2025/05/27 更新

2024年的動漫界精彩紛呈,而2025年更是令人期待!眾多經典動漫紛紛推出續作,讓粉絲們引頸期盼。究竟有哪些神作即將回歸?又有哪些黑馬有機會竄出?讓我們一起搶先看看2025年的動漫情報。

2025年6月動漫推薦

2025動漫推薦:《飛哥與小佛》第五季(Phineas and Ferb Season 5)

創意兄弟檔飛哥與小佛回來了!在新一季的104天暑假冒險中,他們將再次用無窮點子顛覆日常。而姊姊凱蒂絲揭發弟弟們的決心也前所未有地堅定。同時,他們的寵物鴨嘴獸泰瑞則繼續過著雙重生活,變身帥氣的特務P,唯一任務就是阻止邪惡的杜芬舒斯博士征服整個三洲地區。

播出日期:2025年6月6日

收看平台:Disney+

2025動漫推薦:《終極戰士:時空獵襲者》(Predator: Killer of Killers)

這部原創動畫選集講述了人類歷史上三位最兇猛戰士的故事:一位維京掠奪者帶著她年幼的兒子踏上血腥的復仇之旅;一位日本封建時代忍者在殘酷的繼承之戰中背叛了他的武士兄弟;以及一位二戰飛行員為了調查對盟軍構成威脅的外星力量而飛上天空。

播出日期:2025年6月6日

收看平台:Disney+

2025動漫推薦:《動物謎案: 第5章》(The Creature Cases: Chapter 5)

如果有動物需要幫忙,琪特和山姆探員就會馬上出動! 跟著他們一起應付新的謎案,在過程中認識更多小動物朋友。

播出日期:2025年6月9日

收看平台:Netflix

2025動漫推薦:《趣怪守護仙:新願望: 第2季》(The Fairly OddParents: A New Wish: Season 2)

海柔與朋友們回來了,帶來更多願望成真的荒謬冒險, 他們一起經歷時空旅行、遇見岩怪、 會說話的牙齒和其他奇趣古怪的魔法。

播出日期:2025年6月12日

收看平台:Netflix

2025動漫推薦:《Kpop 獵魔女團》(KPop Demon Hunters)

韓流巨星魯米、米拉、佐依不只人氣超高、演唱會場場爆滿, 她們還要挺身對抗超自然威脅,用祕密能力保護粉絲。

播出日期:2025年6月20日

收看平台:Netflix

2025年5月動漫推薦

2025動漫推薦:《星際大戰:黑市傳說》( Star Wars: Tales of the Underworld)

準備好進入銀河系最危險的陰影嗎?這段六集的旅程,將帶你直擊兩位傳奇反派的命運軌跡。前刺客兼賞金獵人凡崔斯獲得了意想不到的重生機會,卻必須與一位出乎意料的新盟友展開亡命逃亡。與此同時,惡名昭彰的亡命之徒班恩也必須面對過去,與昔日好友——如今站在法律對立面的治安官展開一場正面對峙。

播出日期:2025年5月4日

收看平台:Disney+

2025動漫推薦:《宙斯之血: 第3季》(Blood of Zeus: Season 3)

泰坦之王終於擺脫囹圄,滿懷復仇渴望,誓言摧毀奧林帕斯眾神,奪回被竊取的權力。在聖地牙哥動漫展的《宙斯之血》會談中,創作兄弟檔查理帕拉伯尼得斯(Charley Parlapanides)和維拉斯帕拉伯尼得斯(Vlas Parlapanides)證實了振奮人心的消息:Netflix 與《宙斯之血》的監製群已敲定,這部備受喜愛的動畫影集將推出第三季兼最終季。

播出日期:2025年5月8日

收看平台:Netflix

2025動漫推薦:《青春無密語》(Big Mouth: Season 8)

備受喜愛的影集《青春無密語》將以第8季畫下完美句點,描繪布里奇頓中學這群少男少女升上高中後,如何勇敢面對一連串的青春期關卡。從學開車的興奮、迷惘的藥物探索、性經驗的青澀與積極同意的學習,到A片文化、青春期心智的拉扯、抵制風氣、身體的劇烈變化,以及對未來的未知恐懼,他們將經歷前所未有的成長陣痛。

播出日期:2025年5月23日

收看平台:Netflix

2025年4月動漫推薦

2025動漫推薦:《Devil May Cry》

卡普空旗下超人氣電玩IP《Devil May Cry》首度躍上Netflix螢幕,推出同名動畫影集。這部作品由動畫界鬼才阿迪尚卡爾擔任主創,並由頂尖動畫工作室Studio Mir傾力製作。故事將帶領觀眾進入一個邪惡蠢蠢欲動的世界,人類與惡魔的界線岌岌可危。身為孤兒的惡魔獵人但丁,以狩獵惡魔為生,卻在不知不覺中,肩負起守護兩個世界命運的重責大任。尚卡爾表示,能與Netflix和卡普空合作將《惡魔獵人》搬上螢幕是他的榮幸,身為粉絲的他和編劇艾力克斯拉森將竭盡所能,為全球粉絲帶來一部高品質的動畫作品。

播出日期:2025年4月3日

收看平台:Netflix

2025動漫推薦:《月出之戰》(Moonrise)

當寧靜的月球燃起獨立的烽火,原本和平的地球將面臨怎樣的劇變?史詩級科幻影集《月出之戰》宏大格局揭開這場星際衝突的序幕。本劇改編自日本文學大師冲方丁的同名小說,由《進擊的巨人》名導肥塚正史執導,並由打造《國王排名》與《SPY x FAMILY》的WIT Studio精心製作,角色概念更由《鋼之鍊金術師》作者荒川弘驚豔設計。如此堅強的幕後團隊,聯手打造這部引人入勝的全新原創科幻巨作。故事設定在不久的將來,地球由AI「智者」管理,看似和平的世界,卻因「智者」將罪犯與污染物送上月球的發展計畫而埋下動亂的種子。月球貧富差距擴大,叛亂終爆發。一場恐怖攻擊奪走了傑克柏夏多的一切,為了復仇,他加入地球軍隊前往月球,卻意外在叛軍中發現了驚人的領袖人物。

播出日期:2025年4月10日

收看平台:Netflix

2025動漫推薦:《劇場版「進擊的巨人」完結篇》 THE LAST ATTACK ( Attack on Titan The Movie: The Last Attack )

艾連獲得了化身巨人的力量,他的目光也隨之投向世界的深處,逐步逼近被隱藏的真相。然而,隨著時間流逝,當他終於踏足牆外的世界,艾連卻選擇與昔日的調查軍團夥伴分道揚鑣,轉而執行一項震驚世人的恐怖計畫,就是引發「地鳴」,率領無數巨人踐踏世間萬物。為了阻止艾連那意圖毀滅一切的瘋狂行徑,以米卡莎和阿爾敏為首的倖存者們毅然決然地挺身而出,迎向這場攸關世界存亡的最終決戰。

播出日期:2025年4月22日

收看平台:Disney+

2025年3月動漫推薦

2025動漫推薦:《Hot Wheels 競速賽!:第3季》(Hot Wheels Let's Race: Season 3)

《Hot Wheels 競速賽!》這部熱血沸騰的卡通,取材自風靡全球的玩具品牌,將點燃小小賽車手們的競速渴望!跟隨新生代賽車手的腳步,一同體驗超乎想像的競速挑戰、驚險刺激的特技表演,以及令人血脈賁張的極限考驗。

播出日期:2025年3月3日

收看平台:Netflix

2025動漫推薦:《可可瓜唱兒歌:大街小巷:第4季》(CoComelon Lane: Season 4)

只要和小傑與他的朋友們在一起,每天都是一場充滿奇思妙想的冒險!他們勇於探索未知,熱情慶祝每個特別時刻,並在生活中發現無盡的驚喜與歡樂。

播出日期:2025年3月17日

收看平台:Netflix

2025動漫推薦:《狼王》(Wolf King)

一位看似平凡的少年在命運的安排下,揭開了自己身世的秘密,他竟是古老狼族血脈的最後繼承者,也是傳說中王位的正統主人。在這部氣勢磅礴的奇幻史詩中,他將踏上一段充滿挑戰與奇遇的冒險之旅,肩負起狼族復興的重責大任。

播出日期:2025年3月20日

收看平台:Netflix

2025年2月動漫推薦

2025動漫推薦:《獵魔士:深淵海妖》(The Witcher: Sirens of the Deep)

這部動畫片屬於《獵魔士》宇宙,聚焦於狩魔獵人利維亞的傑洛特,如何在一場橫跨海陸的巨大衝突中被捲入。身為變種狩魔獵人的傑洛特,原本只是受雇調查一座海濱村莊接連發生的神秘攻擊,卻意外發現自己陷入人類與人魚之間糾纏數世紀的恩怨之中。為了阻止兩大勢力的緊張關係演變成全面戰爭,他必須依靠老友與新夥伴的協助,迅速揭開事件背後的真相。

播出日期:2025年2月11日

收看平台:Netflix

2025動漫推薦:《勝與敗》(Win or Lose)

《勝與敗》是皮克斯首部原創動畫影集,帶你一窺八位角色在壘球冠軍賽前的內心小劇場。從缺乏安全感的孩子、過度關心的直升機家長,到為情所困的裁判,每個角色的心聲都在這場比賽中交織出獨特的故事。

播出日期:2025年2月19日

收看平台:Disney+

2025年1月動漫推薦

2025動漫推薦:《酷狗寶貝之復仇企鵝》(Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl)

華力士的高科技發明開始失控,不僅胡作非為,更讓他蒙受莫須有的罪名。忠心耿耿的酷狗阿高見狀,立即挺身而出,展開一場驚險刺激的救援行動。由四度榮獲奧斯卡金像獎的阿德曼動畫導演尼克·帕克,以及曾獲艾美獎提名的馬林·克羅辛漢再度攜手合作,推出全新冒險鉅作《Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl》。這次,阿高發現華力士過度依賴發明,尤其是一種名為「智慧」的小精靈,似乎產生了自主意識。然而這一切背後竟是過去的宿敵在暗中操控,伺機報仇。為了拯救主人,阿高必須勇敢地面對邪惡勢力,否則華力士的發明生涯恐將就此畫上句點。

播出日期:2025年1月3日

收看平台:Netflix

2025動漫推薦:《金牌得主》(Medalist)

往昔的失敗如同揮之不去的陰霾,籠罩著花式滑冰選手明浦路司。然而,他並未讓過去的傷痛束縛自己,而是選擇以另一種方式重返冰場,將所有的熱情與希望,投注在培育下一代的金牌選手身上。

播出日期:2025年1月5日

收看平台:Disney+

2025動漫推薦:《我的幸福婚約:第2季》(My Happy Marriage: Season 2)

在戀情甜蜜發展之後,美世與清霞這對愛侶即將面臨新的考驗:美世將首度拜見清霞的父母,然而,潛藏的陰謀與危險人物也正悄悄逼近,企圖打破他們得來不易的平靜生活。改編自暢銷突破 900 萬冊的人氣輕小說系列,動漫影集《我的幸福婚約》第二季確定於 2025 年 1 月 6 日甜蜜回歸。官方已釋出第二季的劇情簡介、唯美的前導視覺圖以及充滿粉紅泡泡的預告片,讓觀眾們搶先一睹新一季的精彩內容。聲優陣容也維持原班人馬,包含:齋森美世/上田麗奈、久堂清霞/石川界人、辰石幸次/西山宏太朗、齋森香耶/佐倉綾音、五道佳斗/下野紘。

播出日期:2025年1月6日

收看平台:Netflix

2025動漫推薦:《坂本日常》(SAKAMOTO DAYS)

傳說中的頂尖殺手坂本太郎,為了愛情毅然退隱江湖。然而命運並未讓他就此安逸,當過去的恩怨找上門,他必須再次拿起武器,守護他珍視的家人。《坂本日常》動畫忠實呈現了坂本太郎的傳奇故事,他與夥伴們一同對抗來自各方殺手的威脅,力求維護與家人共享的寧靜生活。本作以其魄力十足的戰鬥場面和引人入勝的世界觀吸引了眾多目光。故事舞台設定在一個充滿職業殺手的世界,其中包含了實力強大的日本殺手聯盟(JAA)特務部隊「Order」,以及神祕莫測的殺手「X(Slur)」。在這樣的環境下,坂本將如何詮釋「力量」的真正含義?一場場激烈的戰鬥即將在坂本和夥伴們看似平凡卻暗藏洶湧的生活中展開!

播出日期:2025年1月11日

收看平台:Netflix

2025動漫推薦:《惡魔城:夜曲:第2季》(Castlevania: Nocturne: Season 2)

在這場攸關世界命運的最終決戰中,傳奇人物阿魯卡多加入了吸血鬼獵人的行列,與里希特·貝爾蒙特等人一同站在對抗黑暗的最前線。他們所面對的,是擁有毀滅世界力量的吸血鬼彌賽亞伊莉莎白·巴托里,她正不惜一切代價,企圖奪取女神塞赫麥特的無上神力,將世界推向萬劫不復的深淵。

《惡魔城:夜曲》將故事背景設定在 1792 年的法國大革命時期,動盪的時代背景下,法國西部偏遠地區卻醞釀著更大的危機——一群反革命貴族與可怕的吸血鬼彌賽亞締結了邪惡的盟約,他們妄圖「吞噬太陽」,釋放出黑暗的爪牙,以吸血鬼和各種夜行生物組成的軍隊,企圖扼殺革命的火苗,將人類永遠禁錮在黑暗的枷鎖中。來自加勒比海的女巫安娜特,得知傳說中獵殺吸血鬼的貝爾蒙特家族仍然存在,便義無反顧地展開尋找最後的貝爾蒙特的旅程,她深信,唯有貝爾蒙特家族的血脈,才能帶領人們走出這場黑暗的浩劫。

播出日期:2025年1月16日

收看平台:Netflix

