「河南家族9人患癌8人離世」的標題最近登上大陸熱搜榜首，據河南腫瘤醫院報告，某秦姓患者罹癌就醫，爆出一家三代包括他已有9人罹癌，除了他，其他8人都已離世。經檢查，秦先生家族帶有易感的癌症基因。中醫師表示，有癌症基因的民眾除了要定期追蹤檢查以外，也可以藉由針灸等中醫保養，降低癌發風險。

河南省腫瘤醫院最近披露一個案例，聽他的經歷讓人心驚，這位秦先生檢查出癌症，據他所述，一家三代人歷經肺癌、胃癌、食道癌摧殘，加上他已經有9個人罹癌，其他8個人都因為癌症過世。據醫院為他檢查，檢查出他的家族帶有罕見的基因突變「BRCA1/2」，為癌症易感基因，以致家族中有多人無法逃過癌症魔咒。

中醫古籍記載多種癌症病名與辨症方法

侯俊成指出，癌症並非現代產物，歷代醫家早依腫瘤的形狀與病因，提出許多不同的病名，如：癌（或岩）、瘤、菌、癭、繭等。甚至因發病部位不同而有乳岩（乳腺癌）、腎癌（陰莖癌）、脂瘤（脂肪瘤或纖維瘤）、舌菌（舌癌）、石癭（甲狀腺瘤）、繭唇（唇癌）等之區別。

中醫文獻也提到許多體內腫瘤的辨症方法，歸納為癥瘕、積聚、痃癖、噎膈、反胃、臟毒、石癭、骨疽等多種病名；而體表腫瘤則歸納在惡瘡、贅瘤、翻花瘡、黑疔、石疔、癭瘤等病名之中。

針灸穴位調節細胞功能 有助緩解腫瘤症狀

侯俊成表示，中醫古籍《靈樞‧九針十二原》記載：「以微針通其經脈，調其氣血，營其逆順出入之會。」腫瘤乃細胞異常增生所致，針灸雖無法治癒所有惡性腫瘤，但若以針灸調節、恢復正常細胞功能，異常細胞就得不到營養補給，腫瘤病灶就會停止生長、逐漸縮小，直至消失。

三種高風險族群宜及早預防癌症發生

侯俊成指出，科學證實癌症兩大成因為細胞老化及基因突變，三種高風險族群需及早預防，包括：

家族遺傳風險高（易致細胞老化）：如乳癌、肝癌及大腸癌等，家族多人罹患。

環境暴露致癌因子（易致基因突變）：如化工材料、空氣污染、長途飛行太陽輻射、半導體化學品、高壓電塔電磁波等。

高強度高壓力工作環境（易致細胞老化及基因突變）：如科技業、金融業、新聞媒體業及軍公教等。

預防細胞病變老化致癌 常按然谷與復溜穴

針對預防細胞老化造成的癌症，侯俊成建議可按摩然谷及復溜穴以補腎。

然谷穴位於足內踝前方舟骨下方的凹陷處，為足少陰腎經的滎穴，具有滋陰降火的功效。其中，復溜穴專能通經活絡、利水消腫、去腐生肌，為經外奇穴，可對抗全身各部腫瘤。復溜穴位於然谷穴下0.5寸，意指讓死水重新流動，專能通經活絡、利水消腫，為腎經的母穴，可生腎水補益腎臟功能。

預防基因突變宜按壓行間與曲泉穴

針對預防基因突變引起的癌症，可按摩行間配合曲泉穴以清肝解毒。

行間穴為肝經瀉火穴道，有助疏肝理氣，適合肝鬱氣滯或肝火旺的人。曲泉為肝經合穴，陰陵泉為脾經合穴，兩穴皆能清熱利濕。配合行間瀉肝火，可共奏疏肝健脾之效，適用於肝火犯脾胃引起的脅痛、口苦、脘腹脹滿等症狀。

易罹癌體質 增強免疫常按隱白與太白穴

若兩類風險因素皆有，除上述穴位外，侯俊成建議可加按隱白配合太白穴，以增強消化、提升免疫力保養。每天早晚按壓一次，每次三分鐘，簡單實用。

不同癌症體質 這些食療助防癌

隱白穴位於足大趾內側趾甲旁0.1寸，為足太陰脾經穴位，有調經統血、健脾回陽的作用。太白穴位於足内側緣第一蹠骨底部前下方，為脾經原穴，健脾補脾效果最佳。中醫認為，癌症存在虛、瘀、毒三大病機，其中「虛」被視為致癌主因，主要指元氣虛、脾胃虛，故癌症患者常有脾虛問題。許多癌症患者常出現面色發黃、鼻頭黯淡、嘴唇無血色或乾燥、消化不良、手腳冰冷、舌邊有齒痕等脾虛症狀，顯示脾臟運化功能差，此時更應多按太白穴補脾健脾。

侯俊成也提供幾種適合不同體質的食療建議：

呼吸系統癌症疑慮者，可用魚腥草燉瘦肉湯，研究發現魚腥草粗抽取物可抑制人類肺癌細胞活性，引起肺癌細胞周期停止。

腎泌尿系統疑慮者，可喝冬瓜昆布湯。冬瓜鈉含量低，有消腫、降血壓的保養作用；昆布等海藻類可發揮中醫所謂的「軟堅」功效。

肝膽系統疑慮者，可飲用生薑蜆湯。研究指出，薑萃取物能抑制多種癌症；而蜆湯含有胺基酸和牛磺酸，可強化肝膽機能。

有癌症家族史除定期檢查 日常保養也能防癌抗癌

侯俊成強調，若家人罹患癌症，除了全家人都應定期做健康檢查，了解健康狀況、檢視是否有癌症風險以外，若發現家人具有癌症基因也無須過度擔心自己將「坐以待斃」，透過日常的中醫保養，也能幫助自己防癌抗癌，避免癌症上身。