鴻海（2317）今（29日）召開股東會，董事長劉揚偉也藉由股東會致詞的機會，發表自己對全球局勢變化及公司未來發展方向的看法。預估今年整體營收可望突破去年紀錄，跨過新台幣 7兆元門檻。 圖：取自鴻海集團官網

電子代工廠鴻海（2317）今（29日）召開股東會，董事長劉揚偉也藉由股東會致詞的機會，發表自己對全球局勢變化及公司未來發展方向的看法。預估今年集團整體營收可望突破去年紀錄，跨過新台幣 7兆元門檻。

鴻海公布去年合併營收 6.86兆元、稅後獲利 1,527億元，皆創下歷年新高。董事會決議發放現金股利 5.8元，這金額不但比上一年度每股 5.4元還高，也是該公司自 1991 年上市掛牌以來新高，連續六年配發率都超過 5成。

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鴻海今（29）日宣布將配息5.8元，突破往年紀錄。 圖：Yahoo!股市

劉揚偉：將推動董、總分治

談到對等關稅、台幣匯率與貨幣政策變動等因素對鴻海的影響，劉揚偉表示，今年應以更謹慎的態度營運。不過即使面對快速變化的全球政經局勢，鴻海今年業績仍可望出現「顯著的成長」；劉揚偉指出，由於鴻海集團早在五、六年前就已開始進行全球分散布局，透過高度彈性與分散化的生產網路，實現了快速應對變化與政策波動的能力。

在股東提問階段，針對有人提問「公司治理」相關問題，劉揚偉回應稱，鴻海預計，將在下一屆董事會推動董事長與總經理分治的制度，並計畫在未來 3年內的執行長任務，持續以「輪值」來擔任。

再找第二家日本車商合作？

以 iPhone 升產聞名的鴻海，正持續推動業務多元化。劉揚偉強調，資通訊、人工智慧（AI）及電動車等 3領域，將成為集團今年度成長動能。其中，資通訊的表現仍十分穩健。另一方面，隨著 AI 逐漸普及，邊緣 AI（Edge AI）的應用也將被加速，包含 AI 基礎建設、AI 伺服器等項目將對鴻海帶來明顯的營收貢獻。

針對電動車領域，劉揚偉表示，鴻海將持續擴大客戶基礎，並透過發布新車款、提升市場能見度等方式注入更多成長動能。劉揚偉也在股東會上透露稱，鴻海計畫在電動車領域與日本三菱汽車合作，並持續投入軟、硬體開發，以打造創新的電動車生態系統。

《路透社》也針對鴻海集團與日本汽車製造商在電動車領域進行的合作計畫發布報導，稱除了三菱汽車外，鴻海集團還預計與另一家日本汽車製造商進行合作，但劉揚偉與鴻海集團均未透露更多細節。日前，鴻海曾透露有意入股日產汽車並開展合作，該報導認為，另一間準備與鴻海集團進行合作的日本汽車生產商，很可能就是日產汽車。

這個月，鴻海集團旗下子公司鴻華先進（Foxtron Vehicle Technologies）與三菱汽車於簽署一份與電動車模型供應相關的合作備忘錄（MOU），並將此次與三菱汽車的合作視為該公司電動車相關業務成長的重要機會。

受股東會及股利發放利多激勵，鴻海今日收盤上漲2.63%至 156元。