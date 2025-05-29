醫學界日益關注大腸癌年輕化趨勢；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕大腸癌年輕化，醫學界對50歲以下族群大腸癌病例不明原因遽增深感困惑。荷蘭最新研究帶來重要線索，指童年及青壯年期體重超標，會顯著提高日後罹癌風險；出生體重較重亦有關聯。此發現有助理解這種需數十年發展的疾病其早期起源。

《每日郵報》報導，這份發表於《國際癌症期刊》（International Journal of Cancer）的研究分析指出，在18至25歲之間，身體質量指數（BMI）只要比健康範圍每增加5個點，罹患大腸癌的風險就會上升12%。而在10至19歲的青少年時期，BMI過高與罹癌風險增加5%至18%有關；至於2至9歲的兒童，高BMI同樣被發現與較高的罹癌風險有所關聯。此外，新生兒出生體重若超過健康範圍，每增加1公斤，未來罹患大腸癌的風險便會增加9%。

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研究主要作者、荷蘭瓦赫寧恩大學暨研究中心（Wageningen University & Research）副教授科克博士（Dr Dieuwertje Kok）指出，此研究填補了生命早期體型對大腸癌影響的知識空白。全球50歲以下大腸癌病例正「爆炸性成長」，英國40至44歲男性發生率五年內飆升57%。大腸癌是英國第四大常見癌症；美國每年亦新增逾15萬例相關病例。

近年越來越多研究關注癌症的「早期起源因素」。一個月前，有研究指童年常見的食物細菌大腸桿菌（E.coli）可能是年輕族群罹癌流行的推手。加州大學聖地牙哥分校團隊在年輕患者腫瘤中發現特定大腸桿菌產生的致癌毒素「colibactin」痕跡，並指出其消化道有獨特基因變化。大腸桿菌常見於未熟絞肉、受污染的綠葉蔬菜、生乳及衛生不佳的廚房環境。

該校教授亞歷山卓夫（Ludmil Alexandrov）表示，基因組中的突變模式指向生命早期接觸colibactin是早發性疾病的驅動力，這重塑了對癌症的認知，其成因可能與早期生活事件有關。

此次體重相關研究是世界癌症研究基金會國際組織（World Cancer Research Fund International）計畫一部分。專家回顧37項研究後，其研究與政策助理主任克羅克博士（Dr Helen Croker）強調，更了解癌症早期起源對有效預防至關重要，結果顯示從童年至青壯年期，高BMI是大腸癌重要風險因素。

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