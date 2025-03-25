請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北25日電）衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，這次有多項來自東南亞產品農藥殘留量或漂白劑含量不合格，另外有1批日本北海道進口烏賊檢出重金屬鎘超標，遭邊境攔截。

在衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單中，共有5項檢驗不合格產品，如越南蘆筍、馬來西亞混合香辛料等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

另外，有業者從日本北海道進口的「烏賊（SQUID）」，被檢出重金屬鎘2 mg/kg，共1批、0.29公斤遭邊境攔截。依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於頭足類（不含內臟）限量為1 mg/kg。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在日本烏賊的邊境管制措施上，食藥署副署長林金富告訴中央社記者，同產地同號列近6個月報驗共243批，其中不合格2批，考量風險程度後，仍維持一般抽批查驗；至於這名業者近半年報驗3批，僅今天這批不合格，將從一般抽批調整為加強抽批。

此外，這次有一名業者從泰國進口的「波羅蜜乾」及「龍眼乾」，均被檢出漂白劑不合格，共2批必須做退運或銷毀。食藥署表示，針對這名業者，由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。（編輯：李亨山）1140325