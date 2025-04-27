女子赤腳踏入4.8億年晶花池拍照 專家大驚（視頻）

【新唐人北京時間2025年04月28日訊】4月27日，在貴州道真縣進行招商考察的一名女子，赤腳進入經過4.8億年才形成的晶花池拍照，引發關注。專家大吃一驚，指出晶花池已遭到不可逆的污染。

道真縣大磏鎮一處岩洞裡，有在4.8億年前奧陶紀地層時期形成的晶花池，這處洞穴因開展水利工程被意外發現。洞穴內的鐘乳石潔白晶瑩，宛如一座水晶宮，晶花池的水更是異常清澈，一塵不染的樣子。

然而，一名女子光著腳進入晶花池裡拍照的視頻，卻引發廣泛爭議，也讓專家震驚。

網傳視頻顯示，一名女子身穿橘色的考察服，光著腳，還塗了紅色的指甲油。女子不僅坐在晶花池的地面上拍照，還赤腳在晶花池的水裡走動。女子的行為引發專業人士對洞穴生態被破壞的擔憂。

事後，這名當事人陳女士對《新京報》回應說：「是我本人站在（晶花池）上面拍照，我們是（道真縣）招商引資的客商，我們是政府這邊招商過去做開發前採的，我已經是第四次進去了。」

「我們是從一個黑暗的一個通道口穿越到那一段，在沒有抵達那一段之前，我們所有人是脫了鞋進去的」，陳女士辯解說，「進入到洞穴裡面，它都有一定的破壞程度所在。」

對於這起事件，中國地質學會洞穴專委會祕書長張遠海回應表示，這樣的一個洞穴最起碼是幾萬年才形成的，你這一腳下去，人體油脂與指甲油的化學成分，基本上就把洞穴裡的平衡打亂了，「一旦把它打破的話，那（晶花池）就不會再長、進化了」。

「我們專業人士進洞的話是絕對不會擾亂這個水池的。我們肯定不會踩水，這是一個基本原則。」張遠海說。

有網友惋惜，「好心疼這些大自然的傑作就被人這麼漫不經心地破壞了。」

「單單這人就四次了，那麼別的呢。」

「跟四個輪去故宮那異曲同工～都要彰顯自己厲害。」

也有網友表示：「有個問題，開發這種景點，怎麼可能不破環？裡邊安裝電路燈光等等，都會造成一定破環。我以前逛過類似的景點，還看到水底有彩色燈，那大家猜猜這燈是怎麼安裝的？ 所以啊，一旦開發成商業景點了，就別假惺惺說保護了。」

這起事件發酵後，當地文旅局證實涉事女子的確為招商對象，因此才允許她進洞拍照，目前該洞穴已全面封閉。

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：祝馨睿）

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