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（中央社記者何秀玲台北28日電）你是否想過，有天走進街角的便利商店，不光只是為了填飽肚子，而是讓科技告訴你「今天該吃什麼比較健康？」而且，這不再只是想像，而是全家便利商店正在實現的日常。

今年3月中，全家在會員APP中悄悄上線一項名為「健康」全新功能，只要輸入身高、體重與飲食偏好，系統就能根據個人需求，從500項全家商品中推薦適合的選擇，而且都是來自營養師推薦。

支撐這項創新服務的背後，是全家超過1950萬名會員的數據力。為了擴及中高齡族群，全家進一步與科技大廠華碩與食品大廠桂冠合作，串連通路、科技與營養專業，打造全新健康生活體驗。

「坊間健康APP很多，但很少有真正能解決『懶得記錄』這件事，全家今年3月上線的會員『健康』功能，能吸引100萬人使用，正是因我們解決了消費者偷懶的問題」，全家便利商店E-Retail事業本部副本部長王啓丞受訪時表示，這正是他們想做的差異化。

這場從超商出發的健康革命，早在前年就開始布局。全家在一次策略會議中開始思考如何將會員APP從純粹的生活便利平台，轉型為賦能平台，答案是走進消費者的日常，甚至是「吃得健康」這件事。因此希望找外部生態圈合作夥伴，以擴增健康事業。

「當時的想像很簡單，就是將消費者生理資訊跟飲食集結在平台中，由系統給予飲食推薦，也能促成全家食品銷售的機會，然而讓消費者吃得健康，才是最重要的功能」，王啓丞說，這個案子去年初就開始尋找合作夥伴，會選擇與華碩合作，主要是華碩對健康事業的推動有目共睹。

由於桂冠食品長期與陽明大學合作高齡飲食，因此三方聯手組成團隊向經濟部申請專案，最終成功獲得補助。王啓丞透露，經濟部審查委員對此抱持高度期待，希望這不只是一時補助案，而是能建立一個永續推動的健康生態圈，期望將來能帶動更多企業一起發展。

APP+發票 記錄你每一口吃進去熱量

有別於多數健康APP仰賴使用者手動輸入飲食資訊，全家「健康」功能直接整合其既有的「食在購安心」食品履歷系統，其中有廠商揭露的每份營養素以及卡路里。他認為，全家健康功能最大亮點在於，若消費者綁定財政部電子發票載具，即便不是在全家購物，非全家以外消費飲食紀錄也能納入系統，自動估算熱量與營養成分，這個設計正是為了解決使用者「懶得記」的痛點。

但全家推行健康功能過程也非毫無阻礙，王啓丞說，雖然可串聯電子發票載具的飲食紀錄，但非全家的飲食，像是麥當勞的漢堡，僅能用APP概略計算熱量，或是夜市的小吃，則必須手動輸入食物名稱。

他表示，其實台北市、新北市和桃園市三地的衛生局規定，只要有2家以上的連鎖店家，旗下產品營養素資料須全數上傳，建立齊全的產品資料，如果全家APP能借重這個優勢，將會讓熱量計算更精準，但這個優勢卻讓全家在資料整合時面臨挑戰，因目前還無法串聯。

王啓丞說，「全家沒有圖利某些品牌的意圖，而是真的想幫助消費者更容易記錄」，健康功能目的，就是要解決消費者懶惰的問題，希望有朝一日，公部門的資料也能開放串連，讓健康科技更進一步能更有效發揮效益。

五餐推薦與穿戴裝置整合 打造個人化健康儀表板

王啓丞表示，全家的「健康」功能，每日會推薦早餐、午餐、晚餐、下午茶與宵夜共5個飲食建議，甚至能結合拍照紀錄、手動輸入飲食紀錄，並可串連穿戴裝置所記錄的每天行走步數與活動數據，數據整合在「健康」功能，讓使用者擁有一目了然的「健康儀表板」。

王啓丞透露，目前使用者中7成為女性，以40至50歲族群為主，其中「超重」是最常被勾選的狀況，多數都是關心運動以及身體代謝。

未來全家的健康功能會再進化，王啓丞說，全家最近對應外籍旅客而上線的AI翻譯功能，未來也希望將AI導入健康功能中，正準備導入AI健康助理與文章推薦功能，讓用戶更理解自己的飲食與身體狀況；也計劃與外部餐飲品牌串接，擴大推薦選項，「只要吃得對，速食店我們也不排除合作。」

此外，全家團隊也觀察到許多國際企業推動ESG（環境、社會、公司治理）時，將健康作為策略核心，例如亞馬遜就與自行車公司合作提供員工免費單車，全家未來也希望結合減碳、促進健康等議題思考更長遠的發展。

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「我們希望這個健康功能會是長期運作，不是補助案結束就落幕」，王啓丞說，從全家的角度出發，使用者面向普羅大眾，不光鎖定高齡族群，因為人們每個階段都要注重健康，而非生病才去注意，「因為健康，不是等老了才思考」。

他也表示，全家將於今年8月參加高齡健康產業博覽會，希望未來能有更多跨業者可以共同合作。（編輯：林淑媛、楊凱翔）1140528

全家超商今年3月於會員APP中推出「健康生態圈」功能，將飲食、運動、睡眠等數據整合於個人化的健康儀表板。中央社記者謝佳璋攝 114年5月28日

有別於多數健康APP仰賴使用者手動輸入飲食資訊，全家「健康」功能直接整合其既有的「食在購安心」食品履歷系統，其中有廠商所揭露的每份營養素以及卡路里。中央社記者謝佳璋攝 114年5月28日