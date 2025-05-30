民進黨立委郭國文批評，台灣議題研究中心透過假的輿情帶風向製造「疑美論」。 圖：翻攝自郭國文臉書（資料照）

台灣議題研究中心（TPOC）近日發布文章指出，總統賴清德就任以來「台美友好」的網路聲量遠不如前總統蔡英文任內表現，甚至直指綠營支持者對此冷淡響應，輿論關注度驟降。該文一出旋即引發政壇反彈，民進黨立委郭國文痛批這是「假輿情、真攻擊」，意圖挑撥蔡賴關係、破壞台美互信，手段拙劣。隨後，TPOC創辦人黎榮章的過往爭議再度被網友翻出，「假中立真帶風向」的質疑聲四起。

TPOC 引述 QuickseeK 快析輿情資料庫分析指出，在蔡英文第二任內，「台美友好」每週平均網路聲量約為 1500 則，高峰曾突破萬則，包含 2021 年美國捐疫苗與 2022 年裴洛西來台期間。反觀賴清德上任後僅首週有 2600 多則相關聲量，其餘週均僅 1122 則，聲量較前朝下滑約 30 %。此外，TPOC 也指出，綠營粉專對賴清德「台美論述」貼文互動冷淡，與蔡英文時期相較差距甚大。

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TPOC 強調，該篇報告並無政治立場，純屬社群觀測之統計數據，並未對「台美是否友好」做價值判斷。然而民進黨立委郭國文質疑，此舉根本是以數據之名包裝攻擊，刻意操作「蔡賴對立」與「台美關係降溫」印象。他呼籲外界警覺這種「披著中立外衣的攻擊性輿論操作」，更批評相關數據欠缺背景脈絡，易被誤導。

事件延燒之際，TPOC 負責人黎榮章的過往紀錄也被網友起底。黎榮章過去曾創辦亞洲指標數位行銷顧問有限公司（iBuzz），遭媒體踢爆大量聘請工讀生在 Mobile01、PTT、臉書等 56 個平台開設假帳號帶風向，手法惡劣。2018 年九合一選舉期間，他以艾博司數據公司總經理名義發表「高雄會不會翻盤」一文，暗示韓國瑜選情可望反轉，亦曾引發政治傾向爭議。

儘管 TPOC 隨後澄清，黎榮章於 2018 年所發分析內容，確實針對韓國瑜選情進行過數據研究，內容引用歷次投票資料與網路聲量等多元模型，並非刻意吹捧。TPOC 並強調自 2018 年成立以來長期投入選情觀測與公共議題分析，2020、2022、2024 年皆持續更新分析模組，研究目標為提供前瞻性參考數據，絕無政治意圖。

然而，外界對於 TPOC 的中立性依然存疑。除數據分析方法未完全公開、互動樣本來源未具透明度外，近年該中心屢次針對執政黨高聲量議題發表「冷卻式評論」，不乏被質疑為變相帶風向。此次「台美友好」聲量話題，雖未直接批評賴政府，但文章結語指出「蔡英文時代建立的外交形象恐在賴任內動搖」，更進一步質疑綠營同溫層對賴的支持力道，輿論認為其政治意涵不容輕忽。

民進黨強調台美關係仍處於高峰，包括軍售、投資與戰略合作均穩定進行。面對輿情操作與質疑聲浪，賴政府如何重建「台美友好」的民間感受度，不僅攸關對內團結，也牽動對外信任，是未來外交宣傳與政策溝通的關鍵挑戰。