【時事金掃描】誰能擊垮美元霸權？貨幣三大霸主興衰記

【新唐人北京時間2025年05月17日訊】大家好，歡迎收看「時事金掃描」。我是金然。請訂閲我們的頻道，支持我們，點贊、留言並且轉發推薦。

最近川普的關稅大棒席捲全球，有人開玩笑說，這一棒子掄下去，全世界已經鷄飛狗跳了，甚至有些美國原來的鐵桿兒盟友，比如日本都不幹了，因此有很多人有個疑問：這樣搞下去，美國的美元霸權還撐得住嗎？要知道，美元地位如果翻車，那就是全球金融板塊的大地震。從石油到比特幣，從美債到A股，誰都別想躲，都得中招。

其實，從歷史上看，美元稱霸的歷史並不長，今天我們聊聊「世界貨幣霸權史」，看看都有誰曾經獨霸過世界金融的江湖。那麽，在美元之前，什麽貨幣曾當過世界老大呢？答案分別是：西班牙銀元、荷蘭盾和英鎊。

16世紀，西班牙銀元可是貨幣霸權的「初代王者」。西班牙人在安第斯山發現了銀礦，當時全球一半的白銀都來自那裡！西班牙建了世界第一個造幣廠，用壓力機打造出含銀量93%的標準化貨幣——也就是「西班牙銀元」，正面是國王頭像，背面有西班牙盾徽，成了全球貿易的硬通貨。

每年春天，西班牙運銀子的船隊從加勒比海出發，穿越大西洋，把海量白銀送到歐洲，這條路線被稱為「白銀高速公路」。當時在中國正是明朝，白銀是奇缺之物，西班牙人抓住機會，用大帆船把白銀運到中國，換來絲綢、瓷器、茶葉，在當時那就是一本萬利的買賣，西班牙成了當時的「世界央行」。

這裡有個小故事：當時西班牙船隊橫渡大西洋的時候，經常會被海盜盯上。有一次，一艘運銀船被英國海盜給劫了，西班牙國王腓（féi）力二世氣得拍桌子，說：「我要造一支無敵艦隊，把這些海盜全滅了！」結果1588年，西班牙的無敵艦隊打造成功並且出征，沒想到卻成了最倒楣的爛尾艦隊，是被英國海軍和暴風雨聯手給打得全軍覆沒，西班牙搞出個無敵艦隊，也從那時開始自己的海上霸權開始衰落，白銀高速公路也斷了。銀元霸權從此一蹶不振。因此也可以說世界第一個硬通貨–西班牙銀元的崩塌，核心原因是因爲軍事實力衰落。西班牙無敵艦隊一被滅，制海權丟了，白銀再多也護不住霸權。貨幣霸權的背後，軍事硬實力才是關鍵！

世界貨幣「初代王者」西班牙白銀一倒，取而代之的是荷蘭盾。到了17世紀，荷蘭盾接棒成了貨幣新霸主。那麽荷蘭人靠的是什麽法寶呢？靠的是海上霸權和金融創新。荷蘭人用流水線造船，壟斷了歐洲70%的海產品貿易，阿姆斯特丹船廠當時年產1000艘商船，成了當時的「海上Uber」。而荷蘭盾的純度高達99.9%，阿姆斯特丹銀行還發明了支票清算系統，跨境結算只要3天，簡直是17世紀的SWIFT系統！各位玩兒股票應該知道，荷蘭阿姆斯特丹誕生了世界第一家股票交易所，還成立了全球第一家跨國公司—大名鼎鼎的東印度公司，他們當時搞的那一套公司治理、債券融資、股票交易，直接成了後來現代資本主義的模版。

荷蘭東印度公司當時有多牛呢？IPO募資650萬荷蘭盾，用股票分紅權發行戰爭債券，在東南亞建了幾十個武裝基地，控制了全球80%的香料貿易。荷蘭盾因此成了全球第二個硬通貨。

有個有意思的故事，荷蘭人當時玩金融玩兒得上了頭，無所不玩兒，居然搞出了一個「鬱金香期貨」、還有「海運保險期權」，甚至還有天氣的衍生品，幫漁船買暴風雨保險！結果玩著玩著，玩兒大發了，到了1637年，鬱金香泡沫崩了，一朵鬱金香球莖從能買一棟房子跌到一顆洋蔥的價，荷蘭人徹底把自己玩兒崩了，當時，街頭到處是破產的商人，有人跳河，有人跑路，阿姆斯特丹一夜之間變成了「鬱金香鬼城」。更慘的是，四次英國和荷蘭之間的戰爭讓荷蘭元氣大傷，荷蘭商船為了省錢竟然不配火炮，被英國海軍打得滿地找牙，結果就是制海權丟了，荷蘭盾的霸權也就壽終正寢了。因此，荷蘭盾的崩塌，可以說是因為沉迷金融、錯過工業革命，軍事實力又跟不上造成的。貨幣霸權需要產業和軍事強力支撐，光會玩金融這種虛的東西，最終就是把自己給玩兒虛了。

到了19世紀，英鎊成了世界貨幣新霸主， 英國是靠工業革命崛起，是真正意義上的科技大升級。蒸汽機讓棉紡廠效率暴增，到1850年控制了全球90%的棉布貿易。1816年《金本位法案》讓英鎊跟黃金掛鉤，倫敦金融城發明的匯票貼現系統，堪稱是19世紀的SWIFT系統，英鎊實際上在當時成了全球收割機。

有一個小故事：法國拿破崙戰敗後，各國列強舉行了一個維也納會議，英國外交官卡索裡曾經對其他列強說：「你們去打仗，我來出錢。」敢説出這麽豪橫的話，是因爲當時的英鎊已經強大到成爲了戰爭提款機。還有一件事可以讓人體會當時英鎊的威力。1895年，英國和美國為了爭奪委內瑞拉，英國央行突然拋售美國國債，導致紐約股市一天暴跌5%，美國不得不認慫，當時的美國國務卿奧爾尼曾説過這樣的話：「在倫敦的金融大棒下，我們連殖民地都保不住！」這就是貨幣霸權的威力，英鎊一出手，美國人當時只能跪了。

如果探索歷史的話，你會發現，一個國家或一種事務的興衰，往往都是因爲一起事件引發的。應該說英鎊的崩塌是和兩次世界大戰讓英國國力衰退有關，想想二戰結束的時候是什麽樣？包括英國在內的歐洲被炸得稀爛，只有北美大陸高枕無憂，美國人順便賣軍火賺得盆滿缽盈。結果到了1944年，布雷頓森林會議，美國人一拍桌子說：「來，我們美元跟黃金掛鉤了，大家都用美元當儲備貨幣吧。」其他人一想：反正我們都沒錢了，你說啥就是啥吧。美元一下成了世界貨幣的正宮娘娘。

到了1956年發生了一件從量變到質變的大事兒：蘇伊士運河危機爆發，英國聯合法國出兵埃及，想搶回運河，結果美國凍結了英鎊儲備，拋售英國國債，英鎊一週暴跌15%，首相艾登被迫撤軍，上百年的英鎊霸權因此徹底崩了，而美國順勢接棒，美元成爲了一直到今天的新霸主。

雖然1971年尼克松突然宣佈「美元不再和黃金掛鉤了」，但其他人也沒乾瞪眼沒轍。因為：第一，美國軍事全球第一，敢惹我？航母就開過去了。第二，美元已經是全球最流通貨幣，誰不想收點美元？第三，石油交易全都用美元，誰要油就得用美元。此時美國人已經建立了另一套「石油美元體系」，軍事和經濟實力一騎絕塵。貨幣霸權穩如泰山。

有人可能會問，現在的關稅大戰是否會威脅美元霸權呢？應該這麽說：對美元霸權的真正威脅不會是關稅，而是技術革命和軍事的興衰。未來10年，AI、量子計算等新技術可能改變全球經濟格局。如果美國錯過這些革命，產業空心化加劇，美元霸權可能真的會動搖。反過來說，如果美國能在關稅戰中，讓產業回歸並從全世界獲得大量資金，從而讓自己實力保持軍事和科技領先的話，那麽川普發起的關稅大戰就是能讓美元地位至少再穩20年的定海神針！

有華人可能在想：中國和俄羅斯會不會趁現在的時機挑戰美元地位呢？我想還是別做夢了，至少別現在就開始做夢，一個事實是：2024年人民幣在全球支付中的占比只有4.3%，而美元的占比是58%，而俄羅斯則因西方制裁被迫去美元化，但盧布的國際接受度低得可憐，想現在挑戰美元還不如去做夢呢。

在軍事層面，川普發動的「金色穹頂」防衛計劃，如同當年的「星球大戰」計劃，可能會讓美國在全球軍事格局中繼續其霸主地位，而要想搞成「金色穹頂」，美國必須得花大錢才能實現，在我看來，被全球化經濟搞得遍體鱗傷的美國，真有可能是被川普的全球關稅大戰救了命。我的結論是，美元霸權短期內無人能撼動，長期來看，關稅大戰雖然會給美國經濟帶來波動，但從美英已經簽署的全面經貿協議的前景預測，關稅戰只會讓美國一個個狂割各國欠著的韭菜，將會有海量的資金進入美國讓美國人再次賺得盆滿缽盈，美國的軍事和科技實力在大量金錢的托舉下更會迅猛發展，從而讓美國真正進入又一個新的黃金時代，而美元的地位也會因此堅如磐石。

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——《時事金掃描》製作組

（責任編輯：李紅）

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