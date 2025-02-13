空氣污染成中國肺腺癌主因 占全球約七成

【新唐人北京時間2025年02月14日訊】據世界衛生組織的研究發現，「肺腺癌」成為全球最常見的肺癌類型，而中國的空氣污染嚴重，導致肺腺癌的病例，是全球最多。

根據國際癌症研究機構（IARC）發表在《柳葉刀-呼吸病學》（The Lancet Respiratory Medicine）期刊上的數據，中國是因環境顆粒物污染導致肺腺癌病例最多的國家。

2022年，全球11萬多個男性病例中，77,952例來自中國，占比例的68.1% ；中國女性因空氣污染導致肺腺癌的病例，也占全球女性病例的70.4%，即56,586例。

加拿大中醫學院教授Jonathan liu ：「現在普遍認為呢主要是這個吸菸是這個外在的一個重要因素導致肺癌。那麼當然也有觀察到呢這個有些人吸了菸一輩子結果也沒患上肺癌，這個可以占到這個15%到20%，當然也有一些呢就是空氣汙染，這是肯定的。特別在中國大陸這個污染呢包括一些空氣中的一些懸浮顆粒啊，確實比這個正常的乾淨環境它多一些，也會增加這個肺癌的風險。」

研究發現，PM2.5污染水平較高的地區，肺癌發病率也較高。此外，中國部分地區仍依賴固體燃料取暖和做飯，也增加非吸菸女性的肺癌風險。

中國吸菸人口相比1990年代已大幅減少，但肺癌在中國自2007年以來，已成為中國第一大癌症，並在2012年取代肝癌，成為癌症死亡率的榜首。

目前，科學家正研究針對非吸菸人群的篩查方式，預計18至20個月內可能取得進展。

新唐人電視台記者秦悅、邱越紐約採訪報導

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