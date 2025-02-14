中国去年的彩票销售额达到6200亿元人民币(约848亿美元)，创下历史新高。若按3亿彩民计算，等于人均开支2000多元人民币在力搏发财梦。有专家分析，中国经济低迷、失业率高企，使得不少人将购买彩票视为“翻身的寄托”。然而，也有专家指出，中国彩票收入的主力来源是体育彩票(体彩)，尤其在青壮年男性群体中，足球赛事的热度极高，“刺激、又可以爱国和中奖”，因此推升中国体彩规模居全球之冠。

据中国财政部最新统计，中国2024年彩票销售总额达6234.86亿元人民币，较去年增长7.6%，创下自1984年彩票发行以来的历史新高。

其中，体彩收入占比高达66%，共销售4155.30亿元人民币，年增7.9%，而福利彩票(福彩)则销售2079.56亿元人民币，年增7%。

若以地区分，除湖北省外，全中国其他省份的彩票销量均走升，尤以浙江、湖南、广东和安徽居首。

不过，对此热点新闻，微博网民反应极度冷淡，例如，#去年我国彩票销售超6000亿元创新高#的词条，阅读量不过16万，评论区也罕见地仅有一两人留言，且多为负评。

例如，针对全中国人口算出2024年人均购彩金额442.8元人民币的一则相关新闻，江苏微博网民“gdyh2015”在评论区留言反讽：“很好。等于我少交了442.8元(人民币)的智商税。”

地方彩票买气冷淡?

虽然全国彩票销售数字火红，但一家位于广东、不愿具名的福彩店老板告诉美国之音，投注站越开越多，他的业绩和疫后冷清的逛街人潮一样，仍“难提得上来”，以前会顺手多买几张的客户，“现在很理性”，同行间也不再听闻一出手就是买上万注的大户，至于年轻人仍只买即开型彩票，但这类刮刮乐印制程序繁复，去年中旬一度供不上货。

福彩店老板说：“那种10块、20块(人民币)小额的(刮刮乐)......之前一个(年轻)客户就说‘我下班，我周一买一张，刮到周五，刚好是五行，刮完的话，我中了，就可以去吃个麻辣烫、吃个小火锅什么的’，生活有点情趣嘛！”

这位店主说，开福彩店的成本虽不高，也有7%的保障提成，但在广东省的店租就算低至每月七八千人民币，也得卖出10万-15万的彩票才能打平，更何况大城市店租价昂，因此，他奉劝打算投资福彩店的新手三思而行。

对于中国经济低迷与彩票销售火热的鲜明反差，长期关注中国社会的X平台博主Ignatius Lee在接受美国之音采访时，引用经济学中的“前景理论”分析指出，当人们对未来缺乏信心时，更容易倾向冒险与赌博，也更可能尝试一切依靠运气的事。因此，他预测，如果中国经济持续下行，“不仅彩票业会火热，赌博业也会火热(包括一般赌博和体育类赌博)，甚至一般犯罪率也会上升，因为看不到希望，铤而走险的人越来越多。”

穷人以小博大图翻身

中国金融学者贺江兵则说，他也连续买过两年彩票，算算总花费几百元人民币，但最高只中过20元人民币的奖金，因为赌博心态，人皆有之，也中外皆然，尤其最便宜的乐透彩票一注2元人民币“以小博大，大家还花的起”。

不过，他研判，经济滑坡下，人们的投注额应是缩减，但随着失业、烂尾楼主、甚至投入彩票研究行业的人口增加了，中国彩民“基数扩大了”，这恐是彩票热卖背后的原因，因为彩票已是这群人“翻身的寄托”。

贺江兵告诉美国之音：“还不起房贷、创业又失败，想用这个以小博大的钱，来把房贷给还了、把以前借的那些钱给还了，这些人(彩民)是大大地增加。”

换言之，中国现在的彩民人口可能比学界保守预估的3亿人还要高。

贺江兵说，他已戒买彩票，因为这几年彩票发行机构的高官屡传贪腐，让他学乖，他也劝穷人别买彩票，以免“给贪官送钱”。

借彩票割穷人韭菜？

一位在中国金融体系工作过的人士也向美国之音透露，除高官贪腐外，中国彩票大奖奖池确有暗中造假情事、金流监督也不力，都让彩票难脱“割穷人韭菜”、“帮贪官洗钱”的污名。

现居住美国纽约的X平台博主推特罗翔就坚信，“彩票就是中共用来收割中国彩民的的一个作弊工具”，除彩票屡传中奖潜规则事件外，大奖也常不公开领奖人身份或有内部人领奖之嫌。

他告诉美国之音，他过去在中国时也常买彩票，以做慈善的心态，不在乎中奖，但看到中共慈善机构的腐败和彩票发行的内幕后，就不再买过一注彩票。

罗翔曾推文举例，2023年底，当时福彩快乐8累计的2.57亿人民币奖金池，竟被一彩民中近5万注同一组号码的一等奖给狂揽走2.2亿人民币，这概率之小一度引发中国彩民质疑声四起，最后虽不了了之，但海外华人推友仍普遍认定，有作弊情况。

例如，推友“dg2046”留言道，“(当局)作弊都不知道怎么干，太傻了。任何制度，只要没有相互监督，最后肯定是赤裸裸的抢劫。”

另一名推友“一去心知更不归”也留言附和说，她“从不买彩票，因为中国彩票开奖和中奖完全是暗箱操作。毫无公正可言。”

更有推友“废都草民”说，这事“让人回忆起刘亮福彩宝马案。”

2004年，陕西西安爆发震惊全国的“刘亮福彩宝马案”。事件源于彩票销售环节的一系列舞弊与管理漏洞，包括编码错误、未能及时撤回包含宝马特等奖的信封袋等，最终导致刘亮意外抽中一辆宝马名车。此事曝光后，引发社会对彩票行业诚信的广泛质疑，并揭露出彩票销售背后的舞弊黑幕。案件调查揭示，相关人员涉嫌操作彩票结果，最终两名涉案销售人员分别被判处17至19年有期徒刑，而当地彩票发行中心主任因受贿罪名成立，被判处13年徒刑。

对此，在台北的台湾科技大学名誉教授刘代洋说，彩票公信力不容挑战，一旦被挑战，对彩票销售将造成极大杀伤力，西安福彩宝马案就是一例，当时一度重挫中国的体彩市场，尤其当年度的销售额一落千丈。

刘代洋从事彩票研究长达30年，曾担任台湾彩券与博彩研究中心主任，并受邀担任中国多个省市彩票发行机构的顾问，提供专业咨询与授课指导。

体彩热卖，销售居全球之冠

不过，刘代洋分析，中国彩票市场的增长恐跟经济景气关连不大，因为彩民十之八九都是抱着娱乐好玩的心态，花点小钱，幻想发财，真正变成举债买彩票的问题赌徒者还是少数，“大概低于10%”。

他说，近几年，中国体彩市场逆势成长并大卖，除归功于中国体育迷人口大增外，也因竟猜型的体彩“太刺激”。

刘代洋告诉美国之音：“体育彩票(销售额)现在是福利彩票的一倍，为什么这原因呢?就是竞猜型(体彩)太刺激了，你想想看，赌这个世界杯的足球赛、赌(中国)大陆参加奥运比赛，这多么刺激，又可以爱国、又可以中奖、又可以针对你喜欢的比赛去投注。”

他说，中国彩民还有个奇特的现象，虽然中国足球队表现差强人意，但无损他们对足球赛事的热爱，尤其在青壮年龄层的男性彩民中，足球相关的体彩卖得火热。

刘代洋说，以单一发行市场来评比，中国的体彩销售于2023年仍高居全世界第一大，而福彩销售则是全世界第二大。

不过他也表示，中国这两大彩票发行单位——民政部和体育文化发展中心，常互相对立，尤其福彩和体彩两大彩种的玩法有高达七成的雷同度，也让两大发行机构因激烈竞争而成了死对头。