武陵山天池是「不鏽鋼」的 遊客震驚（視頻）

【新唐人北京時間2025年05月28日訊】近日，有遊客在重慶武陵山森林公園遊玩，意外發現森林裡的天池居然是「不鏽鋼」的。有網友對此感到震驚：「沒想到旅遊景點也有科技狠活。」

網上傳出的視頻顯示，在武陵山森林公園中有一個天池，但貌似天然的湖泊，池壁卻有著金屬的光澤。

拍攝視頻的遊客感到意外，沒想到這個天池的底居然是不鏽鋼的。

公開資料介紹，武陵山森林公園，位於重慶市涪陵區城東南約55公里的大木鄉境內，景區屬於喀斯特地貌，溶洞眾多，溪澗密布。

景點的介紹牌顯示：「武陵山天池地處海拔1800米的天池景區，是公園的飲用水源。水面面積約27,683平方米，保水量近15萬立方米，池底及池壁均使用厚3毫米的304不鏽鋼焊接鋪裝，不鏽鋼用量達656.76噸，是世界上最大的不鏽鋼底高山湖泊。」

這個用不鏽鋼打造的「天池」，引發輿論熱議。5月27日，該景區工作人員證實，天池的池底及池壁確實是用不鏽鋼鋪裝的，已建成多年了。

另一名工作人員表示「鋪不鏽鋼可能是防漏水。」

不少網友認為，這個人造的不鏽鋼湖泊對生態會造成嚴重破壞：「噱頭啊，就是在景區做一個不鏽鋼水池。直徑200米左右高6米，再灌水，美其名曰天池。」

「意思是這個天池是個不鏽鋼大水盆子？」

「世上本沒有天池，造的人多了，也就有了天池。」

「我以為網購是科技與狠活，結果你告訴我旅遊景點也是？」

「叫天池不如叫洗腳盆合適，應該申報世界最大不鏽鋼腳盆！」

「那還有什麼生態？這水不臭嗎？」

「徹底破壞生態環境。這種情況肯定水裡不會有魚類生存。再者說不鏽鋼早晚也會生鏽。到時候又是一場環境污染。」

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：祝馨睿）

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