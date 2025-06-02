每年的6月8日世界海洋日，2025年主題「為海洋與氣候催化行動」，快跟我們一起了解海洋日由來、SDGs連結，看台灣如何積極響應，並從日常減塑、永續海鮮等行動成為海洋守護者。

by Rose Tai- 2025/06/02 更新

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每年6月8日是全球為海洋發聲的日子「世界海洋日」（World Oceans Day），雖然我們看似與深藍相隔千里，其實每一口呼吸、每一滴雨水、甚至我們吃下的海鮮都與海洋息息相關。這片覆蓋地球超過七成面積的藍色疆域，是地球的肺、氣候的調節器、生物的搖籃、資源的寶庫，更是數十億人口的食物與生計來源，但我們真的對海洋夠了解嗎？

世界海洋日怎麼來的？

這個紀念日的概念最早是在1992年里約熱內盧地球高峰會上，由加拿大政府率先提出，當時並未獲得聯合國正式承認。不過許多海洋保育組織已開始自發性響應，將每年6月8日視為提醒人類與海洋關係的重要日子。直到2008年，聯合國大會正式將6月8日定為「世界海洋日」，自此成為全球海洋永續發展的重要節點。

2025世界海洋日主題

2025年世界海洋日（6月8日）主題是「Catalyzing Action for Our Ocean & Climate」（為我們的海洋與氣候催化行動），這個主題不僅僅是一句口號，它代表了全球對於海洋和氣候危機日益加劇的迫切回應。它呼籲我們跳脫表面功夫，深入探討海洋面臨的挑戰並採取更具影響力、更快速的行動。從減少碳排放、推動永續漁業，到保護海洋生態系統的生物多樣性，每一個層面的努力都至關重要。這個主題強調了海洋與氣候之間密不可分的關係，提醒我們，保護海洋就是保護地球的未來。

「海洋十年」與SDGs目標14連動上線

世界海洋日也與聯合國永續發展目標（SDGs）中的第14項「保育海洋生態」緊密結合。自2021年起啟動的「聯合國海洋科學十年」（Decade of Ocean Science），更希望透過科技創新、資料共享與教育普及，實現更有效的海洋保護與資源永續利用。從提升海洋教育、改善沿海污染，到協助小島國發展「藍色經濟」，各種政策與行動正逐步落實中。

台灣怎麼響應？

台灣四面環海，我們與海洋的距離本該很近，這幾年來政府與民間對世界海洋日的響應也越來越積極。

海保署每年推出主題月活動

不只推廣海洋教育、淨灘行動，還會串連地方創生、海洋文創市集等，讓保育不再只是環保人士的事，而是全民參與的日常選擇。

淨灘行動遍地開花

從社團、企業到親子團體，每年6月都有數十場大小不一的淨灘活動遍及全台，如「守護海洋行動週」、「藍色星球淨灘日」等，甚至連郵局、超商都曾加入推廣行列。

青年與藝術串連海洋議題

像是海洋文化基金會舉辦的「海洋文學獎」與「藍色公民論壇」讓青年用創作回應海洋，也有藝術家透過裝置作品重新詮釋海廢問題，引發共鳴。

永續品牌站出來

不論是用回收漁網做成眼鏡的品牌，或是支持海洋生態研究的咖啡店，越來越多在地品牌把海洋保育融入企業文化中，讓每一次消費也能成為一種支持。

我們可以做什麼？

你不需要成為海洋學家，也不必每天潛水，只要從日常的小事做起，就是一份改變的力量，像是減少使用一次性塑膠、選擇永續海鮮，如MSC、ASC標章、拒買含有微塑膠的個人用品、 不亂丟垃圾、不製造不必要的漂流物、加入海洋志工、關注保育議題、分享知識讓更多人知道海洋的美與傷。

世界海洋日不是只有研究機構與國際組織在過，當你在炎夏走到海邊、聽到潮聲、看到一隻誤食塑膠的海龜新聞、或是吃下晚餐那一塊魚肉時，都與這片海有著牽連，守護海洋其實也是守護我們自己。

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