傳藍天立「叛國」引發廣西大清洗 郭聲琨也被約談

【新唐人北京時間2025年05月22日訊】中共廣西主席藍天立任上落馬，網傳其倒賣稀土。有爆料說，藍天立被定性「叛國」，廣西官場被大清洗，曾主政廣西的江派大員郭聲琨也被約談。

中共中紀委5月16日通報，廣西自治區黨委副書記、區政府主席藍天立落馬。隨後，中共廣西書記陳剛指責藍天立「嚴重破壞了廣西政治生態和發展環境」，並開展「對非法採礦和涉重金屬污染問題倒查十年專項行動」，聲稱要「深挖嚴查背後的作風問題、腐敗問題」云云。

此外，中共廣西當局再次喊出「沒有免罪丹書鐵券，也沒有鐵帽子王」。這是此前中共內鬥激烈時，習近平當局經常高喊的口號，被指恐嚇敵對派系的大佬。

目前中共內鬥再度白熱化，有關習近平失去軍權的消息熱傳。此時爆出藍天立被整肅的大案，或顯示中南海內部仍在博弈當中。

港媒分析，當局對藍天立的定性非常嚴重，或顯示整肅命令來自中南海。這説明此案背後水很深，可能扯出一大批官員。

藍天立落馬後，網上熱傳案涉向國外倒賣稀土。廣西礦產資源豐富，是中國10個重點有色金屬產區之一；同時也是稀土重要產地，尤其以中重稀土（如鋱和鏑）資源豐富而著稱。

目前中共與美國的「新冷戰」越演越烈，北京將稀土作為與美國對抗的籌碼，不斷加強出口管控。

旅居澳洲的反共網紅尹科（網名「蔣罔正」）日前在X平台爆料，北京已經將藍天立案定性為「叛國罪」。

在藍天立之前，山西省長金湘軍上個月也在任上被官宣落馬。先於官方爆料金湘軍和藍天立落馬的尹科稱，「金湘軍與藍天立共用白手套」，倒賣稀土。並且兩人曾在廣西有多年的仕途交集，倒賣稀土由來已久。

此外，中共前政治局委員、政法委書記郭聲琨曾長期主政廣西，藍天立與金湘軍均是其廣西舊部。並且，郭聲琨也發跡於有色金屬國企系統，有色金屬及稀土金屬是郭聲琨重要利益地盤。

郭聲琨與中共前常委、江派大佬曾慶紅不僅是江西老鄉，據稱還是曾慶紅的表外甥。

尹科還爆料，藍天立被查後，習近平派人約談了郭聲琨，郭在廣西提拔的官員也由中紀委、中組部聯合調查組重新約談。

他還爆料說，另一名廣西出身的郭聲琨舊部也「問題嚴重」，此人可能成為繼金湘軍、藍天立之後，第三位在任上落馬的省長。

（記者尚傳綜合報導/責任編輯：林清）

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