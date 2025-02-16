體制內幹部：退出無神論的邪黨束縛 支持法輪功

潘月生是體制內一名六零後幹部，今年2月5日他在退黨網站聲明三退：「今天我選擇退出無神論的邪黨束縛，做一名自己做主的堂堂正正的中國人，做一個信神的好人，守住自己的善良，走向美好的未來！危難時記得念』法輪大法好，真善忍好『！」還說：「今天是幸運的一天！」

潘月生親身經歷和目睹了邪惡無神論共產主義思想對中國人的毒害和蒙蔽。他表示：「沒有道德底線的黨內公職人員和不信神的普通民眾都在勾心鬥角、爾虞我詐。坑蒙拐騙已經成為一種社會常態，人與人之間互相傷害，沒有任何信任，各種社會亂象層出不窮。」

潘月生細數中共的罪行，他指出：「文革、八九六四慘案、九十年代開始的對法輪功慘無人道的迫害，對一切有信仰人群和異見人士的殘酷打壓和對真相的封鎖，把中國人帶入萬劫不復的深淵，人們看不到任何希望和光明。」

以下是明慧網報導，三退義工文翰對體制內人員講真相的故事，他說：「通過交流，感到他們真的覺醒了，認識中共獨裁專制的惡政惡行惡果，不同身分角色的人都有各自的深度見解，表述生動精采。」他表示，還有很多的善行義舉故事，下面只分享幾則：

科長善待法輪功得到福報

一個政府機關科長告訴文翰說：「鄰居有一個殘疾人煉法輪功，公安人員經常上門騷擾，我實在看不過去了，就跟公安人員說：他不就是煉功想有個好身體嗎？你們老是騷擾人家一個殘疾人有什麼意思？！我說：這樣吧，他煉功我來擔保，如果他做了違法的事你們找我。公安人員聽後就默認了。之後，我再也沒看到過公安人員上門了。」

文翰聽後說：「真為老科長高興，不怪您七十多歲了，看上去像個五十歲左右的人，頭髮黑黑的，臉色紅潤還沒有多少皺紋，身體這麼壯，原來您這是因為善待法輪功得到福報啦！」 科長很開心的笑了。

綜治辦主任說：法輪功是佛法，煉功是信仰、做好人。

有個鄉綜治辦主任，原是部隊志願兵，退役後被安排到鄉政府做了二十多年的司法員，去年初轉任綜治辦主任。他說：「中共在社會基層已經失去了民心民意。現在法律是個擺設、法治只是空談、裝潢門面，冤假錯案件頻發，社會矛盾糾紛嚴重堆積，民怨民憤大。」

他指出：「對很多維權上訪和社會突發事件，不是分析因由疏導解決，而是簡單粗暴的實施監視、圍堵、截訪，甚至關押控制，上面有沒有人、有沒有關係和後門，處理的結果大不一樣，典型的人治、誰官大誰說了算，人為的製造了很多社會矛盾隱患，搞得官民關係對立緊張；打著脫貧和為民的旗號，大搞形象工程，虛假政績，謀取升遷發財。」

他總結：「好多政策指令和下達的任務指標脫離實際，但要與單位政績、個人利益』捆綁『，層層下沉承包，越往下壓力越大，基層幹部長期神經緊繃、疲憊不堪，有時被逼著講假話、做假事來應對，這個政權離崩潰完蛋為時不遠了。」

文翰提醒他：「你在綜治辦主任這個崗位上，避免不了要與法輪功的事打交道（他說鄉里有幾個人煉），那你可要善待法輪功，千萬不能惡意惡行！」他說：「這個我知道，法輪功是佛法，煉功是信仰、做好人。」文翰又說了一句：「你要能調離這個崗位更好。」他點頭認可。之後不久，他真的離開了綜治辦，被鄉里派到一個村當書記去了。

區政法委副書記：不願為江澤民賣命，去干迫害法輪功的事。

有個剛退休的區政法委副書記，原來是某省軍區機關處長，轉業後到某區干政法委副書記，在任時就分管維穩工作，包括處理法輪功的事。他說：「迫害法輪功，是江澤民一手操縱所為，幹了個大壞事！不過話說回來，江澤民這個人就是無德無能，當政時也沒幹過其它什麼好事。我就不願為這樣的人賣命，去干迫害法輪功的事。」

區政法委副書記說：「我在抓維穩工作時，維穩的主要對象就放在國家明文確定的那些邪教組織方面。」

文翰說：「您當過大機關處長就是不一樣啊，以您的身分，在那樣的環境下還能善待法輪功，不與惡為伍，實屬不易，您可積了大德啦！」

紀委副書記為法輪功說項：不就是個信仰！至於這樣折騰人家嗎？

有位紀委副書記，在某地級公安局內紀委部門當副書記。他說：「一次看到局裡的公安人員在院子裡罰站、虐待幾個法輪功人員，折騰了很長時間。我假裝不知，到那問公安：他們是些什麼人？回答說是：法輪功。我就說：多大的事呀，不就是個信仰嗎！至於這樣折騰人家嗎？！隨後，公安就停止了對法輪功人員的虐待。」

他還說：「我們在這個崗位上清楚的很，可以這麼說國家面臨的所有重大問題和矛盾，發生的根子、解決不了的癥結都在政治體制這個問題上。如反腐，看著轟轟烈烈，有用嗎？越反越多，治標不治本，有多少在同一崗位上的高官前腐後繼，一個人這樣、怎麼幾個人都是這樣？找根子就是在體制問題嘛？體制不變，永遠解決不了腐敗問題。」

他還說了一件家事：「我兒子考上了國內的一所211大學，為了他少受點這個政治體制的污染，從他未來人生著想，我還是決定多拿錢把他送到國外去上學了。」

省政府副廳長用真名三退 走入了大法修煉

文翰和一位省政府副廳長，推心置腹的談了很多話題，對好多問題交流了看法。他還給文翰看手機上朋友發來的法輪功在國外聲勢浩大的遊行活動視頻。他說自己有個習慣，對想知道的和要做的事，必須把它的來龍去脈搞清楚後再定，最後他非常高興的用了真名做了三退。並把大法真相告訴妻子，妻子也同意退出了中共邪黨的團、隊組織。

副廳長對中共的邪惡認識的很透徹，他說：「中共犯下了滔天罪惡必遭天譴，』天滅中共『是必然的。現在體制內外一定層次的人都知道，國家的政治、經濟、軍事、外交等大的方面都發生了重重危機和隱患，現行的體制已無法扭轉解決。」

副廳長非常反感現高層當局的種種做派：「搞個人崇拜太出格，又在』人造神『，看到的聽到的都是這些東西，說不完道不盡：各類媒體清一色的讚頌，大官小官沒完沒了的表忠；視察、會議、論壇、出訪等打造的那個奢華場面；為世界為人類的這個方面、那個方面指明方向；好大喜功，虎頭蛇尾，浪費了多少資源、造了多少龐大的爛尾工程。」

「出了多少書，指標性的派發，多少人被迫去學，書店裡顯眼位置上堆放了多少這些書，儘是些假大空沒用的東西……真的是帶著做』夢『，都是些』噩夢『，中共真是個魔鬼，大家都在盼著它早點滅亡。」

過了幾天，文翰給副廳長送去了《轉法輪》和《法輪大法 大圓滿法》書和真相優盤，他非常高興。現在他已走入了大法修煉。

軍隊軍師職高官：搞得部隊一盤散沙，已沒有戰鬥力可言了

文翰表示，有幾位軍隊軍師職高官，因身分崗位特殊，有些話說的明白，有些話說的遮遮掩掩，但能看出是他們內心真話的表達。

他們說：「仿照美軍體制對軍隊搞的一場所謂大改革，撤軍區變戰區、軍種部隊分分合合，部隊番號變了、榮譽傳統丟了，高級軍官將領的升降、調換、抓判像走馬燈似的，搞得部隊一盤散沙，貌合神離，已沒有戰鬥力可言了。」

「整個軍隊都腐敗透了，公布看到的眾多高官將領被撤職、被抓捕、被判刑，還有看不到的高官將領被降職降級、警告處分、約談，太多了，已不敢公布了。」

「對當局的一些運作模式，一些大官的死亡、失蹤，一些重大事件的因由，我們這些人都看不見、摸不著了，莫名其妙，像霧裡看花似的，還有天顯異象又發生這麼多，真的是無奈、失望、擔心、焦慮都絞在一起了，時常搞的寢食不安了。」

民眾三退：大法弟子的慈悲與善良，深深的感動了我！

黑龍江佳木斯市民方毅是國企退休的工程師，他說：「我們單位是迫害法輪功的重災區。我們企業家屬區有好幾個煉法輪功的。這些人冬天掃雪，夏天掃衛生種花，小區打掃的可好了。這些好人被迫害以後，掃雪不及時了，花園變成菜園子。中共無羞恥的迫害好人，還說體制上的優勢。真是厚顏無恥。我聲明退出邪惡中共黨團隊組織。」

方毅還說：「英國首相能騎自行車去市場買菜，中共的官不能。因為中共是附在中華民族身上的特供，特居，特權的吸血鬼。鬼就會迫害好人。」

另一位佳木斯市民鄭彩蓮說：「法輪功學員深深的感動了我！」，她表示：「今天一位法輪功學員對我說，法輪功祛病健身有奇效。我說你不怕危險嗎？他說我不怕，法輪功救了我的命，我希望炎黃子孫都能幸福安康。他深深的感動了我。」

鄭彩蓮突然明白一個道理：「自己好，希望別人也好的人，是大法弟子的慈悲與善良；自己好，不希望別人好的是中共惡黨的歹毒與邪惡。」

「中共惡黨的官員希望自己有錢，而不希望別人有錢。所以貪官遍地，到處搜刮民財；再比如：惡黨的官員希望自己健康，而不希望別人健康，所以貪官吃特供，而百姓吃的食品，不但農藥、化肥超標，還有生長激素、避孕藥、防腐劑、玉米香精、膨大劑等有毒有害及致癌物。」

鄭彩蓮是佛教信徒，她感悟到：「中共惡黨破壞傳統文化，灌輸無神論邪說，是斷炎黃子孫的慧命；有毒食品的泛濫是斷炎黃子孫的生命。這是從精神到肉體滅我中華。用心歹毒，邪惡至極。我鄭重聲明退出邪惡的中共黨、團、隊組織。」

法輪功是以宇宙最高特性「真、善、忍」為指導，按照宇宙演化原理而修煉的佛家上乘的大法大道。祈盼世人包括體制內的所有人員，順應天意，快快警醒，抓住可能遇到的無比珍惜的每一個機緣，明了真相，善待大法及其修煉的人，分清善惡，早日退出中共邪黨組織，誠念「法輪大法好，真善忍好」，求得上天慈悲護佑，保命保平安，擁有美好的未來。

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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