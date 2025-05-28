聖馬爾定醫院引進溫養型高壓氧艙，提供民眾健康新選擇。（聖馬爾定醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕近年高壓氧艙在國際間受廣泛關注，嘉義市聖馬爾定醫院醫學美容中心引進溫養型高壓氧艙，可增加身體細胞內含氧量，讓民眾身心放鬆、感到舒適，促進身心健康。

林姓民眾體驗後表示，在高壓氧艙內覺得很放鬆，如做了一場深層SPA，精神變很好，皮膚也更有光澤。另一位吳姓保險人員說，平時工作壓力大，容易感到疲憊，做高壓氧保養過程中，只需靜靜坐著就有放鬆的感覺。

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高壓氧艙可增進細胞內含氧量，維持身心健康。（聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院醫學美容中心醫師蔡宜臻表示，高壓氧艙的原理，是透過提供高於一大氣壓的環境，讓艙內氧氣濃度高於20%，藉由擴散原理增加血漿內的含氧量，讓身體獲得更充分的氧氣支持。

此外，溫養型高壓氧有助促進新陳代謝、紓緩壓力，若搭配醫美中心雷射或音波等治療使用，可縮短術後修復期，降低皮膚發炎、皮膚自然老化產生的自由基，改善肌膚狀況。

蔡宜臻表示，此次引進的高壓氧設備為日本製造，規格符合國際標準，並由專業團隊操作，讓民眾在舒適、安全的環境下，享受高壓氧帶來全新的保養體驗。許多民眾長期面對生活壓力、熬夜與環境污染等挑戰，肌膚與精神狀態難免受影響，透過客製化高壓氧療程，與健康管理相輔相成，維持身心健康。

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