地磁風暴爆發 在美國也能看極光了

【新唐人北京時間2025年06月03日訊】由於一場強大的太陽風襲擊地球磁場，磁暴已在週日（6月1日）夜間達到「嚴重」強度。現在美國大部分地區居民都有可能看到北極光的壯觀景象。

美國國家海洋和大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）對外宣布，這場地磁風暴在週日早些時候達到了「嚴重」強度，足以將絢麗的北極光推向比平常更南的地方。

極光將點亮從密歇根州和華盛頓州到北加州甚至阿拉巴馬州的天空。而通常，只有前往冰島或格陵蘭島才能看到極光。

專家表示，這場特定風暴的強度足以達到G4級，僅比最極端級別低一級。

據《紐約郵報》報導，國家海洋和大氣管理局空間天氣預測中心的協調員肖恩‧達爾（Shawn Dahl）就此表示：「只要天空晴朗，夜晚將是觀賞美麗北極光的好機會。」

達爾還說，預報顯示，觀賞極光的最佳時間為晚上10點至凌晨2點。

根據氣象部門的信息，美國太平洋西北部、北加州、中西部以及中大西洋和俄亥俄谷的部分地區，只要夜間無雲，都會是最佳觀賞地點。

然而，在週日夜間，紐約市基本都是多雲天氣，所以觀星者無法看到太多的北極光。

極光是由太陽噴發出的物質（稱為「日冕物質拋射」）撞擊地球磁場引發的。從科學角度看，極光是一种放電現象。太陽風的等離子體進入地球大氣層，與分子、原子碰撞之際釋放出能量，而能量釋放的過程會造成發光現象。

一般來講，60度以上的高緯地帶都能見到極光。極光帶集中在距離地球磁極10°～20°之間的區域。比如北半球的阿拉斯加、加拿大、格陵蘭島、冰島、挪威、瑞典、芬蘭、俄羅斯北部等地，都有極光出現的記錄。

在發生磁暴時，極光帶會延伸到緯度更低的地區，而且極光本身也會變得更亮、運動得更快。

但由於極光的亮度不及日光，所以只有在漆黑的夜晚才能發現極光的身影。夏季也有北極光，只是肉眼看不到而已。

在美國的大城市，想要看到極光最好開車到城市之外，遠離光污染的地方，向北望，則可能發現極光的絢麗身影。

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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