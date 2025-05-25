【唐青看時事】反擊跨國黑手 德州首開重拳

【新唐人北京時間2025年05月27日訊】大家好，歡迎收看《唐青看時事》

中共這些年幹的壞事，已經不只是國內搞維穩了，手都伸到了美國本土。跨國鎮壓搞得越來越明目張膽，什麼「獵狐行動」、跟蹤、恐嚇、甚至動手打人，法律戰，輿論戰，網絡戰，媒體戰，招招狠、招招毒。

但這一次，美國人開始反擊了！向來強硬的德州，不光牛排硬，出拳也夠狠，直接簽下全國第一部「反跨國鎮壓法案」，把矛頭直指中共。

這期節目，我們就來聊聊這部法案有哪些狠招對準了中共，以及中共這些年在美國幹的那些見不得人的勾當。

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【德州率先出擊！簽署全美首部反跨國鎮壓法】

5月24日，美國德克薩斯州州長阿博特（Greg Abbott）簽署了一部重量級法案——《SB 1349法案》。這可不是普通立法，而是全美第一部專門針對「跨國鎮壓」而設的法律，劍指中共等外國敵對勢力在美從事的非法活動。

法案將從9月1日正式上路，今後只要你是替外國政府或恐怖組織打工的，不管是騷擾、監視，還是恐嚇異見人士。在德州，全都直接入罪！

推動這項法案的德州議員科爾．赫夫納（Cole Hefner）一句話亮明態度：「德州不容許中共特工在我們土地上壓制言論、打壓信仰。」

根據新法規定，如果被判違反了反跨國鎮壓法，可能受到的處罰將比所犯最嚴重罪行高一個等級。執法人員也將接受專門培訓，學會如何辨識和應對中共這類滲透活動。

不僅立法嚴，執行也硬。說白了，德州這是公開向中共放話：你敢來搞事，我們就用法律正面剛！

其實，這次立法並不是德州第一次對中共出拳。

早在2024年11月，州長阿博特就頒布了三項行政命令，明確指出目標就是防範中共對德州人的威脅。說白了，德州對中共的防備，早就不是一天兩天的事。

其中最關鍵的，是GA-47號行政命令。這個命令直接授權德州公共安全部，調查並逮捕那些替中共幹活、想把在美國的異見人士綁回中國的「地下特工」。目標瞄準的，就是中共臭名昭著的「獵狐行動」。

中共嘴上說「抓貪官」，但美國官員一眼就看穿：這哪是什麼反貪腐？根本就是打著幌子跨境迫害。

阿博特當時說得很直白：「我們首要任務，就是保護德州人，不受中國共產黨的威脅。」

而且，不止德州動了，非營利組織「國家裝甲」（Armor of the Nation）也提醒說，中共的跨國鎮壓不是地方現象，已經在全美多個州浮現，很多地方也正在跟進立法，要一起圍堵中共的滲透網。

近年來，中共的跨國鎮壓，早已滲透美國各地，尤其針對法輪功學員、神韻藝術家、異見記者的打壓，最為猖獗。

2024年7月，兩名華裔美國人陳軍（John Chen）和林峰（Lin Feng）在紐約被FBI逮捕。他們承認，自己受中共指使，想賄賂美國國稅局官員，對神韻藝術團搞所謂的「假稅務調查」，還偷偷在飛天藝術學院附近拍照取證，企圖捏造「環境污染」證據，打法律戰拖垮神韻。

同年11月，陳軍被判20個月、罰款5萬美元；林峰則被判16個月。這倆人，不過是冰山一角。

2024年12月，又有個64歲的「華人大型晚會總導演」孫耀寧落網。檢方指控他和陳軍聯手，干預美國選舉，還用文化演出做幌子，配合中共對法輪功發動「宣傳戰」。

還有更早的案子。佛州華人李平，早在2021年11月就被定罪。他承認非法蒐集法輪功學員的個人資料交給中共，被判坐牢四年，罰款25萬美元。

甚至還有一名華裔YouTuber，因非法持槍，在神韻校園附近被捕。FBI調查後，直接把他列為「潛在武裝威脅」。

這些可不是光動嘴皮子的騷擾，而是一步步升級成實打實的暴力威脅。

像神韻演出期間，巡演大巴被割裂輪胎，演員家屬都說了：「這根本是謀殺企圖！」

2006年，《大紀元》技術總監李淵在美國亞特蘭大家中，遭4名中共特務闖入，直接動手打人，頭部被縫15針。這是赤裸裸的黑幫手段，根本不是一個「政府」幹的事。

神韻演出也成了目標。臺灣警方曾追查一起針對神韻的炸彈威脅，線索一路追到中國的華為研究所。

而過去一年，至少有80條匿名訊息威脅要對法輪功學員、神韻藝術團及支持法輪功的知名人士施暴。法輪大法信息中心統計，光是到今年3月20日，就記錄了至少23起威脅事件，多數來自匿名帳號，發信人自稱已在劇院內部放置炸彈，還威脅如果神韻敢繼續演，就要引爆。其中有18起，直接鎖定神韻團隊、總部、演員，甚至全美多個城市的劇院。

此外，還有三起威脅對象是法輪功學員的子女與親屬；另有一起死亡威脅，針對知名迫害倖存者程佩明。程佩明曾揭露中共強摘器官暴行，現在定居美國。他報案說，2024年11月有人試圖闖入他家，行跡非常可疑。

這些事，一件件擺出來，你就知道：中共對真相的恐懼，已經到了什麼程度。

【習親自下令 攻擊法輪功的新戰略曝光】

那這些跨國迫害，誰在背後拍板？答案直指中共黨魁習近平。

旅澳法學家袁紅冰向《大紀元》披露，早在中共二十大之前，習近平就親自主持了一場祕密高層會議，點名要對法輪功「全面升級打擊」。

這場祕密會議有誰參加？公安部、國安部、政法委、統戰部、外交部——中共一線維穩、滲透、洗腦的五大部門，全數到場。

習在會上大發雷霆，直接批評過去幾任黨魁對法輪功打壓「失敗透頂」，不但沒打掉，反而讓對方在國際媒體圈站穩腳跟，成了揭露中共暴政的關鍵力量。

習很不爽，認為舊套路太慢、太軟、沒效果，還痛批海外特務「吃白飯」——花了一堆經費，連點水花都搞不出來。於是下令「換血」，啟用「新力量」，重新洗牌、準備打一場系統性的全球戰。

這場會議，等於揭開了中共打壓法輪功的新戰略序幕，幕後總指揮，就是中共黨魁。

最大的變化，就是主導單位換了。

習下令，海外打擊法輪功由國安部全面接手，公安部則負責國內打壓。

什麼意思？原本應該抓間諜的國安，現在卻被拿來對付一群手無寸鐵、只講真話的信仰群體。

國安部在海外成立打擊法輪功的工作站，部署跨國打壓行動，還不是短期行動，而是長期布局，連神韻藝術團、法輪功學員辦的媒體、美國華人社區，全都被列為「重點打擊目標」。

袁紅冰披露，中共整個行動圍繞一個「中心」和「兩大方向」。

所謂「中心」，就是要直接針對對法輪功創始人和家人，進行「人格謀殺」，就是各種各樣的問題去攻擊、抹黑法輪功創始人的名譽和形象。

而「兩大方向」，一是輿論戰，一是法律戰。

輿論戰怎麼打？習下令不能再用中共官方媒體，因為早就沒人信了。現在要用「非官方」「身分模糊」的媒體，搞「高級黑」，裝中立、扮理性，實際上照樣帶風向。

像《紐約時報》過去一年就連發十多篇攻擊神韻和法輪功的文章。中共不僅在國內大肆宣傳，還安排水軍，在美國互聯網上瘋狂轉發。甚至在紐約街頭，中共還僱人打印出紐約時報的文章，實地散發，並掛牌攻擊神韻。

還有其它英文媒體，也被踢爆收中共喉舌的錢，在報紙裡刊登攻擊神韻的廣告，被批「拿了錢，賣了底線」，助紂為虐。

同時，中共找來一批所謂「前學員」「前神韻演員」的人，在社交平台上瘋狂發影片、寫長文，造謠抹黑，把攻擊包裝成「爆料」，就是要誤導大眾。

美國知名油管播主提姆．普爾（Tim Pool）就曾爆料，有人聯繫他，想買他幫忙發親中共言論，還開價要他捏造內容攻擊法輪功。

不止如此，X平台上也湧現大量假帳號，一窩蜂攻擊神韻內容。最近X 平台刪除了幾千個這樣的虛假帳號。

至於法律戰，中共則策劃一連串訴訟，目的不是打贏官司，而是拖垮資源、製造負面新聞。

比如2024年11月，一名叫張郡格的前飛天學生，突然對神韻、飛天大學等八個機構提告。這場官司根本不是一個人的行動，而是中共策劃好的「法律泥沼戰」。

袁紅冰還透露，張郡格這場官司，其實從一個半月之前，他不斷地接收到中共要打法律戰的信息，包括在法庭上的具體策略。果然過沒多久就來了。

再早些時候，還有人冒用環保組織名義，控告神韻總部的龍泉寺，遭到法院屢次駁回。這種套路，就是典型的法律騷擾戰。

澳洲前中共外交官陳用林也揭露，這類「法律戰」早已成為中共海外干擾法輪功的慣用手段。

【為什麼中共這麼怕？因為這些人揭了它的底】

說到底，中共為什麼這麼怕法輪功？怕神韻？怕這些媒體？

答案很簡單：它怕的，是這些人揭了它的底！

神韻把真正的中華傳統文化搬上了舞臺，讓全世界觀眾看到中國不等於中共；法輪功媒體揭露中共暴政、活摘器官、殘酷迫害、滲透全球的黑幕，讓世人看清這個政權的真面目。

袁紅冰說得很直白：「這是當今世界最偉大的公益事業。」

這些人不是為了名，不是為了利，更不是為了政治。他們是出於良知，憑著信念，站出來說出真相。

正因為如此，中共才怕，才急，才要出動國安、公安、統戰、外交四大系統，甚至不惜跨國迫害、人格謀殺、法律拖死、假人滲透，傾盡國家機器來封這一張嘴。

但歷史證明，再強的獨裁，也封不住真相。越打壓，越暴露自己；越恐嚇，越引起關注。

那你怎麼看？中共這種赤裸裸的跨國鎮壓，會不會反而讓更多人看清它的真面目？

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（責任編輯：李紅）

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