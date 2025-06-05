江西工業園排污嚴重 癌症患者逐年上升

【新唐人北京時間2025年06月06日訊】近日，江西省景德鎮樂平市工業園的化工廠發生偷排污水事件，引發關注。當地居民反映，空氣中飄散著刺鼻的異味，河面飄著大量的死魚，飲用水受到嚴重污染。居民罹患癌症人數逐年上升。

網路視頻顯示，5月29日，在樂平市名口鎮的樂安河流域，有人看到企業往江裡排放污水後，河面上飄著白色的泡沫和死魚。

民眾王先生：「廢氣無組織排放，離居民區太近了。一公里以內，影響起碼是一、二萬人，三公里以內，起碼是影響十萬人。最近的距離，就是一牆之隔。基本上，人都是處於是廢棄的環境下生活的。」

當地民眾反映，近二十年來，化工廠每天晚上偷偷排污，空氣中瀰漫著一種臭雞蛋的味道。

王先生：「我經常是被嗆醒的，氯氣的味道，有那種臭臭的、臭雞蛋一樣的、二氧化硫的味道。還有那種酸酸的、鹽酸的味道。反正各式各樣的味道都有，它是有巨毒的。」

民眾趙女士：「味道很刺鼻的，你真的是受不了那個味道，有點想吐的。」

樂安河流經了景德鎮市的8個鄉鎮，環保檢測數據顯示，鐵、錳、碳氨濃度超標值，分別為7.4倍、18.8倍和3.8倍。

王先生表示，維權多年，他們知道一些內幕。排放廢棄中的有毒成分，對人體的傷害非常大。當地60歲左右、因癌症去世的人很多。

王先生：「我們江西南昌有幾個腫瘤醫院，患癌的，50%都是來自我們樂平的人。」

王先生表示，2015年，當地曾有數千民眾上街示威抗議，他本人也一直堅持通過上訪等各種渠道，向上反映，中共央視甚至也報導過。2017年，中央環保督察組還到了當地進行所謂的督察，但問題始終沒有得到解決。

王先生：「當地政府把我們還當成刁民一樣看待，對我們打擊報復。認為我們阻礙了當地的經濟發展，損害了當地政府形象。環保局的局長，他揚言要弄死我呀。」

新唐人電視台記者洪寧、顧曉華、高玉採訪報導

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