冰箱裡放了很久的雞蛋能吃嗎？用這5招判斷

【新唐人北京時間2025年05月01日訊】冰箱裡如果有一盒早已過了保存期的雞蛋，你可能會猶豫它們是否還新鮮。事實上，蛋盒上的「保質期」並未表示雞蛋可以保存多久，而是必須在該日期之前購買。根據美國農業部的數據，雞蛋放入冰箱後通常可以保存三到五週。

如果不確定雞蛋是否變質，可以用Real Simple網推薦的5種簡單方法來判斷。

1.看看雞蛋是否浮起來

判斷雞蛋新鮮與否的最簡單方法，是把雞蛋放入一杯水中，看它是否會沉入水中。

如果雞蛋沉到水底，並且是平躺的，表示它仍是新鮮的；如果雞蛋沉到水底，但雞蛋是立著的，那麼雞蛋就不太新鮮了，如果是浮在水面上，則有可能已經變質。

這是因為蛋殼是半透性的，空氣可以進入。雞蛋放得越久，進入蛋殼的空氣就越多，導致雞蛋漂浮起來。

美國農業部表示，漂浮在水中的雞蛋不再新鮮，但仍可安全食用。將雞蛋打入碗中，如果雞蛋有異味、變色或看起來異常，就應該將其丟掉。

2.搖晃雞蛋

這種方法不如浸水方法可靠，但也可以使用。

將雞蛋舉到耳邊並搖晃，如果聽到液體晃動的聲音，表示雞蛋可能已經變質。晃動的聲音通常表示蛋黃已經變質、變稀；如果您沒有聽到聲音，那是好消息，說明雞蛋仍是新鮮的。

3.聞雞蛋

新鮮雞蛋沒有什麼氣味，如果你蛋雞蛋發出明顯的硫酸味，那麼就該把它扔掉了。雞蛋有臭味是雞蛋不安全食用的明確信號。

4.看外觀

如果蛋殼有裂痕，或外表黏糊糊或呈粉狀，表示蛋殼已不再好，很可能已被細菌或黴菌污染。但是，如果你確定雞蛋在商店裡是完好新鮮的，只是在回家的路上破裂了，那麼可以安全食用。

根據美國農業部的建議，破碎的雞蛋應該立即食用，或者是將雞蛋打入容器中，密封後冷藏，並在兩天內使用。

5.敲開雞蛋觀察

打開雞蛋，如果發現蛋清變色，則應將其丟棄。

根據雞蛋安全中心介紹，蛋清出現綠色或彩虹色，或者有黑色斑點，都是感染細菌的跡象。但是鮮紅色的血斑是安全的，而且很常見。

蛋黃的顏色從淡黃色到亮橙色都有，這是因為母雞的飲食不同造成的，與新鮮程度無關。

另外，白熟蛋的蛋黃呈綠色是正常的，這是蛋黃中的鐵和蛋清中的硫發生反應的緣故。

（記者金晶編譯報導/編輯：林清）

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