占据了重要地位。这一点从中国进口钴矿石的98%都来自刚果（金）中可以显见一斑。2023年，中国在刚果（金）和博茨瓦纳分别投资有价值超过20亿美元的铜矿，在马里和津巴布韦投资有总价值超过10亿美元的锂矿。2024年，中国锂矿巨头中矿资源宣布将收购赞比亚一铜矿，被认为是“中国加快布局铜资源矿业开发迈出的一步”。 在2024年的中国国际矿产大会上，马达加斯加、几内亚、莫桑比克的矿产资源是专家集中讨论的焦点。

非洲关键矿产资源是中国经济的重要组成部分。2021年和2022年，矿产资源占中国从非洲总进口的59% 和57%。2024年的前七个月，中国从非洲进口的金属矿石和能源产品占总进口价值的52.8% 。 中国固然依赖非洲的矿产资源，但是非洲也同样依赖中国开发、冶炼、和出口这些资源的能力。有非洲经济学家认为非洲国家需要提高自己开发、冶炼此类资源的能力从而减轻对中国的依赖。

在美中大国竞争中，关键矿产资源已经成为炙手可热的话题。中国在市场中占有先机，提前布局关键矿产资产。专家一般认为此类矿产项目从发起到投产平均需要十年时间，中国在非洲关键矿产行业已经比美国先行多步。

美国帮助非洲国家降低对中国的依赖

与中国政府主导的模式不同，美国在非洲投资领域长期奉行私营企业为主、市场规则为先的原则。公私合作(public-private partnership)、多边合作以及重视所在国国内治理、项目透明度和企业社会责任是美国对非经济合作的几个特点。很难说这些方式有助于美国在非洲经济合作领域占有优势，但是美国对非洲关键矿产以及它们的国家安全意义正在逐渐重视起来。

出于对供应链安全的担忧，美国已经在采取措施降低对中国的依赖。拜登政府于2022年8月通过行政命令宣布美国对撒哈拉以南非洲的战略，其中包括“帮助非洲国家更加透明地利用他们的自然资源“，包括关键矿产。此后，2023年2月7日，美国同14个国家达成了”矿产安全伙伴关系“(Minerals Security Partnership), 包括澳大利亚、加拿大、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、印度、意大利、日本、挪威、韩国、瑞典、英国、美国以及欧盟，目标是加强关键矿产资源供应链的多样性和可持续性，同投资目的国的政府以及产业合作，向战略性投资项目提供经济和外交支持。此项伙伴协议已经同8个非洲国家进行接洽，包括安哥拉、博茨瓦纳、刚果（金），南非、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚——这些国家大多数都同中国有长期的矿产合作关系，大国竞争的意味不言而喻。

特朗普第二任期美中大国竞争方兴未艾。关键矿产和产业链安全仍然是每日中政策界的主流问题，且重要性有可能不断上升。在观察人士看来，半导体芯片已经是明日黄花，而关键矿产才代表着美中竞争的未来核心议题。特朗普本月早些时候对格陵兰表示出的重大兴趣也和世界第一大岛所拥有的战略和关键矿产有关。

但是美国要想同中国在非洲竞争仍然存在很大挑战。中国在非洲花费了美国或无法企及的外交资源——在中国外长新年固定访非的同时，美国国务卿却很少访问非洲。中国企业在非洲关键矿产领域的布局也领先美国多时。考虑到美国外交政策重点长期关注危机性议题——例如俄乌战争和中东，非洲很难成为美国对外战略的重点。

在这种情况下，特朗普政府将如何同中国在关键矿产领域竞争，将是非洲大陆，乃至全世界都会拭目以待的议题。