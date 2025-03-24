3月24日兩岸掃描 中國同一天多處地震 四川4.9級震感強烈

【新唐人北京時間2025年03月25日訊】下面進入今天的兩岸掃描單元！

中國同一天多處地震 四川4.9級震感強烈

3月24日19時，四川敘永縣又發生4.9級地震，震源深度8千米。四川瀘州、綿陽、宜賓、樂山等多地震感明顯。民眾表示，家裡的燈和家具都搖晃。截至發稿時，當局沒有通報傷亡情況，真實情況不明。

同一天，新疆哈密市伊州區還發生3.1級地震；而西藏林芝市米林市在4分鐘內，發生兩次地震，分別是3.3級和4.1級。

最近，四川、重慶和吉林等多地地震頻繁，儘管震級都沒有超過4級，但民眾擔心，這是否預示是大地震的前兆。

湖南耒水鉈大面積污染 民眾搶購飲用水

近日，湖南湘江最大支流耒水郴州至衡阳交界断面，檢測出鉈濃度異常，造成跨市污染，威脅下游飲水安全，當地發布Ⅳ級應急響應。

網上視頻顯示，河裡的魚大量死亡，民眾恐慌，開始搶購飲用水。

青島23歲女大學生外出失聯 手機被格式化

在中國，青年人莫名失聯案例屢見不鮮。3月21日凌晨，青島電影學院女學生劉摩西外出後失聯。家屬稱，劉摩西出門沒有帶手機，但她的手機卻被格式化了，裡面的手機卡都拔走了，什麽線索都沒有。截至發稿前，劉摩西仍然沒有消息。

博主揭華為三折疊手機「十大坑」引發熱議

近日，一名中國博主發布視頻，揭露華為三折疊手機有十大問題，包括屏幕漏液、拍照後沒有照片、在海外無法正常使用等等。

具有中共軍方背景的華為公司，其手機產品屢遭用戶投訴。有網民表示，華為手機就是騙人的。也有網民擔心，這位曝光真相的博主可能会遭到當局的打压。

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