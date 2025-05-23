三退民眾嘆：特權通道知多少 官官相護何時了

「因為中共的腐敗使得高考變成了有錢人的遊戲，他們用大把大把的錢買來答案，然後一一考上大學！我們舉報沒用，官官相護。所以我們決定退出中國共青團，不再為邪黨服務，我們要公平，要freedom ! 」這篇是小羅、小孫、小單等5位自稱為高考受難者的考生於2008年6月29日發表的退團聲明。

其實有錢人花錢買答案考上大學，只是高考捷徑之一。近日，有網友揭露，早在2008年，北京大學醫學部錄取的112名留學生中，有48人來自非洲小國幾內亞比紹，這些留學生都有共同特點：中文姓名、中國人面孔、操一口流利中文。網友指，這些學生實際上都是中國人，他們通過移民獲得外國國籍，再以留學生身分輕鬆進入國內頂尖高校。

無需參加中國高考的「教育捷徑」被曝光

再看2025年北大醫學部招生簡章上的規定，外國留學生申請僅需滿足非中國籍身分、學位認證、語言成績（如HSK6級200分）等基本條件，無需參加中國高考。

2025年5月6日，大陸微信號「清希文化」發文稱，調查發現，幾內亞比紹的綠卡和護照已成為中國家長眼中的「教育捷徑」。一般中國考生需在高考中與千萬人競爭，分數動輒600分以上；而這些假留學生僅需通過難度相當於成人高考的入學測試，如數學、物理、化學中文試卷等，部分高校甚至免試錄取。

有網友指出，這種現象存在已久，都與特權有關。「應該是有十來年了。最初好像到外國產子女模式，取得外藉，然後，以外藉入學」。「這不是錢的事，你沒那個背景，就算花20萬繞到非洲，也沒有北大招你，別人是預定好的」，「又一繞過高考的途徑」。

「4+4」學制為特權通道？ 輿論質疑被刪除

近日，因為中日醫院肖姓醫生與董姓女醫生的桃色新聞，引發北京協和醫學院「4+4」學制為特權通道的質疑。隨著網友對信息越挖越多，協和醫學院「4+4」學制畢業生的荒唐論文被曝光，令輿論譁然。

但是，面對輿論質疑，中共教育部和北京協和醫院至今未做任何回應，中共衛健委聲稱要調查，卻遲遲沒有公布調查結果。

目前，關於協和醫院4+4和北京大學醫學部的相關討論在網絡已經全部被刪除。

大學畢業找不到工作 全給高官的子女霸占了

中共高官子女不只是上高校有快速通道，找工作也享有特權。

署名Mandy Yam和Qing Yam的福建民眾表示：「小時候我們根本不懂得分析中共的邪惡，只是一味的受人灌輸共產黨是如何光明輝煌，收音機不時播放社會主義好，但回想這四十年來至今天，我們的生活一直都過得不快樂，成長中只是看到那些高官如何享受腐敗得來的財富。」

他們指出：「生活在一個這樣的共產社會，我們努力讀書也沒用，到頭來還是找不到工作，全給高官的子女霸占了。辦任何事情都要處處碰壁，共產黨執政以來，官場從上至下，官官相護，那些狗官的家族卻一代又一代高官厚祿，但我們百姓卻世世代代生活在最底層，老天真的無眼啊，我們極力要退出共產黨之團隊。」

就讀大學一年級的廣西人金智梅說：「我有一個朋友哈工大畢業，本來被分配的總參搞通信工作，可被一個司令員的女兒頂替了。」

金智梅氣憤的表示：「中共流氓暴動起家，一手用暴力，一手用謊言維護它的獨裁穩定。它腐敗透頂，官官相護。別看它高唱建立什麼『和諧社會』，上十億的普通百姓基本的生活得不到保證。別看它宣揚什麼「人權最好時期」，過去它殺害了8000萬無辜，現在還在迫害法輪功，甚至活體摘除器官。對這樣邪惡無比的東西，我很氣憤，很不滿。」

金智梅直言：「真想揭竿起義，要是不行，留學國外一走了之。現在聽說全球退黨大潮風起雲湧，真是大快人心。看起來滅中共是天意，歷史早就作了安排。順應歷史潮流，我也要聲明退出它的附屬組織共青團和少先隊，迎接一個沒有中共惡黨的新中國。」

中共高官享受特權 加劇社會不公和分化

在中共體制裡，掌握公權力的特權階層，包括高級公務員、現任政治人物、離退休政治人物。這群權貴享受了龐大的社會資源。

根據中國山東省菏澤市成武縣發布的《2023年國民經濟社會發展統計公報》，報告指出，2023年成武縣機關事業單位退休人員的年均退休金為89,428元，企業單位的年均退休金為27,912元，而城鄉居民的年均退休金僅有2,102元。這意味著，機關事業單位退休人員的年均退休金比普通居民高出近43倍。也就是僅占6%人數的體制內退休人員，瓜分了56%的退休金。

山東成武縣養老金的發放落差，引起上海市民張伍的不滿，他表示：「公務員養老金高達普通居民的43倍，這種赤裸裸的特權和掠奪，徹底撕開了中共所謂『為人民服務』的謊言。這個政權一直以欺騙與壓迫為手段，剝削普通百姓，保障權貴利益，不僅無視民眾的痛苦，還進一步加劇社會不公和分化。」

張伍指出：「它所做的一切都是為了維護其腐朽的統治，根本不關心人民的福祉。這樣的政權沒有任何合法性可言，它通過謊言、暴力和特權將人民置於奴役的深淵。作為一個有良知的人，我無法再與這樣的體制同流合污。」

張伍聲明：「我堅決退出少先隊，不僅是對中共罪惡行徑的徹底否定，更是為了喚醒所有被其謊言蒙蔽的人。」

他呼籲：「我們每一個有良知的人都應該看清它的邪惡本質，並勇敢站出來推翻這個腐朽的政權。唯有如此，才能讓我們的國家和人民獲得真正的自由與尊嚴。讓我們團結一致，共同為推翻中共而奮鬥！」

移居海外的小譚也在三退聲明中指出：「共產黨的高官享受特權特供、幾乎無官不貪，他們有戒備森嚴的等級制度，退休金和醫療實施雙軌制，共產黨的高官有免費醫療，有高幹病房，他們公款消費。而老百姓看不起病，買不起房。」

不只如此，小譚還說：「農民的退休金只有幾百，共產黨的高官退休金是幾萬甚至更多。老百姓沒有言論自由，沒有選票。中國老百姓背負著全世界最重的稅負，吃毒食品，呼吸霧霾，江河污染，老人倒地不敢扶，共產黨官官相護、官商勾結，豆腐渣工程殘害百姓。對少數民族實施種族滅絕。」

小譚嘲諷：「中國人民每天活在惡劣的環境中，黨媒卻每天粉飾太平為共產黨歌功頌德，『為人民服務』是共產黨的牌坊。共產黨對異見人士進行打壓迫害甚至酷刑，以黑治國，多少訪民冤民無處申冤，『依法治國』就是一個笑話，中國已經被共產黨禍害成了人間地獄。」

共產黨的罪惡罄竹難書！小譚盼望神早日剷除這個惡貫滿盈的邪魔惡黨！最後，他聲明：「我堅決退出少先隊、共青團、中國共產黨和共產黨的其它組織！不與邪惡為伍！清除獸印！」

無官不貪 官官相護 有理沒錢就遭殃

特權階級不但自己和家屬享受特權，還利用特權撈錢，提錢來的無理也沒事，有理沒錢的就遭殃。結果是無官不貪，而且還官官相護，蠻橫村裡。

劉永善、臧有福、李有德等3人攜手聲明三退，他們表示：「看當今世道，世風日下，共產黨的各級官員無官不貪，大官大貪，小官小貪，雁過拔毛，連小小的村官都通過賣農田腰纏萬貫，財大氣粗，在村裡橫的不得了，縣鄉級的書記、鄉長、縣長們，更是因為分贓不均，撕破老臉皮。」

他們說：「今兒賣個學校、明兒賣個工廠，反正共產黨專政的政權，哪管老百姓的生死；質檢的只管撈錢；紀檢的給錢就官官相護；干公安的是流氓政府的看門狗；搞司法的衙門口朝南開，有理沒錢別進來。看中共的猖獗勁，分明是迴光返照，氣數將盡。」

「為了我們自己的未來，為了民族的未來，我們聲明退出中共的黨團隊及其一切邪惡組織！」

張良之、李清泉、吳明華等3人一致表示：「懂事以來，我們已經完全感受到共產黨的專制、黑暗、腐敗之跡更是布滿全國，共產黨用它那殺人不見血的刀鎮壓百姓，還要百姓不准反抗，反抗得抄家；表面上向全世界大唱『以民為主，和諧社會』但處在水深火熱的我們百姓根本感受不到它的和諧，還處處受欺壓，受關押，甚至沒有說話的權力。」

他們指出：「在中國生活簡直就是沒錢就沒權，沒權就得死，共產黨的官有權有勢，官官相護，步步高升，齊齊發財，齊齊揮霍，到處掀風作浪，還要逼咱老百姓歌頌祖國，去蒙蔽全世界。共產黨是腐敗黑暗專制之黨，我們堅決退出邪惡黨！ 」

官官相護勾結 徇私枉法 違法者逍遙法外

遼寧省瀋陽市的鄧守勇聲明三退，他說：「共產黨何以興家，就是一個字『騙』。改革開放後，生活品質是有很大提高，一部分人富裕了，但是大部分人還是處在水深火熱之中。惡黨四處作惡，欺壓貧苦大眾，官官相護勾結，致使貧苦百姓生活苦不堪言，每個中國人都在被奴役！今天特借貴網聲明退出中共的一切組織，退黨、團、隊！」

雲南民眾「悔悟」聲明三退：「我原來是雲南某地工廠的黨委副書記兼紀委書記，中共在改制中一些中共當權者夥同私人老闆，用幾十萬就侵吞了工廠五億多的國家資產，導致幾百職工下崗，生活無著落。」

他接著說：「職工自發組織上訪，十多年來先後到中央、省有關部門無數次上訪，而上訪工人卻被抓，被羈押，各級檢察院、法院、政府部門明明知道是違法錯誤的，但是遇到的是官官相護，互相推諉，至今仍然得不到解決，違法者依然逍遙法外。」

終於看清了中共的邪惡本質，「悔悟」表示：「只有推翻中共，人民才能有正常的生活、真正的人權。現在我鄭重聲明退出曾經加入過的中共黨團隊組織，不再與中共同流合污，堅決脫離這個邪惡組織。」

官員腐敗 社會風氣惡化 禍源是中共邪黨

上海市民楊學華指出：「中國被共匪竊國後，被毛魔、鄧魔、江魔、胡魔、習魔蹂躪70多年，無論哪個魔執政，中共國永遠都是官官相護、徇私枉法、世風日下、禮崩樂壞、專制獨裁、獨斷專行的黑暗社會！我已經看透了共匪邪惡勢力的真面目了，裡面全都是罪大惡極的土匪，沒一個好人！」

現在很多人以為換個人當匪酋，中國就好了，但這樣有用嗎？楊學華比喻：「屠宰廠換個老闆，裡面的牛馬就能免於被宰的命運嗎？真正禍害中國的毒瘤就是中共邪黨！希望更多人早日認清邪黨的邪惡面目，一起站起來推翻中共，為中華大地帶來燦爛陽光！我聲明退出加入過的少先隊！ 」

署名zeng的中國民眾退團退隊的聲明中強調：「中國要實現民族的偉大復興，唯有推翻共匪的惡政才有希望！打到共匪！！！」

Zeng指出社會惡化是共產體制造成的，他說「中國社會風氣的惡化，生活環境的惡化主要責任在於共黨。社會風氣惡化是從官員腐敗開始，因司法不公急劇惡化，媒體阿諛奉承，『政治正確』助紂為虐，將整個社會撕裂得破敗不堪。」

Zeng 強調：「生活環境的惡化因官員有特供，控制並占有著一切優質資源（生活物資、醫療、教育…等），不用去關心市場上流通的貨物或者服務品質，導致人們為所欲為，自然環境不斷惡化，底層人民生活愈發困難。」

回顧上述三退聲明中的描述：「共產黨專政的政權，哪管老百姓的生死；質檢的只管撈錢；紀檢的給錢就官官相護；干公安的是流氓政府的看門狗；搞司法的衙門口朝南開，有理沒錢別進來。」這正是中共體制下的現況，如何改變？相信嚮往自由的中國人都知道。截至目前(北京時間5月15日) 已有超過4億4,648萬的民眾聲明退出中共相關組織。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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