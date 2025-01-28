美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)1月20日宣誓就职后，火速签署行政令宣布美国将退出世界卫生组织和气候合约《巴黎协定》。分析人士担心，中国或许会抓住这个机会，在国际体系中扩大自己的话语权，并取代美国在这些组织中的领导地位。但也有分析人士认为，这可能是特朗普的某种谈判策略，迫使这些多边机构做出改变。

退出世卫组织因为中国影响力过大？

在有关退出世界卫生组织的行政令中，特朗普认为世界卫生组织在管理新冠疫情方面是失败的，并且该组织受到中国的影响过大。

在新的行政令中，特朗普提到世卫组织“对中国武汉爆发的新型冠状病毒肺炎大流行以及其他全球卫生危机处理不当，未能采取迫切需要的改革，也未能在其他成员国的政治影响下保持中立。”

世界卫生组织是联合国专管健康卫生的机构，也是世界最大的政府间卫生组织，共有194个成员国。成立于1948年的世界卫生组织的主要职能包括制定大流行病预防策略，提供和改进公共卫生标准，快速应对健康紧急事件，改善疫苗和药物的获取以及等等。

此次表达退出意向是特朗普第二次试图退出世界卫生组织。2020年，在新冠疫情期间和特朗普第一任期即将结束时，他就向联合国秘书长提交了一封信，表明美国的退出意向。

在此之前，特朗普多次曾批评该机构没有在调查新冠疫情的起源方面让中国承担更多责任。

1月25日(星期五)，在拉斯维加斯的一场集会上，特朗普再次谈及中国和世界卫生组织。他告诉与会者，像中国这样人口比美国多得多的国家只支付美国每年向世界卫生组织缴纳费用的一小部分，这是不公平的。

“我们每年支付5亿美元，而中国每年支付3900万美元，尽管人口多得多。想想看，中国支付3900万美元，中国拥有14亿人口，我们要支付5亿美元……。”特朗普说，如果中国多交会费，美国也许会重新加入：“也许我们会重新加入，我现在还不知道。也许，但他们必须进行改革。”

特朗普的谋略？

利用美国对多边组织的金融和外交影响力迫使相关机构做出改革，使其符合美国的利益，并不是特朗普的首创，美国以前有多位总统这么做过。

1977年，时任美国总统吉米·卡特(Jimmy Carter)认为国际劳工组织(International Labor Organization)过度政治化(包括授予巴勒斯坦解放组织观察员地位)而宣布美国退出该组织。

1983年，时任总统罗纳德·里根(Ronald Reagan)因联合国教科文组织(UNESCO)支持被认为有损新闻自由的政策而宣布美国退出该组织。据悉，美国退出该组织后，该组织的经费减少大约四分之一。直到2003年，美国才再次重返该组织。

1995年，当时的美国总统比尔·克林顿(Bill Clinton)则以低效和缺乏相关性为由宣布美国退出世界旅游组织（World Tourism Organization）和联合国工业发展组织（UN Industrial Development Organization）。

传统基金会(Heritage Foundation)的研究员布雷特·谢弗(Brett Schaefer)在一篇分析文章中指出，特朗普与其他美国总统的不同在于，其他总统可能会着眼于推动某一个或两个组织的改革，而特朗普可能更愿意在多个方面推动改革。

“特朗普总统与前任总统的主要区别在于他不介意对抗。虽然前几届美国政府愿意挑战联合国和其他国际组织，并利用美国的金融和外交影响力来推动变革，但他们每次只关注一两个组织或问题,” 谢弗解释道，“……特朗普总统过去和现在都不认同这种观点。相反，他的第一届政府同时在多个方面推动改革。

他认为，这种方法很可能也会成为特朗普第二任期的特点。

谢弗还在文章中指出，与普遍看法相反，在第一任期内，特朗普政府与联合国合作，并在其认为有价值时为多边组织提供资金支持。

2017年初，特朗普在白宫接待了联合国安理会成员国，敦促他们对朝鲜采取行动。当时，他说，联合国“表现不佳，但潜力巨大。”

美国敦促限制预算并改革联合国维和行动，但并未使用否决权终止这些行动。“在特朗普第一届政府执政的每一年，美国向联合国系统提供的资金都比奥巴马总统执政的任何一年都要多。事实上，在特朗普总统执政期间，美国仍然是联合国系统最大的会费分摊和自愿捐款国，其捐款额是第二大捐助国中国的两倍甚至三倍。” 谢弗写道。

中国借机填补空白？

在宣布美国将第二次退出《巴黎协定》的行政令中，特朗普说，他要确保以后美国政府“在制定和谈判这些可能损害或扼杀美国经济的国际协议时，将美国和美国人民的利益放在首位。”

相比起来，特朗普在第一任期就退出了《巴黎协定》，这项协定有195个成员国，期望共同遏制全球变暖的趋势。特朗普在第一任期退出时说，全球变暖是一场骗局，并且这个协定对美国形成了“不公平的经济负担。”

特朗普退出世界卫生组织和《巴黎协定》的决定还是令美国的一些学者担心，特朗普可能会将美国在这些多边组织的领导权拱手相让给中国。

和世界卫生组织打过40年交道的美国乔治城大学(Georgetown University)全球卫生法教授劳伦斯·高斯廷(Lawrence O. Gostin)告诉美国之音，美国对世卫组织的影响力超过中国，但如果美国真的退出，“那么我们将把影响力和领导权让给中国。”

波士顿学院政治学教授、哈佛大学费正清中国研究中心研究员陆伯彬（Robert Ross）对美国之音说，中国不必太过费力，就能在这些多边组织中获得领导地位，“仅仅因为他们能够填补这些空白。”

华盛顿知名美中关系专家、德国马歇尔基金会(The German Marshall Fund)印太项目主任葛来仪(Bonnie Glaser)说，北京将把美国退出世界卫生组织和《巴黎协定》视为一个机会。

“中国可以利用这个机会来放大自己的论述，即美国是一个不负责任的国家，正在加剧世界各地的不稳定，并且不适合成为全球领导者。”她告诉美国之音。

中国已经这么做了。

在特朗普表达了退出国际组织意图的第二天，中国做出了支持多边组织的表示。中国外交部发言人郭嘉昆说，中国将“积极应对气候变化挑战。” 与此同时北京也将“一如既往支持世界卫生组织履行职责。”

而在美国退出世界卫生组织后，中国抛出的讯息则是中国将成为国际多边秩序的守护者。在上周瑞士举行的达沃斯论坛上，与会的中国国务院副总理丁薛祥在发言中说，中国将“共同推动普惠包容的经济全球化”，以及“共同维护和践行真正的多边主义”。

不过，中国是否能担当领导重任还有待观察。

实际上，在美国第一次退出《巴黎协定》之后，中国、印度和欧盟成员国都在气候相关问题上更加坚定地表明立场。

中国多年来一直将自己定位为绿色技术的领导者，旨在实现其2060年碳中和的承诺。这其中包括投资可再生能源，并大力发展电动汽车和电池领域。2024年，北京提前六年实现了再生能源目标，其安装的太阳能和风能发电机超过任何其他国家。不过值得指出的是，2024年，中国仍然是全球最大的碳排放污染源。

在世界卫生领域，中国距离领导者则还有一定距离。美国目前为世界卫生组织提供近20%的资金，目前还不确定美国退出之后，该组织将如何填补资金的空缺。