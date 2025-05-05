在花園裡撒些肉桂粉 好處妳想不到

【新唐人北京時間2025年05月06日訊】一說到肉桂粉，人們可能會想到食物，畢竟它是居家常見的香料。然而，肉桂粉也有其它妙用。有專家就推薦在花園裡使用肉桂粉，因為它有遏制害蟲等多種好處。

美國「園藝技能」（Gardening Know How）網站指出，肉桂是餅乾、蛋糕和許多其它食物的絕佳調味品，但對園丁而言，它的意義遠不止於此。

這種多功能的香料有助於植物的切根（root cuttings），防止真菌殺死幼苗，甚至可以讓害蟲遠離你家。一旦你了解如何用肉桂粉來促進植物健康，你不會考慮使用會污染環境和具有刺激性的化學藥劑。

該網站的專家說，肉桂粉用在植物上的好處很多，以下是最常見的幾個：

遏制害蟲

如果你家或溫室有螞蟻侵擾的問題，使用肉桂粉是個好的解決方案。螞蟻不喜歡走到有肉桂粉的地方，所以肉桂粉能阻止螞蟻入侵。

你可以在房屋內外使用肉桂粉。找到螞蟻的入口並在其行徑路線上撒上肉桂粉。肉桂粉不會殺死你家的螞蟻，但有助於防止它們進入室內。

促進生根

肉桂粉作為生根劑，與生根激素（rooting hormone）一樣有用。當你在進行插枝繁殖時，只要在植物的莖上塗抹一次肉桂粉，即可刺激幾乎所有種類的植物生根。

將一湯匙的肉桂粉倒在紙巾上，接著將潮濕的莖端放入肉桂粉中，再將莖種植在新鮮的盆栽土中。肉桂粉會促進莖生出更多的根，同時能預防會引發猝倒病 （damping off）的真菌。

殺菌防病

猝倒病會在小幼苗開始生長時發生。肉桂粉可以經由殺死真菌來預防這個問題。它還可以解決老植物上出現的其它真菌問題，例如黏菌（slime mold），也能防止花盆中長出蕈類。

你可以用肉桂製作噴霧劑作為殺菌劑。先將一些肉桂放入溫水中攪拌，再浸泡過夜，然後藉由咖啡過濾器過濾這些液體並置入噴霧瓶中。這種噴霧劑可以噴灑受影響植物的莖和葉，並針對有蕈類生長的植物噴灑其土壤。

除了肉桂之外，另有專家推薦人們在花園裡使用居家常見的咖啡渣來幫助植物生長。它們含有植物生長所需的養分，例如氮、鉀和磷，也是有機物的來源。

英國《園丁世界》（Gardeners’ World）雜誌表示，在花園中使用咖啡渣最安全的方法是將它們添加到堆肥桶中。這種自製的堆肥對於改善土壤和種植健康的植物非常有效。

儘管把咖啡渣直接倒在大多數植物四周的土壤上通常沒問題，但這麼做要很謹慎，因為這不是萬能的方法。

主要的問題可能是，如果大量將咖啡渣直接施用在土壤表面，咖啡顆粒會堵塞在一起，阻止水和空氣到達植物根部。

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（轉自大紀元/責任編輯：林清）

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