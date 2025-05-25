【新聞大家談】團派扛起 倒習大旗？ 川普推震撼一步！

【新唐人北京時間2025年05月23日訊】大家好，歡迎收看《新聞大家談》，我是金石，我是扶搖。今天是5月23日，週五。

本期節目的嘉賓是：《橫河評論》主持人橫河；時事評論員、資深政經分析師秦鵬。

今日焦點：團派攜「倒習大旗」清洗江曾餘毒；走私稀土案牽出廣西紅色家族黑幕；鐵帽子不穩了！川普大美麗法案 振興美國 最關鍵一步！

【藍天立涉走私稀土 黨魁和江曾餘毒一爭高下？】

金石：中共中紀委上週通報，中共廣西自治區黨委副書記、區政府主席藍天立落馬。

通報之前，就有傳聞指，5月12日他在南寧被帶走，與此同時，其家屬也被同步調查。調查可能涉及「叛國罪」指控。

扶搖：藍天立1962年出生，廣西河池人，是中共第十八、十九屆中央候補委員，二十屆中央委員。他1998年起先後任廣西科學技術廳副廳長、廳長、河池市委副書記、市委書記等職。2011年～2018年，他先後任廣西政府副主席、黨委常委、常務副主席、政協主席，躋身正省級。後來在2020年底，任廣西政府主席，直至此番被查。

金石：對於藍的落馬，中共廣西黨委書記陳剛，表示要對「對非法採礦和涉重金屬污染問題倒查十年專項行動」。

公開資料顯示，中共前政治局委員、政法委書記郭聲琨，正是發跡於中共有色金屬國企系統，並曾長期主政「有色金屬之鄉」廣西， 與廣西稀土產業密切關聯。

扶搖：而藍天立與今年4月落馬的山西省委副書記金湘軍，恰恰都是郭聲琨的廣西舊部。郭聲琨其人又和中共前常委曾慶紅關係密切（被指為曾慶紅的表外甥），其仕途與江澤民派系有關。

外界關心，此番調查是否由金湘軍、藍天立一路牽出郭聲琨、曾慶紅等背後大佬？

1. 橫河先生，先來說說您對於藍天立案件的總體觀察？

扶搖：從藍天立的仕途看，不少人也認為，藍天立應該是屬於習近平派系，而廣西正是習近平的「鐵盤」。

他被調查，這是因為涉及了稀土領域，而「稀土」是美中博弈的關鍵，也是中共準備藉以稱霸全球的工具 。所以，有人認為這是「稀土案」妨礙了中共的稱霸野心，故為習下手，並給其「叛國罪」的罪名，怪其不忠。

2. 秦鵬先生，這是一場由「稀土案」引起的血雨腥風嗎？

【倒習勢力下手？ 走私稀土案 背後涉江曾】

金石：對於廣西這次的官員落馬案，一部分人認為，藍天立勾結所謂美方敵對勢力，因為走私稀土，涉及美方高精尖的武器裝備研發，更牽涉中共野心，所以這是典型的習近平大清洗。

一部分人認為，藍天立和郭聲琨有交集，而郭聲琨和曾慶紅關係密切，所以這是習在剪除江曾勢力。

扶搖：還有一部分人認為，藍天立一路跟隨習步伐，不過，習在黨內早已大權旁落，此番被調查是反習派動刀，接連拿下習派人馬的新一輪手筆。因為在這前後，中共官場還出現接二連三的異常現象。

5月19日，中共官媒人民日報和新華社發表了一篇題為《習近平對「十五五」規劃編制工作作出重要指示強調》的文章。不過，文中卻罕見提到胡錦濤以往的重要指示「要堅持科學決策、民主決策、依法決策」。

金石：5月21日，第九屆絲綢之路國際博覽會（簡稱絲博會）在陝西西安開幕。全國政協副主席沈躍躍出席開幕式並發表主旨講話，而這項工作，通常是由擔任過副總理的人來做。

官媒重提胡錦濤指示，再有沈躍躍打破慣例，這些舉動，都引發外界對於「團派」是否歸來的猜測。

3. 橫河先生，綜合來看，這番調查更像是出自於誰之手？

【中共倒台前「鐵帽子王」曾慶紅 會殞落嗎？】

金石：如今，曾慶紅還有足夠影響力威脅當局嗎？曾慶紅自2007年中共十七大卸任政治局常委、2008年卸任國家副主席後，正式退出中共高層領導崗位，進入政治退休狀態。

扶搖：2025年，他已86歲，公開露面很少。反倒是胡錦濤、溫家寶近來有現身前台的一些傳聞。

4. 橫河先生，曾慶紅在目前的派系鬥爭中處於一個什麼樣的角色？

他和石油幫的黑幕，未來會被晾出來嗎？還是說，他更可能像是前黨魁江澤民一樣，在去世前逐漸被當局淡化？中共黨內，有無繼續「保他周全」的必要性？

【「大美麗法案」眾院闖關成功 「美」在哪裡？】

金石：本週，美國總統川普的施政議程獲得了一個重大的進展。川普提出的全面減稅法案，又稱作「大美麗法案」，在眾議院以微弱的一票優勢，獲得了通過。接下來，川普呼籲參議院也儘快行動，推動法案過關。

眾議院議長邁克‧約翰遜週四表示：「我們將在7月4日美國獨立日之前將法案送到總統的辦公桌上。」

扶搖：川普總統在社交媒體Truth Social上發帖說，眾院通過的「大美麗法案」，堪稱美國歷史上簽署的最重要的一項立法。

這項法案，涵蓋延長2017年減稅計劃，新增為小費免稅，為加班費免稅，另外還有增加軍費，增強邊境安全措施等方面的內容。

5. 秦鵬先生，這項法案涵蓋的內容非常廣泛，您怎樣看待這項法案對川普總統第二任期的重要性？

6. 橫河先生，川普總統的執政理念、經濟理念，如何在這個「大美麗法案」中體現出來？

法案裡的那項或那幾項內容，您認為對美國人的影響最大？

這項法案在眾議院是以215票對214票通過，非常的驚險，川普總統甚至在投票前親赴國會山，去做說服本黨議員的工作。

7. 秦鵬先生，接下來參院預計會對眾議院通過的法案版本進行一些修改。您認為法案會順利在參院過關，被送上總統的辦公桌嗎？

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《新聞大家談》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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