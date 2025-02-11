帮助协调市政府救援工作的赫克托·弗洛雷斯(Hector Flores)说，一辆巴士星期一(2月10日)在危地马拉首都危地马拉城的郊外从一座桥上坠落，造成至少51人死亡。

消防部门发言人埃德温·维拉格兰(Edwin Villagran)说，多辆车在拂晓之前相撞导致巴士坠桥，幸存者被困。从残骸中救出的很多受害者都受了重伤。

志愿消防队发言人奥斯卡·桑切斯(Óscar Sánchez)说，受害者包括儿童。

这辆满员的巴士来自首都东北部的普罗格雷索(Progreso)省，在一条繁忙的进城路线上突然从横跨公路和溪流的普恩特贝利切(Puente Belice)公路桥坠落。

这辆巴士从35米高处坠入一条被污水污染的溪流。它头朝下半浸在水中。

危地马拉城消防部门发言人卡洛斯·埃尔南德斯(Carlos Hernandez)说，36名男性和15名女性的遗体已被送往省政府为事故设立的太平间。

危地马拉总统贝尔纳多·阿雷瓦洛(Bernardo Arevalo)宣布全国哀悼三天，并派遣国家军队和救灾机构协助响应努力。

阿雷瓦洛在社交媒体上说，“我与今天醒来听到令人心碎的消息的受害者家属站在一起。他们的痛苦就是我的痛苦。”

(本文依据了美联社发自危地马拉城的报道。)