【禁聞】4月16日維權動態 北京維權軍嫂被禁出境 申請政府信息公開

【新唐人北京時間2025年04月16日訊】下面我們來關注中國大陸各地民眾維權的情況。

中國大陸頻發理財產品暴雷，投資者血本無歸事件，而且受害者多爲老年人。4月14日，在湖南衡陽街頭，十幾名老年人站在人行橫道上，高喊「槍斃貪官、槍斃保護傘、還我養老錢、還我血汗錢」等口號，據稱，這些老人都是投資受害者。

吳強案不許律師接案 關注者遭跨省騷擾

江蘇連雲港維權人士吳強，因揭露贛榆高新區一河道變黑似石油污染觸目驚心，4月11日被當地公安以尋釁滋事罪名刑事拘留。北京範辰律師第二天發貼說意願給吳強提供法律援助。一名網友因在朋友圈這個消息，4月14日，他被老家公安找上門，並被要求刪掉帖子。同時，江蘇公安還要求範辰律師不要接此案。

廣東惠州金屬廠拖欠工資 工人罷工

廣東惠州弘泰金屬處理廠拖欠工人三四個的工資，4月15日，工人集體罷工抗議，並堵住工廠大門，不許車輛、人群進出。

北京維權軍嫂被禁出境 申請政府信息公開

北京維權軍嫂國儷堃已經年過七旬，她出國治病受阻。4月14日，國儷堃向北京市公安局提出政府信息公開，要求明示她被限制出境的決定部門及法律依據，還有限制出境的起止日期。

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